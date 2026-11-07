Honduras

Honduras: triple homicidio en Olancho deja a un abuelo, su hijo y su nieto muertos

Las víctimas fueron identificadas como Albino Vásquez, de 65 años; Santos Albino Vásquez, de 47, y Valentín Vásquez, de 23. Según el portavoz policial, la familia habría recibido amenazas anteriormente y regresado recientemente a la comunidad.

Tres integrantes de una misma familia fueron asesinados en la aldea Pueblo Viejo, municipio de Guata, departamento de Olancho. (Foto: Cortesía / redes sociales)
Tres integrantes de una misma familia fueron asesinados en la aldea Pueblo Viejo, municipio de Guata, departamento de Olancho. (Foto: Cortesía / redes sociales)
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Un triple homicidio de integrantes de una misma familia mantiene consternados a los habitantes de la aldea Pueblo Viejo, municipio de Guata, departamento de Olancho, donde tres hombres fueron asesinados en circunstancias que todavía investigan las autoridades hondureñas.

Las víctimas fueron identificadas como Albino Vásquez, de 65 años; Santos Albino Vásquez, de 47, y Valentín Vásquez, de 23, quienes mantenían un vínculo familiar de abuelo, padre e hijo, respectivamente, de acuerdo con la información preliminar.

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El crimen se reportó durante la noche y provocó preocupación entre los pobladores de esta comunidad olanchana, debido a que las tres personas pertenecían al mismo núcleo familiar y fueron víctimas de un mismo hecho violento.

Aunque inicialmente las autoridades no habían establecido las circunstancias en las que ocurrió el ataque, el portavoz policial informó posteriormente que una de las líneas de investigación apunta a una posible venganza, debido a que la familia habría recibido amenazas antes del homicidio.

Medicina Forense realizó el levantamiento de los cuerpos y los trasladó a la morgue para practicar las autopsias correspondientes. (Foto: Cortesía / redes sociales)
Medicina Forense realizó el levantamiento de los cuerpos y los trasladó a la morgue para practicar las autopsias correspondientes. (Foto: Cortesía / redes sociales)

“​​El hecho se reportó anoche y, de manera preliminar, se investiga un posible móvil de venganza, debido a que la familia había recibido amenazas anteriormente. Además, aparentemente, sus integrantes habían regresado a la comunidad antes del crimen. Por tanto, el caso continúa bajo investigación”, detalló el portavoz.

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Esta información constituye uno de los primeros elementos conocidos sobre el posible trasfondo del triple homicidio, aunque las autoridades todavía no han confirmado quiénes estarían detrás del ataque ni las razones específicas que habrían motivado el crimen.

El antecedente de las supuestas amenazas y el regreso de los familiares a Pueblo Viejo forman parte de las circunstancias que los investigadores deberán analizar para establecer si existe una relación directa con el asesinato de los tres hombres.

Tras recibir el reporte, las autoridades policiales se desplazaron hasta la aldea Pueblo Viejo para acordonar la escena y comenzar las diligencias correspondientes.

El portavoz policial indicó que la familia habría recibido amenazas anteriormente y aparentemente había regresado a la comunidad antes del ataque. (Foto: Cortesía / redes sociales)
El portavoz policial indicó que la familia habría recibido amenazas anteriormente y aparentemente había regresado a la comunidad antes del ataque. (Foto: Cortesía / redes sociales)

Los agentes realizaron las primeras inspecciones y recopilaron información que permita reconstruir lo ocurrido e identificar a los posibles responsables del triple homicidio.

Por su parte, un equipo de Medicina Forense efectuó el levantamiento de los cuerpos y posteriormente los trasladó a la morgue, donde se les practicarán las autopsias correspondientes para determinar las causas de muerte y documentar los hallazgos médico-legales.

Las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con este caso ni han revelado la identidad de posibles sospechosos. Tampoco existe, hasta ahora, una conclusión oficial sobre el móvil del crimen, por lo que la hipótesis de venganza permanece como una línea preliminar de investigación.

El triple homicidio registrado en Guata se suma a los hechos violentos que continúan reportándose en diferentes regiones del territorio hondureño.

Albino Vásquez, de 65 años, figura entre las víctimas del triple homicidio que mantiene consternada a una comunidad de Olancho. (Foto: Cortesía / redes sociales)
Albino Vásquez, de 65 años, figura entre las víctimas del triple homicidio que mantiene consternada a una comunidad de Olancho. (Foto: Cortesía / redes sociales)

De acuerdo con el balance proporcionado en la información preliminar del caso, durante 2026 se han registrado más de 28 masacres en Honduras, una cifra que refleja la persistencia de episodios de violencia múltiple en el país.

En el caso de Pueblo Viejo, la muerte de un abuelo, su hijo y su nieto en un mismo episodio ha provocado especial consternación entre los habitantes, mientras se espera que las diligencias policiales permitan esclarecer las circunstancias del ataque.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil, identificar a los responsables y establecer si las amenazas que presuntamente había recibido la familia estuvieron relacionadas con el triple homicidio.

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