La Selección Mexicana ya fue subcampeona del mundo en 1971, pero lamentablemente no cuenta en los registros oficiales. (Foto de Archivo)

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México albergará por primera vez una Copa Mundial Femenina avalada por la FIFA en 2031, junto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. Sin embargo, el país ya había sido sede de una competencia internacional de selecciones femeniles antes del reconocimiento oficial del organismo rector.

En 1971, México recibió el Campeonato Mundial Femenil, un torneo que no contó con el aval de la FIFA, pero que se convirtió en uno de los episodios más relevantes en la historia del futbol femenil nacional.

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El Mundial Femenil de 1971 que llenó el Estadio Azteca sin el aval de la FIFA

México es subcampeón de la Copa Mundial Femenina 1971 (Foto de Archivo)

La Selección Mexicana de 1971 dejó una marca que permaneció fuera de los registros oficiales durante décadas. Con jugadoras como Alicia “La Pelé” Vargas, María Eugenia “La Peque” Rubio y Guadalupe Tovar, el equipo llegó a la final y consiguió el subcampeonato del Campeonato Mundial Femenil.

Un año antes, México había albergado la Copa del Mundo varonil de 1970, torneo en el que Brasil obtuvo su tercer campeonato y Pelé disputó su último Mundial.

En 1971, el Estadio Azteca volvió a recibir una competencia internacional, aunque esta vez las protagonistas jugaron sin el respaldo de la FIFA.

El torneo fue la segunda edición de una competencia femenil internacional independiente. La primera se celebró en Italia en 1970. La organización corrió a cargo de una federación internacional de futbol femenil ajena a la FIFA, mientras que patrocinadores privados cubrieron los gastos de traslado, hospedaje y uniformes de las selecciones.

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México, Dinamarca, Argentina, Inglaterra, Italia y Francia participaron en el campeonato. Los partidos se disputaron en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, y en el Estadio Jalisco, en Guadalajara.

Los encuentros tuvieron dos tiempos de 35 minutos y el trofeo recibió el nombre de Copa Ángel de Oro. El torneo contó con transmisiones, publicidad, artículos conmemorativos y una mascota llamada Xóchitl, representada como una joven futbolista mexicana.

La asistencia de miles de aficionados confirmó el interés que existía por el futbol femenil. El certamen mostró que los partidos de mujeres podían convocar a grandes públicos, aun cuando sus jugadoras no contaban con reconocimiento institucional ni las condiciones que hoy existen en la disciplina.

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Las pioneras que abrieron camino en el futbol femenil mexicano

(Foto de Archivo)

La historia de la Selección Mexicana que disputó el Mundial Femenil de 1971 comenzó antes de aquel torneo. En una época en la que las mujeres enfrentaban restricciones y prejuicios para jugar futbol, varias deportistas comenzaron a reunirse en equipos y torneos locales.

En 1969 se creó una liga femenil en la Ciudad de México, con partidos en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. De esas competencias surgió la base de las futbolistas que representaron al país en el torneo internacional de Italia 1970.

La selección se conformó mediante visorias a las que acudieron decenas de jugadoras. El grupo elegido logró el tercer lugar en Italia, resultado que colocó a México entre los equipos más competitivos de ese circuito internacional.

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Para el campeonato de 1971, el representativo fue dirigido por Víctor Manuel Meléndez. El plantel contó con las porteras Yolanda Ramírez y Elvira Aracén; las defensas Irma Chávez, Bertha Orduña y Martha Coronado; así como Guadalupe Tovar, Alicia Vargas, María Eugenia Rubio, Patricia Hernández, Teresa Aguilar, Elsa Huerta, Lourdes de la Rosa y Eréndira Rangel, entre otras futbolistas.

El reconocimiento dentro de la cancha no eliminó los prejuicios que enfrentaban las jugadoras. Algunas personas las llamaban “fugitivas del metate”, una expresión que reflejaba las ideas que buscaban relegar a las mujeres al ámbito doméstico y cuestionaban su participación en el deporte.

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Las seleccionadas tampoco contaban con contratos, una liga profesional ni apoyo económico acorde con la atención que atraían sus partidos. A pesar de esas condiciones, mantuvieron su preparación y llegaron al torneo de 1971 con la oportunidad de disputar un título internacional ante la afición mexicana.