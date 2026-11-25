Surviving Mars Relaunched presenta su tráiler.

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Paradox Interactive y Haemimont Games anunciaron que Surviving Mars: Relaunched recibirá el 9 de diciembre la expansión Machine Utopia en PC, PlayStation 5 y Xbox Series. El contenido descargable estará centrado en la automatización industrial y permitirá construir colonias donde los robots ocupen puestos de trabajo, realicen tareas peligrosas e incluso reemplacen por completo a los habitantes humanos.

Colonias operadas por máquinas

La principal novedad de Machine Utopia será la incorporación de colonos robóticos. Los jugadores podrán asignarlos a distintos lugares de trabajo y usarlos para reducir la exposición humana a actividades de riesgo, una variable importante en un juego donde las fallas técnicas, la falta de recursos y las condiciones de Marte pueden comprometer la supervivencia de un asentamiento.

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La expansión también abrirá la posibilidad de administrar una colonia sin humanos. Esta opción cambiará el enfoque habitual de Surviving Mars: Relaunched, cuya gestión incluye las necesidades de los colonos, la energía, el oxígeno, el mantenimiento de las instalaciones y el estado general de la población.

Para sostener estas operaciones automatizadas habrá nuevos edificios. Los centros de datos generarán Compute, un recurso de procesamiento utilizado por los centros de robótica para producir colonos mecánicos. El jugador deberá integrar esa infraestructura a la economía del asentamiento y decidir cuánto espacio y capacidad productiva dedica a reemplazar trabajadores humanos.

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El contenido también incorporará nuevas decisiones para la colonia. Entre ellas aparecen un comandante especializado en robótica, el patrocinador Post-Work Collective y políticas adicionales. Paradox Interactive todavía no detalló los efectos concretos de cada una, pero estarán vinculadas con el modelo de automatización presentado por la expansión.

Minería pesada y trenes especializados

Machine Utopia ampliará las herramientas disponibles para extraer y procesar recursos. La minería mediante explosivos permitirá acceder a grandes cantidades de materiales, mientras que los extractores a cielo abierto podrán modificar el terreno marciano durante las operaciones.

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Esa producción dejará residuos pesados que podrán ser reutilizados mediante fundiciones y otras instalaciones industriales. El objetivo será crear una cadena capaz de extraer, transportar y procesar materiales a una escala mayor que la ofrecida por las operaciones convencionales.

El sistema ferroviario también recibirá nuevas estaciones. Los jugadores podrán diseñar líneas especializadas para pasajeros o carga, en lugar de utilizar una misma red para todas las necesidades logísticas. Los rieles podrán conectar la superficie con las zonas subterráneas, lo que facilitará el traslado de recursos entre instalaciones ubicadas en distintos niveles.

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La separación entre servicios de pasajeros y transporte industrial obligará a planificar recorridos según la función de cada sector. Una colonia dedicada a la minería pesada, por ejemplo, podrá reservar líneas completas para mover materiales sin depender del tráfico generado por sus residentes.

Surviving Mars: Relaunched, de Haemimont Games

Ediciones, plataformas y disponibilidad

Paradox Interactive ofrecerá Machine Utopia como compra individual. La expansión también estará incluida en la Ultimate Edition de Surviving Mars: Relaunched y en el pase de expansiones Prime Mission, con acceso previsto para la misma fecha de lanzamiento.

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Surviving Mars: Relaunched es una versión mejorada del juego de gestión publicado originalmente en 2018. La propuesta coloca al jugador al mando de una colonia marciana y exige administrar recursos, energía, oxígeno, infraestructura y necesidades de la población frente a amenazas como tormentas de polvo y averías.

La serie ya recibió contenidos como Green Planet, centrado en la terraformación, y Space Race, que agregó competencia entre colonias. Machine Utopia tomará otro camino al concentrarse en la sustitución de mano de obra, la producción industrial y el transporte de carga.

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El juego base ya se encuentra disponible en PlayStation 5 y Xbox Series, además de PC mediante Steam, Epic Games Store y Microsoft Store. La expansión llegará a esas plataformas el 9 de diciembre.