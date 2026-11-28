Carrillo celebra uno de sus goles ante la Universidad Católica, por la Copa Libertadores (Andres Pina/Photosport)

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Arriba, bien arriba, como si tuviera un palco en el cielo. Guido Carrillo desafía las leyes de la gravedad. Y hasta de la lógica. “Tiene un cañón en la cabeza”. Hugo Gottardi, histórico goleador del fútbol argentino y de Estudiantes de La Plata, ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo, regaló, tal vez, la mejor definición del rey de las alturas en el Pincha finalista de la Copa Libertadores, que este sábado buscará su quinta corona continental ante Palmeiras en Montevideo. Nótese que el cañón no está en un pie, con la asistencia de los músculos, de la mecánica del movimiento, de una hipotética carrera. No, está en la cabeza.

“Carrillo tiene un cañón en la cabeza. La mayoría de los jugadores espera la pelota. Carrillo, no. Carrillo ataca la pelota. Él gana en el anticipo y en el ataque a la pelota en el área. Por eso se cansa de ganar en el área”, completó en Radio Provincia el ex ariete sobre su colega del área, una de las máximas esperanzas del equipo de La Plata, a caballito de su metro 87.

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A los 35 años, Carrillo acumula 122 goles en su carrera. Y 45 fueron de cabeza. Es más fácil encontrar en YouTube sus conquistas en la terraza de la zona de fuego que, por ejemplo, tras una corrida mano a mano. Sus testazos representarán una de las máximas preocupaciones del elenco que dirige Abel Ferreira.

“No trabajo específicamente los duelos aéreos. Es algo que he adquirido de Inferiores, de muy pequeño lo he tenido. La clave está en el timming. Fui evolucionando a lo largo de mi carrera, siempre en beneficio del equipo y de uno, pero de pequeño lo tuve”, reveló el secreto en diálogo con la Conmebol.

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Cuna de artilleros, de profesionales del gol, Estudiantes formó un sinfín de tanques que regaron las redes con prepotencia. Desde Martín Palermo, pasando por Bernardo Romeo, Mariano Pavone o el Tecla Farías, solo por mencionar nombres contemporáneos, el Pincha formó una escuela que siempre dio frutos. No obstante, Carrillo traía un componente genético que supo ser cincelado hasta dar con este producto maduro y letal.

Según informó 0221, el abuelo materno de Guido, Raúl Omar Mayora, delantero-centro de Estudiantes, pasó por la Tercera y la Reserva del León en la década del 50, y llegó a firmar 17 goles en 27 partidos. Incluso, firmó contrato, pero no logró hacerse un lugar.

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Su papá, Marcelo, también fue 9 y hasta Pepe Santoro lo llevó a Independiente. No obstante, fue el tercer tanque el que llegó más lejos, a la línea de ataque. La curiosidad es que pudo haber dominado las áreas con la camiseta de Gimnasia, porque los dos clubes dominantes de la zona lo llamaron. Su progenitor se quedó con la propuesta y las instalaciones del Pincha, que hoy agradece eternamente la decisión.

Tuvo su momento de zozobra: en Octava División se cansó de los 72 kilómetros de ida y los 72 de vuelta desde Magdalena a los entrenamientos. Pero siguió, como sigue erosionando defensores hasta que caen ante su desgaste. Y las redes (no las sociales, las tangibles que visten al arco) se rinden ante él.

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Lo quiso más de una vez Boca Juniors, coqueteó River Plate. El Mónaco le pagó a Estudiantes 10 millones de dólares en 2015 para quedarse con su ficha. Luego, el Southampton subió la apuesta tres años después e invirtió USD 27 millones para mudar sus gritos a la Premier League. También jugó en el Leganés y en el Elche de España, y tuvo una experiencia de un semestre en China.

Sin embargo, su mejor versión en el exterior se vio en el Principado. Allí, donde tenía a los vecinos más famosos: el piloto Felipe Massa y la leyenda del tenis Novak Djokovic.

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El capitán hizo un gol ante Independiente Rivadavia, en el último título de Estudiantes: la Supercopa Argentina

“Es otra realidad. Yo venía de vivir en un departamento en el centro de La Plata que era caro dentro de lo normal. Cuando pagué el departamento en Mónaco estuve 4 meses para recuperarme. El lugar parece de mentira”, contó el centrodelantero hace unos años, en diálogo con Fox Sports.

“Massa vivía abajo en el edificio, sacaba las dos Ferraris, las pisaba a las dos juntas y hacía un quilombo... Djokovic tiene un restaurante vegano y estaba siempre, llegaba y saludaba a todas las mesas, un fenómeno. Iba a entrenar y después almorzaba ahí con su hermano”, reveló.

En el club monegasco, además, se dio el gusto de ver el despegue de Kylian Mbappé, club con el que la Tortuga Ninja debutó en la Ligue 1 a los 16 años. “Llegaba al entrenamiento con su mamá y los muchachos se le reían, lo traía porque no tenía licencia de conducir. Lo subieron al primer equipo después de jugar una Eurocopa Sub 19. Te dabas cuenta que era diferente. Era un avión”, describió entonces.

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La experiencia, claro, le sumó. En Francia fue campeón, pero luego concentró sus conquistas en su segundo hogar. Acumula seis títulos y 82 goles; 14 en la Copa Libertadores, certamen en el que se convirtió en el máximo anotador del club.

Arriba, bien arriba va Guido Carrillo en cada pelota parada, en cada centro. Arriba, bien arriba están los sueños de Estudiantes, que tiene la chance de lograr otro hito en su historia copera.