La emoción de Schwartzman tras su resonante triunfo en su último torneo: “No esperaba ganar, pero todavía no me jubilé”

Diego Schwartzman se impuso en un partidazo ante Nicolás Jarry y el público lo ovacionó durante todo el partido (Foto: Argentina Open)

Parece que el tenis no quiere que se vaya. El tenis que todavía corre por sus venas, sus manos y sus piernas. Diego Schwartzman este miércoles pudo más de lo que él mismo imaginaba. En un partido épico, El Peque rompió todos los pronósticos y se impuso en dos horas y 56 minutos de juego ante el chileno Nicolás Jarry, número 40 del mundo. El duelo maratónico terminó 7-6 (10), 4-6 y 6-3 en favor del argentino, que ya había anunciado -y en las últimas horas reconfirmó- que este Argentina Open es su último torneo como profesional.

El Buenos Aires Lawn Tennis Club contó con más de 5.000 personas en las tribunas del estadio Guillermo Vilas. El público ovacionó al último Top Ten albiceleste desde el minuto cero y en cada punto le hizo creer que podía con el duro escollo que tenía por delante. Una vez finalizado el encuentro, el porteño habló ante su gente y reconoció que no se esperaba semejante apoyo.

“No esperaba ganar. Ya estaba preparado para llorar media hora antes, pero se fue dando el partido para ganarlo. La verdad es que es increíble -interrumpe su alocución por las lágrimas que lo invadieron-. Siendo honesto, no sé cuándo generé esto. Es tan simple como la frase trillada de no me alcanzan las palabras para agradecer”, sostuvo el ex número ocho del mundo ante miles de manos que acompañaban cada oración con aplausos ensordecedores.

Diego Schwartzman dejó todo en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club y el público no fue menos, en su duelo ante Nicolás Jarry

Diego se refirió a la cancelación del martes por lluvia y cómo lo afectó en cuanto a la ansiedad. “La verdad es que pensé que después de la cancelación de ayer iba a jugar con menos gente y al final se armó un partido de Copa Davis. Estoy hecho mierda. Ayer me empastillé, todo permitido, eh -aclaró-. No podía más de la panza, le mandé mensaje al doc por los nervios. Más allá de que gané, el resultado es una anécdota y voy a aprovechar el ratito que me queda en cancha”, reconoció.

También admitió que no se imaginaba ganar el duelo ante Jarry y que lo sorprendió por completo tener que ir a reponer el físico para el partido del jueves ante el español Pedro Martínez (41), por los octavos de final. En ese sentido, sostuvo: “Ahora tengo que ir a hacer bici para recuperarme, todavía no me jubilé y me queda un ratito más en cancha. Espero, dentro de lo que se pueda, poder seguir dando un espectáculo que esté a la altura de lo que la gente me dio este ratito en cancha, ayer y la semana pasada en Rosario”.

Y al ser consultado acerca de si realmente este será su último torneo, agregó: “Ya está. Antes corría cuatro o cinco horas, pero hoy ya no podía más. Quería irme de esta manera, qué más lindo que irse con un estadio lleno, un buen nivel. Es la manera que siempre soñé y la verdad que estoy muy feliz”.

Por último, reconoció a quienes lo acompañaron durante estos días y su carrera: “A cada uno de los que está acá, público, entrenadores, los chicos, es increíble lo que recibo. Hace un año y pico que no ganaba un partido ATP, gané mi primer partido ATP acá, mi primer challenger. No tengo mucho más para decir. A la mayoría voy a intentar conseguir entrada”.

El jueves, no antes de las 15.30, Schwartzman volverá a pisar la pista del estadio Guillermo Vilas para enfrentar a Pedro Martínez. ¿Esa sí será su última presentación como tenista profesional?