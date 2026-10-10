El divertido mensaje de Lionel Messi al equipo de su sobrino que jugará la Copa Potrero que organiza el Kun Agüero

El saludo de Lionel Messi a su sobrino y el plantel de GOAT FC, que disputará la Copa Potrero

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Lionel Messi envió un saludo a GOAT FC, el equipo creado por su sobrino y ahijado Tomás Messi, antes de su participación en la Copa Potrero, el certamen de fútbol amateur organizado por Sergio Kun Agüero que se disputará en noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.

El ahora ex capitán de la selección argentina grabó un video para los jugadores que integrarán el plantel y les deseó suerte en la competencia. El mensaje se difundió durante una cena del equipo, donde estuvieron presentes los futbolistas elegidos tras las pruebas y el propio Tomás Messi.

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“Hola a todos. Primero que nada, felicitaciones por haber quedado en el equipo y desearles mucha suerte. Que les vaya bien. Desde acá los voy a estar siguiendo y espero que dejen bien parado al equipo”, expresó Messi en el saludo que recibió el plantel de GOAT FC.

La frase final incluyó un tono distendido, aunque también dejó en claro que el delantero seguirá de cerca la campaña de los jugadores. El mensaje tuvo una repercusión inmediata entre los asistentes a la cena, que respondieron con aplausos y una ovación para el futbolista. El video fue una sorpresa para los integrantes del conjunto, que ya quedó conformado después de un período de selección de jugadores. El posteo no pasó inadvertido para el Kun Agüero, que contestó con un “Ojota”.

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Tomás Messi, hijo de Matías Messi, decidió crear GOAT FC para competir en la Copa Potrero. El joven, de 22 años, es además ahijado de Lionel Messi y tiene presencia en redes sociales, donde reúne más de 170.000 seguidores en Instagram.Tomás, que se presentó como el presidente y capitán del conjunto oriundo de Rosario, declaró: “Venimos a representar al mejor del mundo. Para nosotros significa mucho”.

El nombre elegido para el equipo remite de forma directa a la figura del campeón del mundo. La sigla GOAT se utiliza en el ambiente deportivo como abreviatura de la expresión inglesa “Greatest of All Time”, que en español equivale a “el mejor de todos los tiempos”. La denominación suele acompañar las referencias a Lionel Messi en los debates sobre los grandes futbolistas de la historia.

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Lionel Messi junto a su sobrino, Tomás Messi

La identidad visual del club también contiene señales vinculadas al delantero. El escudo incluye una cabra, en alusión al significado de la sigla, mientras que la indumentaria tendrá colores negro y rosa. Esa combinación remite a Inter Miami, el club estadounidense en el que juega Messi.

El proyecto de Tomás Messi se apoyó en la convocatoria de futbolistas de Rosario. Tras las pruebas realizadas para completar el plantel, GOAT FC definió a los jugadores que representarán al equipo en el torneo. La presencia de varios integrantes de esa ciudad suma otra conexión con el origen familiar de los Messi. El vínculo familiar tuvo peso en la presentación pública del equipo. Más allá del nombre y de los colores, el saludo de Lionel Messi ofreció una exposición adicional para un conjunto que afrontará su primera experiencia en un certamen que reúne a equipos amateurs.

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“Su origen ya dice bastante. Con localía en el barrio La Bajada de Rosario, el equipo del mejor del mundo dice presente en esta edición con una clara misión, dejar en claro que el potrero sigue más vivo que nunca. Bienvenidos a la Copa Potrero 2026″, con ese mensaje, fue recibido el conjunto en las redes sociales oficiales del torneo.

La Copa Potrero es una competencia de fútbol amateur impulsada por Sergio Agüero. El torneo tendrá lugar durante noviembre en el predio de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de Buenos Aires. El formato ofrece a equipos de distintas procedencias la posibilidad de competir en un escenario común. GOAT FC llegará con una identidad marcada por la familia Messi y con el respaldo público de su figura más conocida.

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