Russell le hizo un agujero al coche de Verstappen en Azerbaiyán y desató el escándalo en la F1: “Espera lo mismo la próxima”

Uno de los momentos de mayor tensión que se vivió este sábado en vísperas del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 fue cuando Max Verstappen encaró a George Russell al término de la carrera sprint y lo insultó porque le hizo un agujero a su coche en la primera vuelta de la prueba. Y no fue el único cortocircuito de la jornada, ya que Fernando Alonso hizo una acusación contra Carlos Sainz.

El choque entre el joven piloto de Mercedesy la estrella de Red Bull ocurrió al comenzar la carrera rápida pero no fue hasta que ambos completaron las 17 vueltas que tuvieron una confrontación. Verstappen lo encaró a Russell para pedirle explicaciones y el piloto británico le dijo que “no tenía agarre”.

La respuesta de Mad Max, mientras Russell se alejaba de la escena, fue contundente: “Amigo, ninguno tenía agarre. Todos tenemos que dar un poco de espacio. Pero espera lo mismo la próxima vez, ya sabes... ¡cabeza de pene!”

La acción en cuestión ocurrió unos segundos después de la largada, el británico sobrepasó al bicampeón del mundo en la curva 3 y se puso tercero. Inmediatamente, Verstappen se quejó con su equipo porque consideró que la maniobra había sido temeraria. Y luego se lo hizo saber personalmente en el pitlane cuando finalizó la carrera.

La acusación de Fernando Alonso contra Carlos Sainz en Azerbaiyán

No fue la única pelea de este sábado en la Fórmula 1, ya que Fernando Alonso (Aston Martin) hizo una acusación contra su compatriota Carlos Sainz Jr. (Ferrari) por una maniobra en la que se sintió encerrado.

“Espero que podamos incluso ganar una plaza y ser quintos, porque Carlos me ha llevado contra el muro en la curva 2, ha sido un poco... sorprendente, a ver si pueden hacer algo y ganamos esa posición”, dijo el experimentado piloto asturiano sobre esta acción que pasó algo desapercibida y que no fue estudiada por los comisarios.

Tras esas declaraciones de Alonso, se le comentaron a Sainz Jr. y respondió muy sorprendido: “No lo tengo mucho en la cabeza... creo que ha sido una buena batalla, es lo que hay, me estaba defendiendo de Hamilton, me ha sorprendido un poco que llegara Fernando y he hecho lo que podía, me he tratado de hacer lo más ancho posible en pista. Creo que ha sido una buena batalla. Es lo que hay.”

La mesa está servida para que este domingo se dispute el Gran Premio de Azerbaiyán, la cuarta prueba de la temporada de Fórmula 1, con Charles Leclerc partiendo desde la pole position tras realizar el mejor tiempo en la sesión de clasificación del viernes. El piloto de Ferrari saldrá en la primera fila con Verstappen, mientras que su compañero Sergio Pérez (ganador de la carrera sprint) y Carlos Sainz Jr. ocuparán la segunda línea de la parrilla.

