Sin campeones defensores: así podría quedar el Top 10 del tenis mundial tras el Masters 1000 de Montecarlo

Novak Djokovic cayó antes de lo previsto en Montecarlo y su lugar corre riesto (Foto: REUTERS/Manon Cruz)

Montecarlo no sólo tendrá un campeón inédito, sino que, además, los resultados provocarán movimientos interesantes en el escalafón de la ATP. Los más importantes se darán entre los cuatro semifinalistas y uno de ellos ya consiguió la mejor ubicación de su carrera.

Los españoles volverán a tener a un representante en la definición, el que saldrá del match entre Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich Fokina, y según el resultado del domingo puede que vuelvan a contar con el número 2 del ranking o un nuevo Top 20.

Es que Charly (7.120 puntos) se encuentra al acecho de la posición que mantiene el alemán Sascha Zverev (7.595) desde comienzos de noviembre del año pasado. Son 475 unidades las que los separan y sólo podrá ser rebasada de una única manera. Un triunfo en semifinales, tan sólo acercará al español (7.370) hasta el puesto del germano, mientras que si consigue levantar por primera vez el trofeo en territorio monegasco acumulará 7.720 puntos, superando por 135 unidades a Zverev, y volverá a ser el escolta de Jannik Sinner, quien permanece suspendido hasta mediados de mayo.

En caso de quedarse con el torneo, Carlos Alcaraz podría llegar al segundo escalón del ranking de la ATP(Foto: REUTERS/Manon Cruz)

Pero si el pase a la final queda en manos de Davidovich Fokina, quien ya mejoró en 12 posiciones su ranking, avanzará otros cinco casilleros hasta el puesto 25. Un dato curioso de este español es que ha sido el último de su país en llegar a la definición de este torneo (cayó con Stefanos Tsitsipas en 2022) y que aún no ha podido ganar un torneo ATP. Por lo cual, si ganara el domingo no sólo conseguiría su primer título, sino que también lograría meterse Top 20, llegando a su mejor ranking: 20°.

Dentro del Top 10 son muy difíciles los sobrepasos y, en muchas ocasiones, las alternancias se dan más por retrocesos de unos que por mejoras de otros, por eso se destaca que sólo el australiano Alex de Miñaur ya haya conseguido mejorar no sólo un escalón, sino tres (pasó del 10° lugar al 7°), y podría escalar dos más, pero debe conseguir el título. Con los puntos que le agregaría el ganar en semifinales, no le alcanza para superar al británico Jack Draper, quien ocupa el sexto lugar, pero en el caso de consagrarse campeón, no sólo desplazaría al británico, sino también a Novak Djokovic, para ingresar por primera vez al Top Five.

Pero el que mejor ha aprovechado este torneo ha sido el italiano Lorenzo Musetti, quien no sólo encontró su mejor nivel tenístico, sino que le ganó por primera vez a Tsitsipas y dejó sin campeones al torneo. Lolo se aseguró el puesto 13 del ranking, el mejor de su carrera, para el próximo lunes, y seguramente aspire a ir más lejos. Si vence al australiano se acercará aún más al Top Ten (11°), pero si se queda con el título de este Masters 1000 se meterá entre los 10 primeros del mundo, desplazando, justamente, a De Miñaur, para ubicarse en el puesto N°7. Este movimiento provocará que, después de tres años y medio de permanencia en el Top Ten (con unas pocas semanas en el undécimo lugar), el noruego Casper Ruud se suelte de la última ramita que lo sujeta de entre los 10 mejores.

Lorenzo Musetti venció al campeón defensor en cuartos y ahora es uno de los que más jugó le sacó hasta el momento al Masters 1000 de Montecarlo (Foto: REUTERS/Manon Cruz)

Sin embargo, el mayor retroceso de quienes ocupaban ese lugar de privilegio es el del campeón defensor que acaba de despedirse, Stefanos Tsitsipas. Al griego le costó regresar a meterse en ese sitial y le duró apenas un mes, porque la perdida de puntos por no poder defender el título obtenido hace 12 meses atrás lo llevó del 8° al 16° lugar del ranking.

Los argentinos en el ranking

Entre los argentinos y a excepción de Federico Coria y Facundo Díaz Acosta, a quienes no les alcanzaba el ranking para participar esta vez, los otros tres que habían disputado la edición 2024 de este certamen, Sebastián Báez, Fran Cerúndolo y Tommy Etcheverry, lograron alcanzar la misma instancia de un año atrás y defender esos puntos.

Báez cayó en su debut, mientras que los otros dos repitieron segunda ronda. Por esta razón es que no habrá casi modificaciones en el ranking de los argentinos, salvo Camilo Ugo Carabelli, a quien atravesar la Qualy le permitió avanzar tres posiciones. Luego de su actuación en Montecarlo, Cerúndolo seguirá siendo la mejor raqueta sudamericana, sosteniendo el puesto 22. Sebastián Báez fue superado por Davidovich Fokina, Berrettini y Cobolli, para retroceder del 33° al 36°. Por su parte, Tomás Etcheverry y Mariano Navone conservarán los mismos lugares en el escalafón, el 46° y el 70° respectivamente.