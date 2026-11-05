HoYoverse abre la beta final de ‘Honkai: Nexus Anima’ el 25 de noviembre

Honkai: Nexus Anima presenta su tráiler.

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miHoYo, conocida como HoYoverse en Occidente, anunció que Honkai: Nexus Anima se estrenará durante el otoño de 2027 en PC, iOS y Android. Antes del lanzamiento, el RPG de mundo abierto tendrá una última beta cerrada el 25 de noviembre, con el registro disponible en su página oficial para los interesados en probarlo.

Una aventura centrada en los Anima

Honkai: Nexus Anima será un juego free to play, un modelo que permite comenzar a jugar sin realizar un pago inicial. HoYoverse todavía no detalló cómo funcionarán sus compras internas, recompensas o sistemas de monetización.

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La propuesta combina exploración, combates y colección de criaturas. Los jugadores asumirán el papel de un Animaster y comenzarán su viaje en la ciudad de Iia, donde podrán conseguir seres llamados Anima. Sus habilidades servirán tanto para afrontar enfrentamientos como para avanzar por distintas zonas del mapa.

Esta estructura hizo que el proyecto fuera comparado con Pokémon y Palworld, dos franquicias basadas en capturar o reunir criaturas y aprovechar sus capacidades. Honkai: Nexus Anima trasladará esa fórmula al escenario compartido por las producciones de la serie Honkai.

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El juego incluirá personajes vistos previamente en Honkai Impact 3rd y Honkai: Star Rail, aunque las fuentes no especifican cuáles participarán ni qué función tendrán dentro de la historia. HoYoverse presentó el proyecto durante el verano con un primer vistazo a su jugabilidad y al sistema de los Anima.

Qué ofrecerá la beta final

La prueba del 25 de noviembre incorporará historias, personajes, compañeros y rivales nuevos. Los participantes podrán desbloquear capítulos mientras recorren Iia y conocen las motivaciones de las figuras que aparecen durante el viaje.

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La ciudad tendrá espacios variados, entre ellos los salones de un banco tradicional, las plantas concurridas de un rascacielos y una isla con un faro. La beta ampliará así el área disponible y permitirá conocer con mayor precisión la estructura del mundo abierto antes del estreno comercial.

La exploración contará con una autocaravana que funcionará como lugar de descanso y podrá utilizarse en cualquier momento. Los jugadores también tendrán la posibilidad de construir hábitats para sus Anima mientras recorren el mapa. HoYoverse no aclaró si estas construcciones podrán personalizarse ni qué beneficios concretos entregarán.

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Los combates sumarán enemigos más fuertes en el mundo abierto y en las fases de desafío. La intención es ofrecer encuentros más exigentes que los mostrados en las pruebas anteriores, aunque todavía no se conocen los requisitos de progreso ni las recompensas asociadas con esas actividades.

Otro elemento será Nexus Arena, un modo competitivo que enfrentará a los jugadores y registrará su avance en clasificaciones globales. La información disponible no detalla el tamaño de los equipos, las reglas de cada partida o si este modo tendrá temporadas cuando llegue la versión final.

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Al tratarse de una beta cerrada, el registro no implica acceso automático: este tipo de prueba limita la participación a las cuentas seleccionadas por el desarrollador. HoYoverse presenta esta instancia como la última oportunidad anunciada para jugar antes del lanzamiento previsto para 2027.

Honkai: Nexus Anima, de HoYoverse

Las plataformas confirmadas y la ausencia de consolas

La beta estará disponible en las mismas tres plataformas anunciadas para el estreno: PC, iOS y Android. Esto permitirá probar el funcionamiento en computadoras y dispositivos móviles, aunque HoYoverse no informó los requisitos técnicos, los modelos compatibles ni si el progreso podrá compartirse entre sistemas.

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Tampoco existe por ahora una versión confirmada para consolas. Otros juegos del estudio, como Genshin Impact, Honkai: Star Rail y Zenless Zone Zero, recibieron ediciones para estos dispositivos, pero ese antecedente no garantiza que Honkai: Nexus Anima siga el mismo camino.

HoYoverse podría anunciar más plataformas antes o después del lanzamiento, pero las fuentes oficiales citadas únicamente establecen PC, iOS y Android. La próxima fecha concreta del calendario es el 25 de noviembre, cuando comenzará la beta cerrada final para los participantes seleccionados.

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