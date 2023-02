Cardona saludó a Fabra por su cumpleaños y un detalle en la publicación generó controversia entre los hinchas de Boca Juniors

Los colombianos Fabra y Cardona compartieron equipo en su selección y en Boca Juniors

Edwin Cardona volvió a ser noticia, y no por el encuentro que disputará esta noche en el debut de Racing Club por la Copa Argentina. El colombiano utilizó sus redes sociales para saludar a su compatriota y ex compañero en Boca Juniors y la Selección Colombia, Frank Fabra.

“Feliz cumple, Facha. Bendiciones siempre mamurri”, escribió el mediocampista de 30 años, junto a una serie de emojis relacionados al natalicio del lateral izquierdo. Sin embargo, el lugar que escogió para colocar uno de ellos fue lo que generó controversia, sobre todo en los hinchas de Boca Juniors.

¿El motivo? Cardona eligió el emoji de una persona con la torta de feliz cumpleaños en el centro de la foto en la que se lo ve junto a su amigo Fabra. La imagen fue tomada en la puerta del Centro de Entrenamientos que Boca Juniors posee en Ezeiza. La polémica se disparó porque el dibujo tapa el escudo xeneize en su totalidad.

Edwin Cardona saludó a Frank Fabra por su cumpleaños y un detalle en la publicación generó controversia entre los hinchas de Boca (Instagram)

Si bien esto podría significar una casualidad, por tratarse de Cardona quien tuvo una conflictiva salida de Boca Juniors no es un detalle menor. Antes de pasar a Racing Club, Edwin protagonizó varios incidentes extradeportivos en el club xeneize. Esto llevó a que pese a la intención de Juan Román Riquelme de renovarle, y apoyarlo públicamente en más de una oportunidad, desestimara esta opción.

En Racing Club también vivió momentos tormentosos e incluso amagó con irse a su país aún con contrato vigente. El tiempo pasó, los títulos de la Academia calmaron los ánimos y esta noche Edwin Cardona tendrá una nueva oportunidad en el debut de su equipo por la Copa Argentina.

Su rival será San Martín de Formosa, equipo del torneo Federal A, en un encuentro a jugarse en la ciudad de Resistencia y válido por los 32avos. de final del certamen federal. El partido se jugará desde las 21:40 en el estadio Centenario de la capital chaqueña, contará con el arbitraje de Nicolás RamÍrez y la televisación de TyC Sports.

La Academia viene de golear en Sarandí a Arsenal (3-0) por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), y su DT Fernando Gago le dará la oportunidad de jugar a varios futbolistas que habitualmente son suplentes, habida cuenta de la falta de equivalencias con su rival de ocasión.

Una probable de Racing será con Matías Tagliamonte; Facundo Mura, Johathan Galván, Emiliano Insúa y Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno y Edwin Cardona; Johan Carbonero, Nicolás Reniero o Paolo Guerrero y Gabriel Hauche.

El equipo vencedor de este cruce enfrentará al ganador del partido entre San Martín de Tucumán y Deportivo Morón.

La Copa Argentina tiene además otros dos partidos de 32avos de final para esta jornada. En primer turno, Gimnasia y Esgrima La Plata cayó eliminado por penales ante Excursionistas, de la Primera C, tras una igualdad 1-1 en tiempo reglamentario. El encuentro se disputó en la cancha de Defensa y Justicia. En tanto, Newell’s Old Boys se mide con Claypole, de la Primera C, desde las 19:20 en el Estadio Único de San Nicolás.

