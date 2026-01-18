En una final repleta de tensión y controversias, Senegal venció a Marruecos en la prórroga y conquistó la Copa de África

Sadio Mané de Senegal levanta el trofeo con sus compañeros de equipo mientras celebran después de ganar la Copa Africana de Naciones (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La selección de Senegal conquistó por segunda ocasión la Copa Africana de Naciones al vencer a Marruecos en una final repleta de tensión y controversias. El desenlace llegó en la prórroga, cuando Pape Gueye anotó el gol decisivo que desató la euforia en el plantel senegalés y en el público presente en el Estadio Moulay Abdellah, ubicado en la ciudad de Rabat, en Marruecos.

El actual campeón volvió a levantar el título tras su victoria en la final de la Copa Africana de 2021 ante Egipto, que se jugó en el estadio Olembé de Yaundé, en Camerún. Aquel encuentro contó con un tiempo reglamentario y una prórroga sin goles, de esta forma sentenciaron el ganador en la tanda de penales. Allí, Senegal se impuso por 4-2, lo que concluyó en su primer título en la historia del torneo.

El partido se caracterizó por la intensidad física, lo que permitió que se transformara en uno de los encuentros más disputados y vibrantes del fútbol africano. La definición reunió a 60.000 aficionados y generó un ambiente de altísima presión para los protagonistas y, especialmente, para el combinado local.

El momento en que el entrenador de Senegal Pape Thiaw les pide a sus jugadores que abandonen el campo después de que se conceda un penal para Marruecos (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Senegal llegaba con el respaldo de su consagración previa y la confianza en un plantel experimentado. Marruecos, por su parte, asumía el favoritismo natural que implica jugar en casa, con el aliento de su público y el deseo de conquistar el trofeo ante su gente. El entrenador Walid Regragui había reconocido en la previa la importancia de “manejar las emociones y no dejar que la presión nos supere”, una advertencia que se volvió central en el desarrollo del partido.

La situación en el desenlace del partido fue polémica luego de la decisión del árbitro de cobrar un penal a favor de Marruecos al minuto 98, tras la falta de El Hadji Diouf quien sostuvo a Brahim Díaz por el cuello, lo que provocó su caída sobre el área chica. Esto despertó la protesta en el equipo senegalés que previo a esta acción estuvo cerca de abrir el marcador. El propio entrenador Pape Thiaw les solicitó a sus jugadores abandonar el campo de juego, mientras Sadio Mané se mantuvo en cancha a la espera de una decisión oficial del juez del encuentro y posibles sanciones de cara al futuro en caso de abandonar la final.

El jugador Brahim Diaz, de Marruecos,antes de fallar el penalti durante la final de la Copa África de Naciones 2025 que han jugado Senegal y Marruecos en Rabat, Marruecos. EFE/EPA/JALAL MORCHIDI

Finalmente, la resolución del VAR determinó el penal para el equipo marroquí que quedó a los pies de Brahim. El futbolista del Real Madrid cargó con la posibilidad de levantar el título con su selección luego de 50 años, cuando Marruecos se consagró campeón por primera y única vez en 1976. En ese instante crucial el mediocampista decidió picar la pelota en su disparo frente al arco y fue directo a las manos del arquero Édouard Mendy. La acción anuló una oportunidad inmejorable para abrir el marcador y se transformó en uno de los episodios determinantes del partido.

Finalmente, el campeón se conoció en la prórroga, cuando Pape Gueye encontró el espacio y anotó el gol que selló el triunfo senegalés a los cuatro minutos de iniciado el primer tiempo suplementario. De esta manera, el conjunto que estuvo cerca de despedirse del torneo, se enfrentó al penal del rival y triunfó por su presión constante.

EL IMPORTANTE PREMIO QUE GANÓ SENEGAL POR SER CAMPEÓN

El premio económico para el campeón de la Copa África creció de manera considerable en esta edición. El equipo que alcanzó el título recibirá USD 10 millones solo por imponerse en la final, lo que significa un incremento del 43% respecto a los USD 7 millones que se entregaron en el campeonato anterior. Además, si se suman los bonos obtenidos en las fases previas, el monto total para el campeón africano alcanza los USD 12 millones.

Sin embargo, este premio resulta inferior al que se distribuye en otros grandes torneos continentales. En la Copa América 2024, donde la selección de Argentina obtuvo el bicampeonato, el ganador recibió USD 16 millones por la victoria en la final. Adicionalmente, a los incentivos por participar y avanzar de ronda, el total acumulado ascendió a USD 20 millones, debido a que la organización otorgó USD 2 millones a cada equipo solo por disputar el certamen y otros USD 2 millones adicionales a quienes alcanzaron los cuartos de final.

La celebración del título no solo atrajo la atención por el juego, sino también por la presencia de reconocidas figuras del deporte y del entretenimiento internacional. Entre los invitados destacados se encontraba Speed, uno de los streamers actuales más populares del mundo, quien protagonizó un momento inesperado en la previa del partido.

El Streamer Speed ​​reacciona dentro del estadio antes del partido (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

El creador de contenido, conocido por su admiración hacia Cristiano Ronaldo, fue invitado por la organización del torneo y sorprendió a los espectadores al aparecer vestido como “Assad”, la mascota de la competencia que representa al León del Atlas, emblema nacional de Marruecos. En su aparición saludó al público desde el campo de juego, donde se quitó la máscara e interactúo con la gente hasta que regresó al túnel por el que ingresan los jugadores.

Por otro lado, la selección de Nigeria se quedó con el tercer puesto del torneo que se resolvió desde los doce pasos ante Egipto, en el estadio Mohamed V de Casablanca. El conjunto nigeriano selló su triunfo por 4-2 con el gol ejecutado por Ademola Lookman en una tanda de penales marcada por los errores de los grandes referentes egipcios y el protagonismo del arquero nigeriano Stanley Nwabali quien contuvo los disparos de Mohamed Salah y Omar Marmoush.