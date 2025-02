El periodista Emiliano Pinsón confirmó que realizará un tratamiento experimental contra el Parkinson: “Es un paso adelante”

Pinsón hizo el anuncio en la radio donde se desempeña (Gastón Taylor)

El periodista deportivo Emiliano Pinsón realizará un tratamiento experimental contra el Mal de Parkinson, la enfermedad neurodegenerativa que afecta la motricidad y que le detectaron en junio de 2022. A principios de enero, el comunicador, de 52 años, había informado que iba a realizar una prueba en Osasuna, España, en un hospital “que está con un protocolo de un experimento que tiene que ver con una vacuna contra el Parkinson, con la patología exacta que tengo yo, que es particular”. Ahora contó que fue elegido para someterse al tratamiento.

“Estoy muy emocionado. Desde hace un tiempo lo estaba esperando. La gente me ayudó mucho”, comentó en diálogo con su colega Marcelo Benedetto en DSports Radio, medio donde trabaja. “Esto es un paso adelante y es la única esperanza que tengo de volver a tener una vida más cercana a la normal”, añadió.

El periodista detalló que el tipo de Parkinson que sufre es especial y se denomina atípico con atrofia multisistémica. “No es habitual porque nace en el cerebelo y no en el cerebro como los demás. Hace un tiempo un laboratorio israelí puso a prueba un tratamiento que da un 80% de positividad en la Fase 1 y ahora hay una Fase 2, insisto, experimental, y hay una clínica de la Universidad de Pamplona que la toma”, describió en enero, antes de viajar.

Para ser parte de la prueba, Emiliano se contactó con la Universidad de Pamplona para ser parte de la evaluación. “Mandé mucho material”, remarcó.

El periodista de dilatada trayectoria en medios nacionales destacó la buena noticia. Pinsón había contado al aire en varias oportunidades los detalles de la enfermedad que padece y que lo llevaron a disminuir su carga laboral. “Mis músculos se van atrofiando en todo el cuerpo. No es ELA, sino que pierden fuerza. Cada vez estoy teniendo menos fuerza y es muy invasivo”, dijo en abril de 2024.

Sin ánimo de ser tremendista, el periodista afirmó: “Si uno lee los libros, me queda poco tiempo, no es broma. Vamos a tratar de que no, siempre las estadísticas están hechas para romperse. En la generalidad, quienes tienen mi enfermedad terminan en sillas de ruedas, casi sin habla o con problemas al hablar. No sé si ese va a ser mi final, espero que no. Voy a tratar de que no. Voy a hacer todo lo posible para que no sea así, pero puede pasar”. Ahora, el tratamiento experimental le abrió la puerta a la esperanza de conseguir una mejor calidad de vida.

El testimonio de Emiliano Pinson sobre cómo es convivir con el Parkinson