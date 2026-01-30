Deportes

El argentino Gustavo Fernández se consagró campeón en el dobles del Abierto de Australia

El argentino jugó con el japonés Tokito Oda: vencieron en dos sets al español Caverzaschi y el neerlandés Spaargaren en la modalidad tenis adaptado

Gustavo Fernández y Tokito Oda conquistaron la final de dobles sobre silla de ruedas en el Abierto de Australia tras superar por 6-2 y 6-1 al español Daniel Caverzaschi y el neerlandés Ruben Spaargaren, quienes llegaron a Melbourne como los máximos favoritos del torneo. De esta manera, el argentino obtuvo su décimo título de Grand Slam entre singles y dobles (cinco en cada uno).

Por primera vez, el Lobito se alzó con el título en dobles en el certamen australiano, luego de haber disputado semifinales en siete de sus nueve participaciones previas. El encuentro decisivo se jugó en el Kia Arena y se extendió por una hora y cinco minutos.

En la modalidad individual, el tenista argentino perdió la final: justamente fue derrotado por Oda (6-1 y 7-6 [2]), quien, actualmente, lidera el ranking mundial. Fernández buscaba su tercer título en singles en suelo australiano, tras las victorias obtenidas en 2017 y 2019, y su sexto de Grand Slam individual.

Nacido en Río Tercero el 20 de enero de 1994, Fernández es hijo del ex jugador de básquet Gustavo Ismael Fernández y hermano de Juan Manuel Fernández. A los 16 meses sufrió un infarto medular que le ocasionó parálisis de la cintura para abajo. Su formación en tenis comenzó a los 6 años, y a los 12 ingresó en la Asociación Argentina de Tenis dentro de la categoría junior. Su carrera está marcada por reconocimientos como el Premio Konex - Diploma al Mérito, obtenido en 2010 y nuevamente en 2020, que destaca su desempeño en la última década. Fernández también representó a Argentina como abanderado en la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.

En una entrevista con Infobae, Gusti Fernández manifestó: "Son muchísimos años de mucha exigencia, en el ‘querer ser ese’ me llevé puesto un montón de cosas. Hasta la probabilidad,te podría decir, porque era muy improbable que yo haya llegado donde llegué. La realidad es, sin caer en el autobombo, que yo estoy muy orgulloso de lo que logré y de lo que se logró. Pero todo eso tiene su costo. Y tengo que gestionar esta felicidad que me da hacer lo que hago, que me hace genuinamente feliz, con todo ese peso.

El 2023 había marcado un punto de inflexión en la vida del cordobés: una infección en la garganta lo llevó a una intervención quirúrgica que se complicó más de lo esperado y le provocó una hemorragia que casi le cuesta la vida. Su espíritu competitivo lo llevó a jugar las semifinales de Roland Garros a los dos meses, luego de haber perdido tres litros de sangre y estar al borde de un infarto.

“Hice todo a contratiempo para ir a jugar. Jugué tres meses de corrido la gira europea como si no hubiese pasado nada, exponiendo mi cuerpo y mi mente al límite. Mi cuerpo respondió, pero cuando lo machacás y llega al límite te lo hace sentir. A fin de ese año, terminé con un colapso mental absoluto, donde mi salud mental me dijo: hasta acá llegué“, reveló. Tras el título del año pasado en Wimbledon (también en dobles), Gustavo Fernández demostró que se mantiene en el pedestal del tenis mundial.

TODOS LOS TÍTULOS DE GRAND SLAM DE GUSTI FERNÁNDEZ

2015 - Wimbledon (dobles)

2016 - Roland Garros (singles)

2017 - Abierto de Australia (sinlges)

2019 - Abierto de Australia (singles)

2019 - Roland Garros (singles)

2019 - Roland Garros (dobles)

2019 - Wimbledon (singles)

2022 - Wimbledon (dobles)

2025 - Wimbledon (dobles)

2026 - Abierto de Australia (dobles)

