Economía

La tormenta global volvió a impactar en el riesgo país argentino y suma más complicaciones para el año electoral

Los bonos en dólares cayeron más de 2% y siguen sin encontrar un piso. El frente externo está más complicado, pero sobre todo los inversores se mantienen cautelosos ante un escenario político muy incierto de cara al 2027

Javier Milei y Luis Caputo
El riesgo país superó los 900 puntos básicos tras una jornada negra en Wall Street. (Foto: AP)
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Sobre llovido mojado. Si algo le faltaba a los bonos argentinos para terminar de derrumbarse era un día negro para los mercados globales. Eso fue lo que sucedió ayer, con duras caídas de 6,5% para el índice Nasdaq (que agrupa a las tecnológicas), mientras que el S&P 500 perdió 4,4 por ciento.

Fue la jornada más dura del año para Wall Street, que impactó en todos los activos de riesgo. Lo único que subió fue el oro, considerando un refugio en un contexto de alta turbulencia como los que se están viviendo. Con este viento de frente era imposible que los bonos en dólares resistieran el impacto.

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Hubo pérdidas generalizadas que dejaron a los precios en mínimos anuales, registrándose caídas promedio del 2 por ciento. El riesgo país saltó nada menos que 78 puntos básicos para finalizar en 925.

El deterioro está en un nivel que pocos hubieran imaginado hace apenas un par de meses. El riesgo país tocó un mínimo de 400 puntos básicos a principios de julio, pero desde entonces no paró de subir. Y en las últimas jornadas se aceleró todavía más.

La consultora LCG consideró que “se terminó de romper una red de afinidades políticas, simbólica y real, con las que contaba el Gobierno, que le daba soporte y legitimidad, y que en conjunto mostraban ciertos valores que se percibían como mayoritarios, independientemente de las diferencias de enfoques”.

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Lo menciona en referencia a los últimos resultados electorales negativos para los aliados de Javier Milei. Por un lado, la derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil y esta semana el mal resultado que el partido republicano tuvo en las elecciones legislativas, un fuerte impacto para Donald Trump. A eso se le suma la caída de Ueno Bank, que arrastró al presidente Santiago Peña, otro referente regional de la derecha.

Desde la Fundación Mediterránea advirtieron que “el nivel actual de riesgo país augura un 2027 diferente. Pero no se trata solo del componente político del próximo año. A esta altura, el programa financiero de cara a 2027 está incompleto: es un ‘Plan A’ que apenas se encuentra en construcción”.

La falta de acceso a los mercados financieros complica los pagos de deuda previstos para el año que viene, aunque tampoco se trata de una barrera infranqueable. Luis “Toto” Caputo tuvo que salir a aclarar que los USD 5.000 millones previstos de financiamiento en el mercado local vía AO 29 serían reemplazados por un monto similar del swap chino. Y días después salió el titular del Banco Central, Santiago Bausili, a explicar que ese tramo ya se encuentra “activado”, por lo que podría recurrirse a los fondos en cualquier momento.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, salieron a aclarar que podrían usar el swap chino para cubrir vencimientos del programa financiero. (Foto: Reuters)
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, salieron a aclarar que podrían usar el swap chino para cubrir vencimientos del programa financiero. (Foto: Reuters)

En definitiva, el fuerte aumento del riesgo país tiene múltiples aristas:

  • El viento de fuerte sopla con fuerza: la caída en los mercados neoyorkinos es significativa, con un Nasdaq que ya perdió más de 12% en el mes, mientras que el S&P 500 cae 7%. El impacto se sintió sobre los bonos emergentes, pero es cierto que en el caso argentino el efecto fue mucho más importante.
  • La incertidumbre electoral aumentó y es difícil que se diluya: sin un horizonte claro de lo que podría pasar en las elecciones es casi imposible que los inversores decidan apostar fuerte en Argentina. Más bien, todo el mundo está muy cauteloso y prefiere no dar pasos en falso, porque además no está claro dónde podría estar el piso de las cotizaciones de bonos y también de las acciones. El temor a un regreso del populismo sigue siendo el tema principal de preocupación para Wall Street.
  • Se complicó el programa financiero: el año que viene hay que pagar USD 25.000 millones y con riesgo país en alza hay que cambiar varios de los supuestos que se habían fijado para el 2027. Esto también genera ruido, aunque podría considerarse algo que se encuentra en un segundo plano en lo que a preocupaciones del mercado se refiere.

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