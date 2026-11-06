Cómo estará el pronóstico del tiempo en todos los lugares que visitará el Papa León XIV en Argentina

El SMN prevé cielo despejado y una máxima de 24°C para la llegada del Papa al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre

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Cuatro días, cuatro ciudades y un único frente de tormenta que podría complicar parte del itinerario. El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre con el cielo a su favor, según los pronósticos que prevé el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El domingo de arribo marcará el mejor momento meteorológico de toda la gira. León XIV aterrizará a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo, con cielo despejado sobre la Ciudad de Buenos Aires, una mínima de 9°C y una máxima de 24°C.

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Los vientos rotarán desde el suroeste al este y el SMN descarta cualquier posibilidad de lluvia para esa jornada.

Lunes 9: sol en CABA y en Claypole

León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole el lunes, con una mínima de 11°C y sin nubes previstas para esa jornada

El lunes comenzará con condiciones similares en Claypole, localidad del partido bonaerense de Almirante Brown, donde el Pontífice estará a las 9:15 en el Pequeño Cottolengo Don Orione. Para esa zona, el SMN prevé cielo sin nubes, 12°C de mínima y 24°C de máxima.

Luego, ya de regreso en la Ciudad de Buenos Aires, el termómetro subirá levemente: 14°C de mínima y 24°C de máxima, siempre bajo un firmamento sin nubes a la vista.

Esa misma tarde, la agenda papal incluye una misa multitudinaria a las 11:30 en el Monumento a los Españoles, un encuentro con representantes del mundo del trabajo a las 16:10 en la Universidad Católica Argentina (UCA) y una reunión de diálogo ecuménico e interreligioso a las 17:30 en el Palacio San Martín. El cierre de jornada tendrá lugar en la Catedral Metropolitana, con la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino a las 18:45, y una cena con los obispos en el Arzobispado una hora después.

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Martes 10: nubes sobre Córdoba y una incógnita meteorológica

El martes en Córdoba, el SMN anticipa un día nublado y caluroso, con 18°C de mínima y 27°C de máxima, sin lluvias según el organismo oficial

El martes será la jornada más debatida desde el punto de vista del pronóstico del tiempo. El SMN anticipa para Córdoba un día mayormente nublado, caluroso, con 16°C de mínima, 27°C de máxima y viento del norte, sin precipitaciones previstas. El eje de la visita en la capital cordobesa será una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), que también incluirá un recorrido en papamóvil por distintos sectores de la ciudad.

Sin embargo, la plataforma Meteored plantea un escenario diferente: según ese servicio, podrían registrarse chaparrones y tormentas aisladas en distintos puntos de la provincia, con máximas de entre 26°C y 27°C en la capital. De concretarse ese panorama, la celebración al aire libre podría atravesar algunos períodos de lluvia o actividad eléctrica, aunque sin precipitaciones persistentes. La evolución del tiempo durante la mañana será clave para definir las condiciones reales de la jornada.

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Tras las actividades en Córdoba, el Pontífice retomará su agenda en Buenos Aires: un vuelo despegará a las 16:55 y llegará al Aeroparque a las 18:10, y a las 20:15 se celebrará un encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles. Para ese tramo, el SMN prevé cielo mayormente nublado, sin lluvia y una máxima de 25°C en la Ciudad.

Miércoles 11: el día más inestable, con lluvia posible en Luján

La Basílica de Nuestra Señora de Luján recibirá al Pontífice el miércoles 11 con cielo cubierto, una máxima de 26°C y una probabilidad de lluvia de hasta el 10%

El último día de la visita papal presentará las condiciones más variables de toda la semana. Con el cielo mayormente cubierto y una probabilidad de precipitaciones de hasta el 10%, el SMN ubica la mínima en 16°C y la máxima en 27°C para Luján, con vientos del norte. Allí, León XIV presidirá una misa multitudinaria desde las 10:00 en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, principal santuario de la fe argentina en territorio bonaerense.

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La ceremonia de despedida oficial tendrá lugar a las 13:30 en el aeropuerto de Ezeiza, bajo condiciones climáticas similares a las de Luján. Desde allí, el Pontífice partirá hacia Lima, Perú.

Antes de la llegada papal, el SMN advierte que el viernes 7 podría traer tormentas de variada intensidad en distintos puntos del país, con ráfagas que podrían rondar los 70 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70% hacia la noche. Esas lluvias aisladas podrían extenderse durante la madrugada del sábado, aunque para el mediodía se esperaría la aparición del sol.

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