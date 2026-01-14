1 punto por 1 millón de dólares: el argentino que puso en aprietos a Alcaraz en el revolucionario torneo del Australian Open que cruzó amateurs y profesionales

¿Se imaginan a tenistas amateurs disputando un torneo a un punto contra los mejores jugadores del mundo por un premio de un millón de dólares? Eso ocurrió en el Australian Open mientras se están desarrollando las instancias decisivas de la clasificación para definir el main draw del primer Grand Slam del año, que se extenderá desde el 18 de enero hasta el 1 de febrero.

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Alexander Bublik y Frances Tiafoe, entre otros, estuvieron como representantes profesionales del cuadro masculino. Mientras que Maria Sakkari, Jasmine Paolini, Naomi Osaka, Coco Gauff, Laura Pigossi, Amanda Anisimova, Elena Ryabkina e Iga Swatek dieron el presente por el lado del circuito femenino.

Las reglas fueron claras: hombres y mujeres, profesionales y amateurs, jugando partidos al ganador de un punto con seis rondas en total. Argentina tuvo dos representantes entre los 48 involucrados: Andrés Schneitner y Alejandro Kon.

El Gringo Schneitner es conocido en el circuito porque fue profesional con una interesante carrera como doblista que le permitió ganar dos títulos de la modalidad entre 2000 y 2001 junto con Sergio Roitman. Pero tras su retiro además siguió ligado al deporte blanco porque se convirtió en coach, acompañando a Federico Coria en el mejor momento de su trayectoria profesional y al chileno Christian Garín cuando alcanzó a ser 17° del mundo. Actualmente acompaña al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, 146° del ranking.

Ante un Rod Laver Arena colmado, Schneitner, de 50 años, revolucionó el inicio del certamen: sorprendió al francés Corentin Moutet con un saque ganador para llevarse el mini partido de 1ª ronda. De 26 años, el europeo transita por el puesto 34° del ranking ATP en la actualidad y semanas atrás tocó su pico en el escalafón mundial con el 31° lugar.

El siguiente paso para el Gringo fue contra el número 1 del mundo. Carlos Alcaraz, ganador de 24 títulos oficiales a los 22 años, estuvo contra las cuerdas: el Gringo apostó un pleno de saque y red. Y casi lo gana... El español se vio sorprendido porque su rival intentó dejarla corta, corrió a toda velocidad, pero se vio favorecido porque el golpe cacheteó la red y no alcanzó a pasar de su lado.

El argentino figuró como entrenador de Vallejo, pero también como representante de Orrong Park Tennis Centre de Australia. Kon, por su parte, fue otro de los “amateurs” en el cuadro identificado como coach de la jugadora española Ana Sofía Sánchez. En primera ronda enfrentó a la croata Donna Vekic (70° WTA), pero no pudo avanzar mucho más allá: cometió una doble falta que lo dejó sin chances.

Con 12 tenistas de ATP, 12 de WTA, 8 amateurs, 8 de la qualy y 8 wild cards, sobresalieron nombres como los de Nick Kyrgios o Marat Safin, pero también de figuras reconocidas en el ambiente internacional como el músico taiwanés Jay Chou, el deportista australiano profesional Bailey Smith, el presentador televisivo Karl Stefanovic, el comediante Andy Lee o la streamer Loserfruit.

El ganador del torneo fue Jordan Smith, un australiano que llegó desde la clasificación como representante del Castle Hill Tennis Academy. Venció en primera ronda a Bailey Smith, el jugador de “fútbol australiano” de 25 años: su rival falló la devolución. Su segundo paso fue ante la brasileña Laura Pigossi, ubicada a sus 31 años en el 86° puesto de la WTA: el amateur sostuvo un intenso peloteo con la profesional y terminó ganando el punto forzando el error de su rival en la red.

El golpe de la jornada lo dio en los octavos de final contra el italiano Jannik Sinner, actualmente el 2 del mundo en el circuito masculino. La estrella de 24 años dejó su único servicio en la red, lo que le dio el boleto a cuartos al amateur.

Smith sacó ante la norteamericana Amanda Anisimova, 4° del mundo a sus 24 años, quien colocó su devolución muy larga y le permitió al australiano quedar a un paso de la final. El español Pedro Martínez, de 28 años y 71° del ranking ATP, se paró del otro lado de la red: el amateur falló el primer saque, pero acertó el segundo y ganó el pasaje a la definición tras un extenso peloteo que terminó con un revés largo del profesional.

Jordan Smith ganó el 1 point Slam en el Australian Open

Del otro lado del cuadro, la 117° del mundo Joanna Garland se impuso en la semifinal a la otra profesional con chances, Donna Vekic, y se ganó el derecho a disputar el punto por el millón de dólares. La tenista británica-taiwanesa de 24 años sacó, Smith devolvió de revés y Garland intentó ganar el punto con un revés que se le fue demasiado ancho. Smith alzó el trofeo y el cheque millonario.

Jordan tiene 29 años y juega al tenis desde los 3 años, con su padre como entrenador. Ganó dos títulos nacionales en Australia en la etapa junior, e incluso llegó a jugar durante su etapa como juvenil contra Cam Norrie y Alexander Zverev.

