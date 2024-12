Arde la F1 por el nuevo fuego cruzado entre Verstappen y Russell: “Hace años que Max intimida a la gente, no puede hacerle frente a la adversidad”

Ambos pilotos hablaron en la previa del GP de Abu Dhabi

La tensión entre George Russell y Max Verstappen alcanzó nuevos niveles tras un intenso enfrentamiento verbal en la previa del inicio de la actividad en Abu Dhabi, la última prueba del 2024. Después de ganar el Gran Premio de Qatar, Verstappen expresó su decepción hacia Russell, afirmando que “perdió todo el respeto” por el piloto británico de Mercedes debido a su conducta en la sala de comisarios. El campeón neerlandés comentó sobre el británico: “Nunca he visto a alguien tratando de joder a alguien tan duro”.

Luego de las sugerentes frases del tetracampeón mundial de F1, el piloto de Mercedes no se quedó callado y respondió enérgicamente a las acusaciones. Según Russell, Mad Max habría amenazado con chocarlo intencionalmente durante la carrera. “Me parece todo bastante irónico, ya que el sábado por la noche dijo que iba a hacer todo lo posible para chocarme y darme de cabeza contra la pared”, dijo el corredor de las Flechas de Plata en comentarios que recogieron medios especializados como Racer y Motorsport.

“Cuestionar la integridad de alguien como persona, mientras se hacen comentarios como ese el día anterior, me parece muy irónico, y no voy a sentarme aquí y aceptarlo”, agregó.

Este enfrentamiento no es nuevo en el mundo de la Fórmula 1, donde las rivalidades en la pista suelen extenderse más allá del asfalto. Russell recordó incidentes pasados en los que, según él, Verstappen ha demostrado ser un piloto que no maneja bien la adversidad: “Max ha estado acosando a la gente durante años y no se puede cuestionar su capacidad de conducción, pero no puede lidiar con la adversidad”, mencionó Russell, evocando episodios en Jeddah y Brasil en 2021, o Budapest en el año actual.

Russell también reveló lo que supuestamente Verstappen le habría dicho en privado: “Me lo dijo directamente de boca de los comisarios: ‘No sé por qué querrías joderme así, estoy muy decepcionado contigo (...) Si tengo que hacerlo, me esforzaré a propósito para ponerte de cabeza contra la pared’”.

Crece la tensión entre ambos pilotos en la recta final del campeonato (Reuters)

Tras la carrera en Qatar, Verstappen se pronunció sobre la penalización que recibió en la clasificación, la cual lo colocó en segundo lugar de salida y le dio a Russell la pole position: “Veo a alguien volando en mis retrovisores, actuando como si la situación más peligrosa del mundo hubiera sucedido. Es increíble. Todos estábamos en esa vuelta de preparación. Cuando me llamaron fue una sorpresa grande para mí porque no invadí a nadie, todos íbamos en nuestros carriles. Pero bueno, no sé cómo llegaron a esa conclusión. Para mí fue muy decepcionante, porque intentando alejarme de los problemas me veo inmiscuido y en estos momentos de la temporada no quiero estar luchando con nadie”.

Russell, sin embargo, aprovechó la ocasión para criticar el manejo de Verstappen, citando cómo el neerlandés reaccionó durante la carrera en Hungría, donde fue extremadamente expresivo por la radio del equipo: “No puede seguir así (...) están haciendo todo lo posible para sacar a Christian Horner de Red Bull”.

La crítica de Russell se extendió al señalar que durante momentos difíciles, algunos miembros del equipo de Verstappen buscaron oportunidades en otras escuderías. “Sé a ciencia cierta que la semana siguiente una cuarta parte de su equipo de ingenieros estaba enviando sus CV a Mercedes, a McLaren, a Aston”.

Al cerrar su declaración, Russell llamó a todos los pilotos a “predicar con el ejemplo”, recordando que la grandeza de Verstappen en la pista también implica una responsabilidad fuera de ella. “Es el piloto más grande y exitoso del deporte en los últimos años, puede hacer lo que quiera en su propio negocio, pero cuando empieza a hacer comentarios como los que hizo el domingo por la noche sobre mí, no voy a quedarme sentado y aceptarlo”, concluyó Russell.