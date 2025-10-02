Con la mira puesta en la cima del tenis mundial, así es el recorrido de una promesa argentina para destacarse en un mar de talentos

Elm argentino Carlos Zárate consiguió su primer triunfo en un cuadro principal de Challenger en Antofagasta (Foto: Prensa AAT)

El correntino Carlos Zárate firmó la mejor semana de su carrera profesional al conseguir su primera victoria en un cuadro principal del circuito ATP Challenger en Antofagasta, Chile. Este logro, obtenido en la segunda categoría del Tour, se convirtió en un espaldarazo deportivo fundamental para el tenista de 20 años y reafirmó la solidez de su crecimiento en la temporada, la cual la comenzó sin puntos en el ranking ATP y en la actualidad figura en la posición 904°.

El gran paso en el Desierto de Atacama no fue casual, sino la culminación de la confianza generada en casa. Previamente, el tenista albiceleste había logrado su primera clasificación a un cuadro principal en el AAT Challenger Santander edición Villa María. Zárate, en comunicación con Infobae, reconoció que ese torneo fue un “paso necesario” para establecer su mentalidad ganadora, especialmente al tener la oportunidad de competir cerca de su entorno.

“Creo que fue darme cuenta de que estaba jugando bien, de que estaba con confianza y que tenía que seguir aprovechando las oportunidades que uno tiene acá en Sudamérica”, afirmó.

Posteriormente, el triunfo en Antofagasta ante el local Daniel Núñez (742°) terminó de consolidar esa sensación: “Haberle ganado a Daniel Núñez fue algo muy, muy lindo, por todo lo que conllevaba esa victoria más allá del rival. Era el ganar mi primer partido en un Challenger, el saber que en un torneo con tan buenos jugadores, como Facundo Bagnis, Nicolás Kicker, Cristian Garín, yo estoy ahí también avanzando de ronda. Eso era una motivación muy fuerte y muy linda".

Este año Carlos Zárate se consagró campeón del ProTour AAT y luego consiguió su primer punto ATP en el M25 de Yerba Buena, organizado por la Asociación Argentina de Tenis (Foto: Prensa Challenger Antofagasta)

Este año el argentino ganó la primera etapa del ProTour AAT y se aseguró una invitación para el cuadro principal del M25 de Yerba Buena, organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), donde consiguió su primer punto ATP al llegar hasta los cuartos de final, donde perdió frente a su compatriota Mariano Kestelboim (407°).

“Cuando uno saca el primer punto, es una alegría inmensa, pero uno de verdad se pone a pensar, con un punto ATP no hacés mucho. Es algo más motivacional y simbólico que lo que real puede servir. Pero fue una motivación enorme que impulsó a seguir creciendo y mejorando”, reconoció el jugador.

Tras su primera victoria en el certamen chileno se midió en octavos de final ante el libanés Hady Habib (175°). El encuentro, si bien terminó en derrota, dejó valiosas lecciones sobre lo que implica competir ante este tipo de jugadores. “El partido lo evalúo como bueno. Si bien hoy tuve la posibilidad de haberlo ganado -saco 5-4, 30-15 estando set arriba-, no tuve claridad para poder cerrarlo“, analizó Zárate con autocrítica.

El correntino Carlos Zárate tuvo una destacada actuación en su derrota de octavos de final del Challenger de Antofagasta ante el libanés Hady Habib (Foto: Prensa Challenger Antofagasta)

El punto clave que marcó el desenlace del encuentro “fue un poco la diferencia de experiencia” que tiene el asiático: “Y que yo no la tengo, claramente”. El argentino admitió que en esos momentos cruciales se apuró “un poco”, lo que le dio la ventaja al rival para quebrar y sellar el triunfo.

Con la experiencia del Challenger reciente, Zárate proyecta sus metas a corto y largo plazo. En ese sentido, comentó: “Lo atribuyo a la constante motivación que me pongo yo día a día, y que me ponen mis entrenadores, mi psicóloga, mi familia, a seguir".

Respecto a su plan de carrera, distingue las exigencias de cada nivel. Su próximo objetivo es el Top 500 y, según el mismo analiza, lo fundamental es ”jugar más partidos, competir más, estar más enfocado todo el tiempo, mantener una regularidad en los torneos, tanto en lo emocional como en lo tenístico". En cambio, el desafío de llegar al Top 100 muta en forma de “una carnicería” donde “es todo muy parejo, ya todos pegan bien, sacan bien, todos juegan bien los puntos importantes”. “Creo que ahí se marca un poco más por el quién tiene más ganas de ganar y quién juega mejor los puntos importantes“, definió.

El argentino Carlos Zárate considera hasta el momento una temporada exitosa en donde lleva cosechados 31 puntos y se ubica 904° (Foto: Prensa AAT)

El correntino considera su 2025 como exitoso no solo por los números sumados, sino por el crecimiento deportivo. “Si la temporada terminara hoy, consideraría una temporada muy buena, la verdad. Algunos entrenadores o gente decía que este año podía terminar con 10 puntos, con 8 puntos, y hoy llevo 31 y todavía no termina. Jugué bien, aprendí muchas cosas, mejoré mi físico, mi tenis, mi cabeza, mi concentración”, concluyó

El joven argentino tiene ahora la mirada puesta en dos torneos M15 en Santiago de Chile, antes de evaluar la continuidad de su calendario en el circuito Challenger en Ecuador y Perú.