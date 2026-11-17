El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala multó a cuatro distribuidoras de gas propano con sanciones que superan los 39 millones de quetzales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (MEM) notificó sanciones por Q39.678.980, equivalentes a unos USD 5,19 millones, a cuatro distribuidoras de gas propano por irregularidades vinculadas con la concertación y distorsión de precios en el mercado nacional.

Las empresas sancionadas son Gas Zeta, Tropigas de Guatemala, Gas Metropolitano y Global Gas, conocida comercialmente como Dagas.

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La información fue presentada durante una reunión en el Congreso de la República, en la que participaron el viceministro de Energía y Minas, Guillermo Xoy, y el director general de Hidrocarburos, Gerson de León.

Según los datos expuestos por De León, tres compañías recibieron una multa de Q13.197.000 cada una, unos USD 1,73 millones, por concertación de precios. Global Gas recibió únicamente la sanción por distorsión de precios.

Las autoridades impusieron a tres compañías multas individuales de Q13.197.000 por concertación de precios en el mercado local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A las cuatro distribuidoras se les aplicó además una multa individual de Q21.995, equivalente a USD 2.878, por distorsión de precios.

El componente de las sanciones por concertación suma Q39.591.000, unos USD 5,18 millones, mientras que las multas por distorsión alcanzan Q87.980, cerca de USD 11.511.

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La Diaco presentó cuatro denuncias por presunta especulación

El caso también avanzó por otra vía institucional. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) presentó cuatro denuncias ante el Ministerio Público por presunta especulación contra las distribuidoras señaladas.

Las acciones se sustentan en informes técnicos remitidos por el MEM. Corresponderá al Ministerio Público determinar si existen elementos para avanzar con las investigaciones en el ámbito penal.

Guillermo Xoy afirmó que el ministerio mantendrá el monitoreo de la cadena de comercialización del gas propano y comparará los precios internos con las cotizaciones internacionales.

La Dirección General de Hidrocarburos ejecutó 380 inspecciones y abrió 35 procesos de sanción entre enero y noviembre. (Archivo/Agencia Guatemalteca de Noticias)

La Dirección General de Hidrocarburos informó que realizó 380 inspecciones entre el 1 de enero y el 9 de noviembre de 2026, período en el que inició 35 procesos de sanción.

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El MEM había advertido que el aumento no tenía respaldo económico

Días antes de informar las multas, el Ministerio de Energía y Minas difundió un comunicado en el que señaló que el incremento aplicado el 8 de noviembre a los cilindros de gas propano no contaba con justificación económica.

La cartera indicó que su análisis no halló una relación entre las variaciones del mercado internacional y el alza observada en Guatemala. Por ese motivo, advirtió sobre indicios de una posible concertación de precios e informó que abriría los expedientes administrativos correspondientes.

El análisis técnico ministerial concluyó que el aumento aplicado a los cilindros no guardaba relación con las cotizaciones internacionales.

El ministerio recordó que Guatemala opera bajo un régimen de libre mercado, por lo que los valores de referencia no constituyen precios máximos obligatorios. No obstante, sirven para contrastar los cobros de las distribuidoras y detectar incrementos que no respondan a los costos de importación, envasado, transporte, distribución e impuestos.

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Los últimos precios de referencia del gas propano en Guatemala

Los valores de referencia más recientes difundidos por el MEM corresponden al 9 de noviembre. El cilindro de 25 libras tiene un precio de Q123,53, unos USD 16,16; el de 35 libras, de Q172,94, cerca de USD 22,63; y el de 100 libras, de Q494,12, equivalentes a USD 64,65.

El último ajuste informado por las distribuidoras había llevado los precios a Q138, unos USD 18,06, para el cilindro de 25 libras; Q193, equivalentes a USD 25,25, para el de 35 libras; y Q552, cerca de USD 72,22, para la presentación de 100 libras.

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