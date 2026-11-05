Nicaragua

Casi un cuarto de millón de dólares costarían nueve altares navideños en Nicaragua

Nueve entidades estatales incluyeron recursos en sus planes anuales de contrataciones de 2026 para diseños, materiales e instalaciones vinculadas con La Purísima, el nacimiento de Jesús y las celebraciones de diciembre

Más de 50 altares navideños están planificados para instalarse en la Avenida Bolívar de Managua por instituciones del Estado. (Foto: medio oficialista)
Más de 50 altares navideños están planificados para instalarse en la Avenida Bolívar de Managua por instituciones del Estado. (Foto: medio oficialista)
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Más de 50 altares navideños están previstos para instalarse en la Avenida Bolívar de Managua, de acuerdo con una planificación de instituciones y empresas públicas para las celebraciones de La Purísima, la Navidad y el nacimiento de Jesús.

Nueve entidades incluyeron partidas por un total de 8,340,000 córdobas (USD 225,180) en sus Planes Anuales de Contrataciones (PAC) 2026. Según la revisión de Diario La Prensa, los documentos contemplan servicios de diseño, elaboración, instalación y compra de materiales.

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La información disponible corresponde a montos planificados. Hasta la publicación del reporte, las instituciones mencionadas no habían divulgado contrataciones ni compras vinculadas con esas partidas, por lo que no se conocían los valores finalmente pagados ni los proveedores seleccionados.

El Inatec previó 2.2 millones de córdobas para dos altares

El Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) contempló dos contrataciones por un total de 2.2 millones de córdobas (USD 59,400). Una corresponde a un altar en honor a la Virgen María y la otra a una estructura dedicada al nacimiento del niño Jesús.

La partida para el altar de la Virgen María fue calculada en 1 millón de córdobas (USD 27,000). El segundo servicio, destinado al nacimiento, fue presupuestado en 1.1 millones de córdobas (USD 29,700).

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El Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) incluyó 1.5 millones de córdobas (USD 40,500) para la elaboración de altares relacionados con la Purísima Concepción de María.

Nueve entidades públicas presupuestaron 8.34 millones de córdobas para el diseño y montaje de estructuras religiosas. (Foto: medio oficialista)
Nueve entidades públicas presupuestaron 8.34 millones de córdobas para el diseño y montaje de estructuras religiosas. (Foto: medio oficialista)

El Ministerio de Salud (Minsa) programó dos contrataciones por 1.3 millones de córdobas (USD 35,100). El organismo asignó 500,000 córdobas (USD 13,500) al diseño de un altar del niño Dios y 800,000 córdobas (USD 21,600) a la elaboración de otro dedicado a la Virgen María.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) también incorporó una previsión de 1 millón de córdobas (USD 27,000) para un servicio de diseño y elaboración de altares.

Otras cinco instituciones incorporaron partidas menores

La Dirección General de Ingresos (DGI) programó 300,000 córdobas (USD 8,100) para la adquisición de materiales. El Ministerio del Trabajo (Mitrab) incluyó 850,000 córdobas (USD 22,950) para servicios de diseño y obras civiles vinculadas con altares.

La Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabas) proyectó 340,000 córdobas (USD 9,180) para la compra de materiales y la contratación del servicio de instalación.

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) planificó 600,000 córdobas (USD 16,200) para elementos decorativos de un altar de la Virgen y del nacimiento.

Instituciones como el Mitrab, Inide y Enabas incluyeron partidas para la adquisición de materiales y obras civiles. (Foto: medio oficialista)
Instituciones como el Mitrab, Inide y Enabas incluyeron partidas para la adquisición de materiales y obras civiles. (Foto: medio oficialista)

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) previó 250,000 córdobas (USD 6,750) para servicios de instalación de un altar de la Purísima y el nacimiento.

Diario La Prensa indicó que las previsiones aparecen en los PAC 2026 de las nueve entidades. Esos documentos reflejan la planificación anual de las instituciones, aunque no permiten establecer por sí solos el resultado de los procesos de contratación.

La instalación está prevista para el 25 de noviembre

Rosario Murillo afirmó en medios oficialistas que los altares dedicados a La Purísima estarán listos el 25 de noviembre. También señaló que la iluminación navideña se inaugurará el 15 de noviembre en los municipios del país.

El día 25 estarán instalados los altares de nuestra gran fiesta de La Purísima”, expresó Murillo, según la cita publicada por Diario La Prensa.

El gobierno de Nicaragua fijó la finalización del montaje de los altares para el 25 de noviembre. (Foto: medio oficialista)
El gobierno de Nicaragua fijó la finalización del montaje de los altares para el 25 de noviembre. (Foto: medio oficialista)

La colocación de las estructuras coincide con las actividades previas a la Gritería, una celebración tradicional nicaragüense que tiene lugar el 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada Concepción de María.

Los altares instalados en la Avenida Bolívar suelen aludir a distintas fechas y símbolos religiosos de la temporada. El contenido de las contrataciones revisadas incluye referencias a la Virgen María, la Purísima, la Navidad y el nacimiento de Jesús.

Una estimación para 51 altares supera los 47.26 millones de córdobas

El reporte señala que el año anterior se instalaron 51 altares en la Avenida Bolívar: 28 en un costado de la vía y 23 en el otro. En esa ocasión participaron ministerios, empresas estatales, medios oficialistas, la alcaldía, el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y la Asamblea Nacional.

Un cálculo sobre la colocación de 51 altares sitúa el costo global en más de 47 millones de córdobas. (Foto: medio oficialista)
Un cálculo sobre la colocación de 51 altares sitúa el costo global en más de 47 millones de córdobas. (Foto: medio oficialista)

A partir del promedio de las partidas presupuestadas por las nueve instituciones analizadas, el medio estimó que el costo de 51 estructuras podría alcanzar 47.26 millones de córdobas (USD 1,276,020).

Esa proyección equivale a cerca de USD 1.28 millones. Se trata de un cálculo basado en los montos previstos en los PAC y no de una cifra confirmada mediante contratos públicos ya divulgados.

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