La fortuna que rechazó una figura de Francia por un juego que inventó: “No se trata del dinero”

Tras su abrupta despedida a la Águilas, el atacante fue blanco de críticas y luego se incorporó al Lens, donde cerró la temporada 2025-26 con 4 tantos y la Copa de Francia, antes de emigrar a la MLS. REUTERS/Eloisa Sanches

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Allan Saint-Maximin, extremo francés de 29 años que milita actualmente en el Charlotte FC de la Major League Soccer (MLS), rechazó una oferta de 26 millones de euros (29 millones de dólares) de una empresa interesada en comprar Helios, el juego de cartas inspirado en la mitología griega que él mismo creó en 2022.

La revelación surgió en una extensa entrevista concedida a The Athletic, suplemento deportivo de The New York Times, en la que el jugador también repasó episodios de racismo sufridos por su familia en México y su conflictiva relación con el entrenador José Mourinho.

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Allan Saint-Maximin rechazó una fortuna por el juego Helios que inventó (@st_maximin)

“El objetivo no es el dinero. Se trata de crear algo, de crear empleos para la gente, de crear oportunidades”, explicó Saint-Maximin al medio estadounidense sobre su decisión de declinar la propuesta. El futbolista, formado en el AS Saint-Étienne y revelado en Mónaco y Niza, prefiere en cambio incorporar inversores que trabajen junto a él, cada uno con una participación en la empresa a cambio de su aporte de capital.

Saint-Maximin desarrolló Helios durante dos años y medio antes de lanzarlo en enero de 2022, cuando todavía jugaba para el Newcastle United. El juego combina cartas, dados y elementos de azar, y su objetivo consiste en ganar monedas o robárselas al oponente. El interés del futbolista por la mitología griega, que cultivó desde la infancia, fue el punto de partida del proyecto.

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Allan Saint-Maximin rechazó una fortuna por el juego Helios que inventó (@st_maximin)

“Cuando era joven, aprendí sobre Zeus y Atenea y vi muchas películas y animes donde aparecían. Cuando empiezas a entenderlo, te encanta”, había declarado en 2022 al diario británico The Sun. Sobre el proceso de creación, agregó entonces: “Fue mucho trabajo, muchas noches en vela, porque hay que idear algo nuevo. Lo probé con amigos. Empezamos a jugar pequeños torneos en casa. Tardamos dos años y medio, pero estoy muy contento de no haberme rendido”.

Durante la entrevista con The Athletic, Saint-Maximin también explicó por qué dejó el Club América, equipo de la Liga MX con sede en Ciudad de México, en febrero de este año, apenas seis meses después de haber fichado y tras disputar solo 15 partidos. Según relató, la decisión estuvo relacionada con insultos racistas que sufrieron sus hijos en la escuela.

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Allan Saint-Maximin rechazó una fortuna por el juego Helios que inventó (@st_maximin)

“Pasaron cosas con mis hijos, no una sola vez, sino muchas”, contó. “Intentaron acosarlos y decirles cosas muy feas por el color de su piel, y por eso empezó a convertirse en un gran problema. Te imaginarás. Tienes que actuar, tienes que tomar una decisión, y la mía fue mudarme, porque no quería que esto pasara y que mis hijos pensaran: ‘Tenemos que aceptar esto’”.

El futbolista detalló que su hijo Dayde, de siete años, fue particularmente afectado porque no comprendía bien el español y no entendía por qué se reían de él. “Me dijo: ‘Se ríen por mi ropa’. Y decía: ‘No, no quiero usar esto’. Cuando entendí que era por el color de piel, le dije: ‘Hijo, no hablaban de tu ropa, hablaban de tu piel. Y hacían chistes porque no tienen la misma piel que tú’”, relató Saint-Maximin, padre también de las niñas Lyana y Ninhia, de 10 y nueve años.

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Allan Saint Maximin explicó porqué dejó el club América (IG/ @st_maximin)

En su momento, el jugador había publicado un comunicado en Instagram en el que denunciaba los ataques: “El problema no es el color de tu piel, sino el color de tus pensamientos (...) Hay algo que nunca toleraré: que se metan con mis hijos”. Tras dejar México, Saint-Maximin disputó una etapa de seis meses en el Lens de la Ligue 1, con el que ganó la Copa de Francia por primera vez en la historia del club.

Saint-Maximin llegó al Charlotte FC este año y ya suma dos goles y cuatro asistencias en 14 partidos, con el equipo dirigido por Dean Smith clasificado a los playoffs de la MLS. El futbolista reconoció que la posibilidad de jugar bajo las órdenes de Smith fue un factor clave en su decisión de mudarse a Estados Unidos, país que calificó como ideal para sus hijos por “el sueño americano”.

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Días después de su segunda conversación con The Athletic, el jugador fue noticia por un episodio ocurrido en Halloween, cuando fue expulsado al final de la victoria de Charlotte por 4-0 ante Orlando City, tras un gesto obsceno hacia un rival que fue sancionado luego de una revisión del VAR.

Saint-Maximin llegó al Charlotte FC este año y ya suma dos goles y cuatro asistencias en 14 partidos (Mandatory Credit: Bob Donnan-Imagn Images)

Antes de su llegada a la MLS, Saint-Maximin construyó una carrera marcada por pasos en distintas ligas. En el Newcastle United, club al que llegó en 2019 procedente del Niza, se convirtió en una figura popular entre los hinchas por su velocidad y capacidad de desequilibrio, bajo la dirección de Steve Bruce, a quien calificó como su entrenador favorito en toda su carrera. También disfrutó de su etapa con Eddie Howe, cuando el plantel se reforzó tras la llegada del fondo saudí que adquirió el club.

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En el verano de 2023 fichó por el Al Ahli de la Liga Saudí en una operación valuada en 34 millones de dólares. Tras una temporada en Arabia Saudita, se incorporó a préstamo al Fenerbahçe, convencido por Mourinho, aunque la relación con el entrenador portugués se deterioró después de que el jugador quedara fuera de la lista para un partido de la Liga Europa ante el Rangers. Tras expresar su malestar en Instagram, Mourinho lo acusó públicamente de tener sobrepeso en una conferencia de prensa recogida por el medio francés So Foot. Pese al conflicto, Saint-Maximin aseguró haber aprendido mucho del entrenador y valoró su apoyo a 100% OVNI Academy, la academia de fútbol que él mismo fundó.

Saint-Maximin, quien nunca disputó la Champions League ni fue convocado por la selección mayor de Francia, cerró la entrevista sin reproches hacia su trayectoria. “Estoy feliz con todo lo que he logrado”, afirmó. “Ese es el problema del ser humano, siempre querer más y no apreciar realmente lo que tiene. Voy a seguir trabajando para mejorar, pero estoy feliz con lo que tengo”.

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