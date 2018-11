A la hora de hablar de sus nietos, el astro brasileño indicó que "estoy muy orgulloso de Pietro por cómo la luchó este año luego del fuerte accidente que tuvo en mayo en Bélgica con el Mundial de Endurance. En su recuperación (se fracturó las dos piernas) lo estuve motivando. No bajó los brazos y se repuso. Él está muy encaminado para ser piloto titular en Haas y correr en la F-1 en 2020". Sobre Enzo sostiene que "también tiene mucho talento y viene muy bien. Acaba de ganar el campeonato de Fórmula 4 más difícil que hay que es el italiano, por la cantidad de pilotos que corren".

No obstante, por si todo esto fuera poco la lista continúa. El hijo menor de Emerson, homónimo suyo, tiene 11 años y corre en karting. El pequeño "Emmo" es fruto del matrimonio de Emerson con Rossana Fanucchi, 32 años menor que él. El ex bicampeón mundial afirmó que "Jr. salió campeón en Brasil en 2015 y ahora compite en los Estados Unidos. Seguirá haciendo escuela en el karting y luego veremos cómo sigue. Hay Fittipaldi para rato". Está en lo cierto.