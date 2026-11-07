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Brutal accidente en el MotoGP: Pecco Bagnaia salió despedido de su motocicleta en plena carrera y sufrió una grave lesión

El piloto de Ducati protagonizó una dura caída en el Gran Premio de Qatar y no podrá competir por una doble fractura en su pie

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Francesco Bagnaia protagonizó un brutal accidente durante la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar de MotoGP. El corredor italiano se cayó en el Circuito Internacional de Lusail por un toque de Fermín Aldeguer y sufrió una doble fractura en el pie derecho.

La colisión ocurrió en la curva 16, cuando se ubicaba en el quinto puesto tras la largada. Aldeguer intentó adelantar a Pedro Acosta para arrebatarle el sexto lugar y, en la maniobra, tocó con la parte delantera de su moto la rueda trasera de Bagnaia, que giró, salió despedido y golpeó con violencia contra el asfalto de la escapatoria.

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Pecco quedó tendido sobre la grava y perdió momentáneamente el conocimiento mientras era atendido por los servicios médicos, según informó el medio especializado Motorsport. Luego de esto, fue llevado de urgencia al hospital. El equipo brindó un primer parte médico en sus redes sociales, después de la evaluación del Director Médico de MotoGP, Ángel Charte.

“Los exámenes médicos iniciales realizados a Francesco Bagnaia en el Centro Médico del Circuito Internacional de Lusail han revelado dos fracturas en su pie derecho, que afectan al cuarto y quinto metatarso”, informó la escudería. A esto, sumó: “El piloto será trasladado al Hospital de Doha esta noche para realizar más pruebas que determinen si las fracturas requieren cirugía”.

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Los comisarios de la Federación Internacional de Motociclismo sancionaron a Fermín Aldeguer con una doble penalización de vuelta larga por haber provocado la colisión. El piloto de Gresini cumplió el castigo tras la reanudación y terminó en el puesto 11. “Pedir disculpas a Pecco y Ducati. Son cosas que no quieres que pasen. Poco ha pasado para lo que podía haber sido”, declaró el corredor con DAZN, según reprodujo el portal español Marca.

Pedro Acosta, que circulaba junto a ambos en el momento del impacto, consideró que la maniobra fue prematura. “Un movimiento muy agresivo para ser muy pronto en la carrera. Son errores que pueden pasar. Vuelve después de la lesión, un error lo tiene cualquiera”, afirmó con el medio citado. La baja de Bagnaia modificó el desarrollo de la carrera Sprint, que debió reiniciarse sin el piloto de Ducati tras una extensa bandera roja.

Marc Márquez ganó la carrera Sprint de Qatar luego de un nuevo incidente con Bezzecchi en la cuarta vuelta de la reanudación. El español rodaba delante de la Aprilia cuando dejó espacio en el vértice de una curva por tomar una trazada más abierta; Bezzecchi intentó pasar por el interior, La Hormiga regresó a la línea ideal y ambas motos chocaron.

La moto de Bezzecchi se deslizó bajo sus pies, pero los comisarios investigaron el episodio y no aplicaron sanciones. Jorge Martín remontó desde el décimo puesto hasta la segunda posición, aunque no pudo sostener la presión sobre Márquez y fue superado por Fabio Di Giannantonio. El piloto español quedó a 49 puntos del líder, mientras Bezzecchi se ubicó otros 30 puntos por detrás. Una victoria de Márquez el domingo, combinada con una carrera sin puntos para Martín, le otorgaría el título de 2026. Ningún otro resultado le aseguraría el campeonato en Qatar.

El Gran Premio de Qatar de MotoGP quedó envuelto en una fuerte polémica por el conflicto bélico en la región. Pilotos y miembros de los equipos reclamaron garantías sobre su seguridad, posibles evacuaciones y coberturas de seguros, mientras la organización sostuvo que las evaluaciones independientes y las autoridades qataríes no aportaron elementos para modificar el calendario.

El caso más visible fue el de Yamaha, que retiró a su estructura oficial y a Pramac por las restricciones internas de viaje de la compañía japonesa. La medida elevó la tensión con MotoGP, que advirtió sobre eventuales consecuencias deportivas por la ausencia, cuya definición corresponde a la Federación Internacional de Motociclismo.

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