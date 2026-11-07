El Salvador

Acusan de asesinato a un salvadoreño por la muerte de una menor en EE.UU.

El salvadoreño enfrenta cargos por el ataque armado que dejó una adolescente fallecida y otra de internada en estado crítico en Maryland

Un joven salvadoreño fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte a tiros de Any Davalos en Langley Park, Maryland. (Cortesías: FOX 5)
Un joven salvadoreño fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte a tiros de Any Davalos en Langley Park, Maryland. (Cortesías: FOX 5)
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Un salvadoreño de 20 años fue acusado de asesinato en primer grado por el tiroteo que provocó la muerte de una menor de edad en Langley Park, Maryland. Otra adolescente, de 14 años, resultó herida de gravedad y continuaba hospitalizada, según informó el medio FOX 5.

El acusado fue identificado como Marcos M., residente de Hyattsville. La víctima fatal era Any Dávalos, de 13 años y residente de Silver Spring. El hecho ocurrió durante la madrugada del martes3 de noviembre.

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De acuerdo con la información recogida por FOX 5, agentes del Departamento de Policía del Condado de Prince George acudieron al lugar cerca de la 1:50 (hora local) tras recibir un aviso por disparos. A su llegada, encontraron a dos adolescentes con heridas de bala.

Any fue declarada muerta en el lugar. Por su parte, la otra víctima logró llamar al 911 y luego fue trasladada a un hospital local, donde permanecía en condición crítica.

Según informó Univisión, allegados vieron a Any por última vez el 18 de octubre en Silver Spring. Por ende, se inició una búsqueda que se extendió durante más de dos semanas.

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Ilustración de una mujer con cabello teñido de rojo y aretes pequeños sentada en el interior de un vehículo con asientos grises.
La última vez que vieron a Any fue el 18 de octubre en Silver Spring. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación preliminar determinó que Marcos M. conocía a las dos adolescentes y que el ataque ocurrió tras una discusión. Las autoridades no han divulgado qué desencadenó el conflicto ni cuál era el vínculo exacto entre el acusado y las víctimas.

La noche del mismo martes, integrantes de la Unidad de Fugitivos de la Policía del Condado de Prince George y del Grupo de Trabajo Regional de Fugitivos del Área Capital del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos localizaron al joven y concretaron su detención.

A su vez, la causa quedó bajo análisis de la División de Investigaciones Criminales del condado, que busca establecer la secuencia de los hechos antes de los disparos.

Además de asesinato en primer grado, el salvadoreño enfrenta acusaciones por asesinato en segundo grado, intento de asesinato en primer y segundo grado, agresión y puesta en peligro temerario de otras personas.

Salvadoreño fue detenido sin se derecho a fianza

Las autoridades informaron que el acusado permanecerá detenido sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial. No se informó la fecha de su primera comparecencia ante un tribunal ni si designó a un abogado defensor.

De acuerdo con el FOX 5, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que Marcos M., de nacionalidad salvadoreña, fue interceptado por la Patrulla Fronteriza en marzo de 2024 tras ingresar de manera irregular al país. Según esa dependencia, quedó en libertad después del procedimiento migratorio.

Tres marcadores amarillos numerados uno, dos y tres sobre terreno de tierra y pasto, junto a fragmentos de vidrio roto. El fondo es oscuro.
Agentes policiales acudieron a la escena en Langley Park durante la madrugada del 3 de noviembre tras recibir alertas sobre detonaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes del tiroteo, la Policía del Condado de Montgomery había emitido una alerta por la desaparición de Davalos en Silver Spring. Los investigadores no aclararon si ese antecedente está relacionado con las circunstancias del ataque.

La Policía del Condado de Prince George continúa con las investigaciones para determinar la secuencia de los hechos, identificar el motivo de la discusión y establecer si existieron episodios previos entre los involucrados. Mientras los cargos deben ser probados ante la Justicia.

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