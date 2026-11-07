Costa Febre festeja sus 35 años como relator de la campaña de River Plate con un espectáculo para revivir los mejores momentos

Lito Costa Febre, una vida junto a River Plate

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¿Cuántas cosas pueden cambiar a lo largo de 35 años? Infinidad. En el plano personal, laboral, amistoso y social. Haciendo una retrospectiva, en muy poco nos podemos parecer a quien éramos en 1991. Como simple muestra baste decir que nuestro país ha tenido en ese lapso nada menos que 11 presidentes, entre los que cumplieron su mandato (por suerte la mayoría) y aquellos que pasaron en forma fugaz. Hace 35 años eran pocos los que tenían esa modernidad llamada teléfono celular, que apenas llevaba un par de temporadas por acá, y ahora es una parte más de nuestro ser. Pero algo no cambió. Y tiene que ver con la fidelidad del hincha de River Plate hacia ese relator que le ha narrado todos los momentos. Desde el infierno del descenso a la gloria inigualable de Madrid. Siempre se mantuvo inalterable Atilio Costa Febre, con su voz inconfundible, en los oídos de los Millonarios.

La unión de Lito con River. Ese lazo que no conoce de los caprichos del tiempo. Siempre los números redondos son un buen motivo para la celebración y por ello, el próximo 20 de noviembre, a las 21, en el Auditorio de Belgrano, se dará el gusto de hacer un show en vivo para recordar y compartir momentos imborrables.

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“Mi vida con River” es el acertado título del espectáculo, donde en formato unipersonal, se hará un repaso audiovisual de estos 35 años al lado del cuadro de la banda roja. Por supuesto que no faltarán los invitados sorpresa, sobre todo jugadores queridos y admirados, que siempre han reconocido en Costa Febre, no solo a un excelente relator, sino a un periodista honesto y leal.

Lito nos recordó cómo fueron aquellos comienzos, el punto de partida de esta historia: “Mi inicio como relator de la campaña de River nació por una idea de Santo Biasatti. Él era el director artístico de radio Del Plata, que atravesaba por un momento extraordinario. Me citó allí y desde que arrancó la reunión, habló sin parar y no me dejó meter ni un bocado (risas). Entre otras cosas, me quedó grabado cuando dijo que todos los relatores éramos unos tontos, que yo iba a ser una figura, un emblema y un referente para la gente de River. No le creía nada. Cuando me dejó un espacio, le hice dos preguntas. La primera fue si iba a tener libertad para opinar y me respondió que dijera lo que quisiera. La segunda, fue por lo que había dicho de los relatores. Allí me dijo que era porque nadie se había dado cuenta que se tenía que hacer la campaña de River. Todo lo que me prometió, lo cumplió. Comenzamos en la FM de Del Plata, en enero de 1991, a los seis meses, pasamos a la AM y fue el inicio de un camino que ya tiene 35 años. Armando Pérez, quien luego fue presidente de Belgrano e interventor de AFA, nos ponía su avión particular para que pudiésemos viajar a cualquier lugar para las transmisiones”.

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Costa Febre junto a Marcelo Gallardo

En el espectáculo se podrá disfrutar de este periplo que abarca 35 años, donde el hincha de River pasó de todo, con dos denominadores comunes: la pasión y los relatos de Atilio Costa Febre. En esa noche pasarán la era de Ramón Díaz y los dorados años ‘90, con la obtención de la segunda Copa Libertadores y el inolvidable tricampeonato, la década de 2000 con muchos vaivenes, la crisis dolorosa que desembocó en el descenso y la resurrección con el punto máximo de la gloria de Madrid.

Costa Febre llegó en 1991 a ocupar ese vacío que había en el dial. Y supo hacerlo de la mejor manera, hasta ser parte de sus vidas: “Me di cuenta que me estaba metiendo de verdad en los hinchas de River cuando cumplimos 10 años. Hicimos una gran fiesta en el hotel Sheraton, donde el salón principal desbordaba de gente y contamos con la concurrencia de todo el plantel. Allí percibí el cariño de los simpatizantes y el respeto de los colegas. Me sentí definitivamente seguro, en un ambiente tan difícil como el nuestro y sumamente venenoso como son los pasillos de River (risas). Un éxito o un fracaso de televisión se generan de un día para el otro. En la radio es distinto, porque cuesta mucho hacer un producto que se sostenga en el tiempo, sobre todo con el fútbol. Yo empecé en una época donde no había tanta gente joven relatando y eso es algo que me ayudó mucho”.

