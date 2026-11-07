Guatemala

Por qué Miguel Ángel Asturias fue conocido como el Gran Lengua en Guatemala

La figura tradicional interpretaba narraciones plasmadas en imágenes y las compartía oralmente, una función que el Nobel asumió para vincular su escritura con las voces, creencias y saberes de los pueblos originarios

Fotografía en blanco y negro de Miguel Ángel Asturias de traje mientras sostiene un ejemplar del libro Mulata de tal
El escritor Miguel Ángel Asturias sostiene un ejemplar de su novela Mulata de tal en una fotografía de archivo. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala )
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El escritor Miguel Ángel Asturias, premio Nobel guatemalteco, se identificó con el Gran Lengua, una figura de las antiguas tradiciones narrativas indígenas que interpretaba relatos representados en imágenes y los transmitía oralmente.

El apelativo permitió al autor definir su papel como narrador y portavoz de una memoria colectiva vinculada con los pueblos indígenas de Guatemala.

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La denominación adquirió relevancia durante el retorno de los restos mortales del escritor al país, porque concentra la relación que Asturias estableció entre la literatura, las tradiciones indígenas y la historia guatemalteca.

Más de cinco décadas después de recibir el Nobel de Literatura, su obra continúa asociada con las raíces culturales de Guatemala.

El Gran Lengua no era únicamente un contador de historias. Era la persona que conocía el significado de los relatos plasmados en imágenes, los interpretaba para quienes lo escuchaban y contribuía a que esas narraciones permanecieran en la memoria de la comunidad.

A bronze monument of Guatemalan Nobel Prize-winning author Miguel Angel Asturias on Avenida La Reforma in Guatemala City, Guatemala, July 19, 2026. REUTERS/Cristina Chiquin
A bronze monument of Guatemalan Nobel Prize-winning author Miguel Angel Asturias on Avenida La Reforma in Guatemala City, Guatemala, July 19, 2026. REUTERS/Cristina Chiquin

El intérprete de los relatos pintados

Asturias explicó el sentido de esa figura en la conferencia La novela latinoamericana: testimonio de una época, pronunciada el 12 de diciembre de 1967 con motivo de la recepción del Premio Nobel de Literatura. Allí describió el recorrido de las historias indígenas antes de su fijación mediante la escritura alfabética.

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El autor definió al Gran Lengua como el lector y transmisor de los relatos representados visualmente: “El lector, contador de cuentos cantados, o ‘gran lengua’, único conocedor de lo que los pinacogramas decían, realizaba una interpretación de los mismos recreándolos, para regalo de los que le escuchaban”.

Según explicó, aquellas historias pintadas se fijaban luego en la memoria de los oyentes. La palabra permitía que pasaran de generación en generación hasta que el alfabeto llevado por los españoles las registró en lenguas nativas con caracteres latinos o directamente en castellano.

Ese proceso hizo posible que llegaran al conocimiento posterior textos indígenas “poco expuestos a la contaminación occidental”, como sostuvo Asturias durante su intervención.

Para el escritor, la transmisión oral no era una instancia secundaria: era el medio que preservaba relatos, conocimientos y creencias dentro de una comunidad.

La imagen del Gran Lengua reunía, por lo tanto, varias funciones: lector de signos, intérprete de imágenes, contador de cuentos cantados y guardián de la memoria oral. Su conocimiento no permanecía reservado, sino que adquiría sentido al ser compartido con quienes lo escuchaban.

La voz de una tribu en la obra de Asturias

La identificación personal de Asturias con esa figura quedó expresada en una entrevista recopilada por Luis Harss en Los nuestros, publicado en 1966. Al referirse al significado del apelativo, el autor vinculó al Gran Lengua con su propia tarea como escritor: “El Gran Lengua es el vocero de la tribu. Y en cierto modo eso es lo que yo he sido: el vocero de mi tribu”.

La declaración sitúa su producción literaria en una relación directa con las voces, relatos y tradiciones de los pueblos indígenas. Asturias no presentó al escritor como un creador aislado, sino como alguien que transmite una herencia cultural mediante la palabra.

Esa perspectiva aparece en Leyendas de Guatemala, de 1930; Hombres de maíz, de 1949; y Mulata de tal, de 1963. En esas obras incorporó elementos de la cosmovisión maya, la mitología indígena, la tradición oral y relatos populares.

La presencia del Gran Lengua también alcanzó su poesía. En 1961, Asturias publicó “El gran lengua” en la revista Cuadernos Americanos, y al año siguiente apareció “Habla el Gran Lengua”, dos textos que muestran el lugar que ocupaba esta figura dentro de su pensamiento creativo.

El apelativo condensó así una concepción de la literatura ligada a la preservación y transmisión de historias. El Gran Lengua era el mensajero de una comunidad, y Asturias asumió esa imagen para definir su vínculo con las voces, las creencias y los conocimientos que forman parte de la identidad de los pueblos indígenas.

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