Madonna, cantante estadounidense: “El rechazo es el mayor afrodisíaco”

Madonna en un concierto en Times Square, Nueva York, 4 de junio de 2026 (REUTERS/Brendan McDermid)

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A principios de la década del noventa, el mundo creía haber visto todo de Madonna. Tras la publicación de su revulsivo libro fotográfico Sex y el lanzamiento del oscuro álbum electrónico Erotica, los sectores más conservadores de los Estados Unidos y de varios países de Europa dictaron su sentencia de muerte artística. La acusaron de obscena, de calculadora y de cruzar todos los límites tolerables para la cultura de masas. Pero en lugar de replegarse o pedir disculpas, la artista decidió canalizar el golpe.

Madonna sabía, por pura intuición psicológica, que aquello que la sociedad censuraba públicamente era, en secreto, lo que más la obsesionaba. La frase que hoy analizamos responde a esa idea. La dijo en una entrevista con la revista británica Q, pero finalmente esta incómoda tesis aparece en los puentes susurrados de su canción Forbidden Love: “El rechazo es el mayor afrodisíaco”. Es una radiografía del deseo humano que dialoga directamente con el psicoanálisis de Sigmund Freud.

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Al postular que el rechazo actúa como estimulante, la cantante desarma el mito del amor romántico y expone una verdad incómoda: el ser humano no anhela necesariamente lo que le hace bien, sino aquello que le es negado.En la psicología del consumo y de las relaciones afectivas contemporáneas, el rechazo activa el mecanismo de la escasez. Lo prohibido, el límite puesto por el otro o la imposibilidad geográfica y emocional de poseer un objeto o a una persona, no apagan el interés, sino que lo hipertrofian.

Madonna comprende que el motor de la atracción no es la complacencia, sino la tensión de lo inalcanzable. Pero para mensurar el impacto de esta idea, hay que situarse en la trastienda del sexto álbum de estudio de la artista, Bedtime Stories (1994). Venida de sufrir boicots comerciales y con las radios norteamericanas dándole la espalda por su explícita libertad sexual, la diva se alió con productores de vanguardia como Nellee Hooper y Dallas Austin para dar un giro de timón y proponer algo nuevo.

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La portada del álbum "Bedtime Stories" de la cantante Madonna, que salió en 1994 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bedtime Stories fue un disco de seducción sónica, dominado por el R&B, paisajes oníricos y letras que combinaban la vulnerabilidad con el reproche a la mirada ajena. La canción Forbidden Love (amor prohibido) abordaba el romance en los márgenes de lo permitido. Insertar allí la máxima del rechazo como afrodisíaco fue su manera de decir que las barreras morales y los intentos de la opinión pública por cancelarla solo habían logrado volverla más atractiva, misteriosa e irresistible para el inconsciente colectivo.

Bedtime Stories es considerado por la crítica musical como uno de los eslabones fundamentales en la madurez artística de Madonna. Sin este trabajo de transición, el pop conceptual nunca habría sido testigo de su obra cumbre de finales de los 90, el aclamado álbum Ray of Light. El impacto de la era estética que abrió este álbum salpicó a toda la cultura pop de la época, influyendo en realizadores visuales como Mark Romanek y redefiniendo el sonido que luego emularían Britney Spears o Dua Lipa.

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La idea que define su monumental carrera es la resistencia a las normas. Toda su obra es un monumento a la transgresión de los límites de género, religión y sexualidad. Por eso, la frase sobre el rechazo resume a la perfección su mentalidad: ella construyó su imperio alimentándose de las negativas del sistema: cuando el Vaticano quiso prohibir sus espectáculos, cuando cadenas como MTV censuraron sus videos, cuando el aparato político la tildó de antipatriota tras el lanzamiento del disco American Life.

Madonna en una entrevista de 1994 en el programa "Late Show with David Letterman" (Créditos: CBS)

¿Qué fue lo que pasó cada vez que algo sde interponía en su camino? Madonna absorvía toda esa energía y la conveertía en magnetismo. Así, su figura pública no hizo más que agigantarse. En un presente dominado por la gratificación instantánea, el algoritmo del me gusta y la complacencia digital, la vieja máxima de la reina del pop sigue interpelándonos con la fuerza de un axiposis clásico: la verdadera fascinación no nace donde todo está permitido, sino donde alguien, por primera vez, se atreve a decir: no.

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¿Quién es Madonna?

Madonna Louise Ciccone, nacida en Bay City, Míchigan en 1958, es una cantante, compositora, actriz y empresaria mundialmente consagrada como la “Reina del Pop”. Tras abandonar sus estudios universitarios de danza, se mudó a la ciudad de Nueva York a finales de los años 70 con apenas unos dólares en el bolsillo, formando parte de bandas de rock underground antes de lanzar su carrera solista. Su irrupción masiva se consolidó a mediados de los 80 con álbumes históricos como Like a Virgin y True Blue.

A lo largo de sus más de cuatro décadas de vigencia, ha expandido su legado a través de discos fundamentales de la cultura pop como Like a Prayer, Ray of Light y Confessions on a Dance Floor, además de incursionar en el cine, donde ganó un Globo de Oro por su papel protagónico en el musical Evita. Sigue activa, desafiando los prejuicios de la edad tras haber completado recientemente su masiva gira mundial The Celebration Tour. Según Guinness, es la solista femenina con mayores ventas de todos los tiempos.

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