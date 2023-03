Fernando Gago volvió a marginar a Edwin Cardona en Racing Club: los motivos

Edwin Cardona no viajó a Mendoza, donde la Academia se medirá con Godoy Cruz Foto: Racing Club

Edwin Cardona había comenzado la pretemporada de Racing con un compromiso superior al que había demostrado la temporada pasada. Más flaco, con una motivación adicional en busca de su revancha para volver a ser considerado en la selección colombiana y con el deseo de demostrar todo su talento.

Te puede interesar: Boca Juniors superó una marca histórica de River Plate y se afianzó como el más ganador del país: así quedó la tabla de títulos

Sin embargo, cuando Fernando Gago le dio minutos en los partidos ante San Martín de Formosa (en el debut de la Copa Argentina), Belgrano y Tigre el ex Boca no gravitó. Sus producciones estuvieron lejos de su mejor nivel y en las últimas horas, cuando debió afrontar “la prueba de la balanza”, la báscula arrojó un resultado desfavorable y Pintita no lo dudó: no viaja a Mendoza.

No es la primera vez que el entrenador aplica esa sanción para los jugadores que no se cuidan en la alimentación. En el pasado el propio Cardona fue víctima de su peso, del mismo modo que Carlos Alcaraz (actualmente en el Southampton de la Premier League) y Lionel Miranda, quien continúa en plena recuperación de su lesión.

Te puede interesar: El doble error de Palavecino y Armani que terminó en penal y le dio impulso a la remontada de Arsenal ante River Plate

Otro de los ausentes para el compromiso frente a Godoy Cruz será Matías Rojas, quien estuvo trabajando de manera diferenciada por su dolencia física. El paraguayo sufrió una una sobrecarga en el bíceps femoral del miembro inferior izquierdo en el triunfo con Lanús y tampoco formó parte de la delegación que partió hacia la tierra cuyana.

En tanto, Aníbal Moreno, quien padece un traumatismo con excoriación pretibial en la pierna derecha más edema postraumático en gemelo y músculo sóleo, fue evaluado y viajó junto al resto del plantel. El encuentro entre la Academia y el Bodeguero contará con presencia de público neutral, por lo que se espera una multitud teñida de celeste y blanco.

Te puede interesar: El golazo de Piovi que le dio el triunfo a Racing contra Lanús y resultó un calco de un grito icónico de Messi en la Selección

El choque se jugará desde las 17 del lunes en el estadio Malvinas Argentinas, contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y la transmisión estará a cargo de la señal ESPN Premium.

Si bien todavía no lo confirmó, Gago podría disponer de un once inicial con Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Aníbal Moreno; Maxi Moralez o Jonatan Gómez; Nicolás Oroz o Gabriel Hauche, Maxi Romero y Johan Carbonero.

LOS CONVOCADOS DE FERNANDO GAGO PARA EL DUELO CON GODOY CRUZ

SEGUIR LEYENDO