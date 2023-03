“La magia sigue”: Racing anunció la continuidad de Emiliano Vecchio hasta 2024

Emiliano Vecchio anotó 3 goles y 4 asistencias en 14 partidos con la Academia (@RacingClub)

Racing atraviesa un presente dispar en la Liga Profesional al mando de Fernando Gago. El último subcampeón del fútbol argentino navega en la mitad de la tabla de posiciones y está sumido en una profunda incertidumbre sobre el futuro de una de sus figuras, Matías Rojas, cuyo vínculo finaliza a mitad de año. Pero la Academia tiene motivos para celebrar en este cierre de semana porque se oficializó la continuidad de Emiliano Vecchio.

Bajo la compañía del presidente, Víctor Blanco, y el manager, Rubén Capria, el volante ofensivo de 34 años pasó por las oficinas de la institución para rubricar su firma hasta el próximo año. “¡Qué bueno tenerte más tiempo! Emiliano Vecchio extendió su vínculo con Racing hasta diciembre de 2024. La magia sigue”, anunciaron las redes sociales del elenco de Avellaneda.

El futbolista no es parte de los entrenamientos y Pintita no lo tiene a disposición física porque continúa su recuperación por la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. Esta lesión tuvo lugar el 14 de octubre pasado, día en que debió retirarse a los 36 minutos del primer tiempo en la victoria 2-0 ante Colón en Santa Fe. Tras someterse a una cirugía, su vuelta está fijada entre los 6 a 8 meses con posterioridad de este paso por el quirófano.

Sin embargo, la gran duda estaba situada en su continuidad dentro del plantel profesional de Racing. Con 3 goles y 4 asistencias en solo 14 partidos, su prolongada estadía fuera de las canchas era un condicionante muy importante y en febrero pasado se vio salpicado por un tema sentimental que lo vinculó indirectamente con un viejo ídolo del club.

El propio Blanco se refirió a los rumores referidos a una relación entre Vecchio y Mercedes, hija del pope y exesposa de Lisandro López, con quien tiene una hija en común: “Trato siempre de separar el tema familiar, lo hice toda mi vida. No tiene nada que ver. Cuesta, por supuesto, para las dos partes, seguramente para él y para mí también. Pero trato de no mezclar los temas. No tiene nada que ver lo familiar con la institución”.

A pesar de esta cercanía familiar, las charlas por la renovación aún no llegaban a buen puerto y la supuesta aparición de otros equipos en la negociación empiojó las tratativas. “Si fuera por Racing y por mí, Vecchio seguiría jugando en el club. Hicimos una propuesta muy cercana a lo que pretende. Diría casi igual de lo que él pretende”, había deslizado el mandamás en charla con Radio La Red. En las últimas horas se limaron los detalles que faltaban y los hinchas seguirán disfrutando del talento desplegado por Vecchio con esta camiseta.

Por lo pronto, habrá que esperar su ansiado regreso porque es una incógnita la fecha de su retorno. Sus compañeros seguirán sin contar con él de cara al compromiso de este domingo desde las 17 ante Sarmiento en el Estadio Presidente Perón por la séptima jornada del certamen doméstico, que lo tiene a Racing en la 16° ubicación con 8 unidades, producto de 2 victorias y misma cantidad de empates como de caídas.

