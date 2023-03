La sugerente publicación de Edwin Cardona tras ser desafectado por Gago para el partido de Racing ante Godoy Cruz

Edwin Cardona no formó parte de la delegación de Racing que viajó a Mendoza para jugar ante Godoy Cruz (Getty Images)

Edwin Cardona no viajó junto a sus compañeros a Mendoza, donde Racing visitó a Godoy Cruz por la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, dado que el entrenador Fernando Gago decidió no incluirlo en la lista de concentrados. Horas más tarde, el volante colombiano reaccionó en sus redes sociales con un particular mensaje que sorprendió a sus seguidores.

Te puede interesar: Fernando Gago volvió a marginar a Edwin Cardona en Racing Club: los motivos

El jugador de 30 años había tomado el compromiso de ponerse a tono físicamente para la pretemporada y así volver a ganar terreno en el plantel académico, que tiene altos objetivos por delante. De hecho, se lo vio más estilizado en los entrenamientos y con un mayor grado de motivación personal para demostrar que su talento está a disposición de Pintita.

Gago le dio minutos en los partidos ante San Martín de Formosa (en el debut de la Copa Argentina), Belgrano y Tigre. Pero el ex Boca Juniors no gravitó. Sus producciones estuvieron lejos de su mejor nivel y cuando debió afrontar “la última prueba de la balanza”, la báscula arrojó un resultado desfavorable y el DT no lo dudó: no viajó a Mendoza.

Te puede interesar: Racing sufre un duro golpe en Mendoza y pierde 2-0 ante Godoy Cruz

“Dios, dame fe para seguir adelante. Grandeza de espíritu para perdonar. Dame paciencia para comprender y esperar. Dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Amén”, publicó Cardona en una de sus historias de la red social Instagram en formato de fotografía.

El posteo de Edwin Cardona luego de ser desafectado por Fernando Gago para el partido entre Racing y Godoy Cruz

No es la primera vez que el entrenador aplica esa sanción para los jugadores que no se cuidan en la alimentación. En el pasado el propio Cardona fue víctima de su peso, del mismo modo que Carlos Alcaraz (actualmente en el Southampton de la Premier League) y Lionel Miranda, quien continúa en plena recuperación de su lesión.

Te puede interesar: Paolo Guerrero falló gol al último minuto en Racing vs Lanús por Liga Profesional Argentina

En cuanto a los números, el colombiano que llegó proveniente del Tijuana de México y que tiene un contrato vigente con Racing hasta el 31 de diciembre de 2024 lleva 3 partidos disputados en esta temporada, en los cuales apenas estuvo 92 minutos en cancha. En ninguno ingresó como titular.

Desde su llegada a Avellaneda, Cardona se puso la camiseta celeste y blanca en 30 oportunidades, marcó dos goles y dio una asistencia. Números realmente bajos que no condicen con el costo de la operación que realizó Racing por un jugador que venía con grandes pergaminos desde Boca y la selección de Colombia.

Seguir leyendo: