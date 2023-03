Néstor Gorosito explicó por qué le pidió al árbitro que lo expulsara en medio de la polémica en Independiente-Colón

La ventana FIFA frenó a la Liga Profesional durante algunos días. Actualmente River Plate es el líder del campeonato con 18 puntos mientras que Colón de Santa Fe está en el último puesto con 5 unidades producto de cinco empates consecutivos. Néstor Gorosito tomó la responsabilidad de sacar al Sabalero de esa posición para así evitar el descenso y en la última jornada logró rescatar una agónica igualdad frente a Independiente en Avellaneda, donde fue expulsado por el árbitro Nicolás Lamolina.

El entrenador explotó cuando Paolo Goltz tomó la pelota con la mano luego de que el arquero Ignacio Chicco haga el saque de arco con el pie. “A Nico (Lamolina) lo conozco desde que era pibito. Le dije ‘no te quiero insultar, te tengo aprecio. Echame que no te quiero insultar’. Es buen pibe Nico. No me gusta”, explicó en charla con ESPN sobre la breve conversación que tuvo con el juez.

Además, admitió que el blooper de su defensor era razón para cobrar la pena máxima pero aclaró que las quejas vinieron con un detalle que observó junto a su cuerpo técnico desde el banco de suplentes: “Fue penal, pero escuchá lo que te digo. Por qué no le dicen que está pisando la línea el delantero. El VAR está para aclarar las cosas en el mundo y en Argentina oscurece. Nosotros lo vimos en la tablet. El tema que uno se lo dice pero es nada. Y en el penal si Wanchope no se tira y la agarra con la mano, seguía”.

Pipo explicó que si Wanchope no agarraba la pelota en la caída, Lamolina no habría cobrado penal (Fotobaires)

Poco después de que terminó el partido, Lamolina dio su perspectiva a los micrófonos presentes. “Es una jugada realmente muy compleja, diría hasta insólita para el fútbol profesional. La verdad que no es la palabra sorprendido porque tenemos que estar atentos a cada situación que se presenta, pero sí que era inesperada para todos, los jugadores y nosotros como árbitros”, relató el juez sobre la jugada de Goltz.

Y concluyó: “La vedad que se percibe el juego deliberado de Chicco y que inmediatamente toma la pelota con las manos Paolo Goltz. Entonces yo lo que necesitaba certificar con mi asistente es que el balón estaba en condiciones para jugarse. Obviamente que habíamos dado la orden pero queríamos si realmente estaba ubicado donde correspondía y como debería ser y como me dijo Ariel Scime, que era mi asistente que estaba correcto y había jugado el arquero sancionamos penal”.

Por otro lado, Gorosito dio detalles de la razón por la cual decidió hacerse cargo de Colón en este momento complicado. “El desafío de un club que siempre existía la posibilidad con José de venir. Siempre me llamaba pero estaba trabajando. Nos gustó, tenemos buenos jugadores”, relató Pipo. El técnico aprovechó y reveló que en su momento tuvo contactos desde Independiente para hacerse cargo del primer equipo: “Me habían llamado en su momento y no nos habíamos puesto de acuerdo”.