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La mención a los pasillos del Monumental es acertada, porque mucho se ha dicho sobre ese lugar, que pareciera tener vida propia: “Yo caminé por allí al lado de maestros, como Amadeo Carrizo, Wálter Gómez o Adolfo Pedernera. Él fue el que un día me dijo: ‘Venga pibe, vamos a la confitería del club así hablamos un poquito de fútbol’. Mi respuesta fue automática: ‘No, maestro, yo no puedo charlar de fútbol con usted’. Con gran humildad me dejó una sentencia: ‘Yo sé que usted está relatando los partidos de River. Aprenda a caminar con pies de plomo en estos pasillos, porque son venenosos y se lo van a querer comer en cualquier momento’. Fue una maravillosa enseñanza, porque en aquellos primeros años, vivía dentro del club. Ahora debe hacer como 20 años en los que solo voy cuando tengo que trabajar”.

La noche del 20 de noviembre será muy especial para todos. El Auditorio de Belgrano se pintará de rojo y blanco, con los sentimientos a flor de piel. Habrá contenido audiovisual, sonido de cancha, relatos históricos, presencia de grandes figuras en vivo, participación de las filiales, murgas y un cierre musical con un artista ligado a River.

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"Una vida junto a River", el espectáculo para celebrar los 35 años de Costa Febre junto al "Millonario" será el próximo 20 de noviembre

En este derrotero de 35 años, para Lito hay una persona destacada y es Marcelo Gallardo: “Lo conozco desde los 17 años. Iba a su casa en Merlo, donde tomaba mate con la mamá y el papá. Recuerdo que la primera vez que se lesionó seriamente, el único que lo fue a visitar fui yo. Con el paso de los años, él me devolvió todo esto con creces. En 2014 estuve muy grave, internado 90 días, con una infección pulmonar. En una oportunidad, golpearon la puerta de mi habitación y era Marcelo. Me dio un abrazo y me pidió que lo disculpara por no haber podido pasar antes. Jamás había hablado con él sobre la posibilidad de ser entrenador, a mí tampoco se me pasaba por la cabeza. Pero se preparó como pocos, encerrándose con Biscay y Buján en un pequeño departamento a ver partidos de todo el mundo. Las cosas siempre estuvieron claras, desde que me dijo que teníamos dos escenarios. Uno es el del afecto y el respeto. El otro, en el plano profesional, donde lo puedo criticar y él, cuantas veces quiera, decirme que no a una nota. Siempre le vi pinta de estratega y por eso, en un partido de Copa Sudamericana ante Sao Paulo, donde reapareció e hizo dos goles, me salió de adentro: ‘Sos Napoleón’. Pasaron los años y cuando ganó el primer título como entrenador, se lo volví a decir. De algo no tengo dudas: es el mejor técnico de la historia de River”.

Será una noche muy riverplatense. Pero seguro que en algún rincón puede aparecer el agradecimiento de Costa Febre a sus referentes, como nos los detalló con admiración: “Era consciente que tenía que competir con ellos, pero también que debí aprender de los grandes. En ese momento, todavía estaba José María Muñoz, en el tramo final de su carrera, un Víctor Hugo Morales brillante y Pancho Caldiero con la campaña de Boca. De a poco me fui metiendo en la gente, en tiempos donde la televisión no tallaba tanto como ahora. También me ayudó que, en varias ocasiones, esas radios no transmitían los partidos de River y me dejaban el dial solo para mí. Hoy siento que valió la pena haber hecho tantos años la campaña de este club maravilloso. Todos los que vinimos después de Víctor Hugo, somos desprendimiento de ese talento incomparable. Rompió el molde porque nunca más habrá un relator como él. Siempre digo que hubo un Maradona y un Messi, pero en lo nuestro, no apareció el sucesor de Víctor Hugo. Tengo una gran relación con él, de mucho respeto y afecto. Me gusta reconocerlo siempre, porque sin haber trabajado nunca juntos, fue el profesional que más me promocionó, con una generosidad tremenda, algo muy poco habitual”.

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“Una voz que forma parte de la vida de los riverplatenses”. Dice el slogan promocional. Y se ajusta la verdad. Porque desde aquellos comienzos en 1991, con las dudas lógicas, se fue cimentando este amor incondicional. El que explotará el próximo 20 de noviembre, como un torrente de afecto a ese hombre que no dudó en la crítica más dura cuando fue necesaria, ni en el elogio más pletórico en los dulces tiempos. Merecido Lito. A disfrutarlo, envuelto en el afecto pintado de rojo y blanco.