“Me enteré por la tele”: el relato de la madre de un militar muerto en un curso de buceo en Uruguay

Juan Rocha, un militar de 24 años que falleció en un curso de buzo táctico en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

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La muerte de tres militares durante un curso de buceo táctico en Uruguay generó una fuerte consternación en la sociedad. Si bien la tragedia ocurrió en la noche del jueves pasado, el gobierno de Yamandú Orsi decretó dos días de duelo nacional, para el martes y el miércoles, mientras se siguen investigando las causas del accidente ocurrido durante un ejercicio de nado nocturno en Fray Bentos.

Los fallecidos durante el curso fueron el alférez Matías Vasella, del Batallón de Infantería Mecanizado número 6; el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, del Regimiento de Caballería Blindado número 2; y el cabo de primera Juan Rocha, del Batallón de Infantería Mecanizado número 2, quien permaneció desaparecido durante las primeras horas posteriores al accidente.

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La madre de Rocha, Verónica Rocha, se enteró por televisión de que estaban buscando a su hijo, según contó en una entrevista con el noticiero Telemundo, de Canal 12. Hasta este martes, ninguna autoridad se había contactado con ella.

El muelle del Anglo, donde se realizaba la práctica de buzo táctico que terminó en tragedia (Impacto Noticias)

Después de ver en televisión que habían muerto tres soldados, la mujer decidió enviarle un mensaje a su hijo. “Hola, mi amor, ¿dónde andás?”, le escribió. El mensaje de WhatsApp quedó con un solo tick. Su hija Soledad, que estaba con ella, intentó tranquilizarla: le dijo que, si les había pasado algo, ya les habrían avisado.

Verónica se fue a trabajar con la sospecha de que algo le había pasado a su hijo. Hasta su lugar de trabajo llegaron para avisarle que no lo encontraban. Entonces partió hacia Fray Bentos. “Cuando llego a allá lo único que encuentro es a mi hijo en una morgue”, contó la mujer. “¿Dónde está la llamada que a mí me avisó de mi hijo?”, cuestionó.

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“Yo me enteré en la tele. A mí no me llamó ningún general, ningún policía ni Prefectura. Nadie me llamó”, comentó.

Verónica Rocha, madre de uno de los fallecidos en un curso de buzo táctico en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Verónica contó que las autoridades le devolvieron un bolso con la ropa de uso diario de su hijo, pero que ella reclama el uniforme que vestía. Lo quiere de recuerdo. “Ahora solo me queda verlo en la foto y visitarlo en el cementerio”, expresó.

Juan Rocha tenía 24 años y era padre de dos hijos. Había ingresado al Ejército hacía dos años.

Carlos Leandro Gómez fue otra de las víctimas del accidente. Era oriundo de Sarandí del Yi, una ciudad del departamento de Durazno, en el centro del país. Tenía 29 años y era padre de un niño de 10. Fue uno de los tantos soldados uruguayos que viajó al Congo en una misión de paz. A su regreso, según contó su hermano, siguió haciendo cursos para poder progresar.

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Juan Rocha, un militar de 24 años que falleció en un curso de buzo táctico en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Entrevistado por Telemundo, su hermano Lisandro lo recordó como “una persona maravillosa”. “No conozco a nadie con un corazón como el de él”, expresó. El pueblo —aseguró— lo despidió “con mucho amor”. “Fue muy querido y no solo en el pueblo. Vino mucha gente de otro lado al velorio”, agregó.

Lisandro quiere recordar a su hermano por los buenos momentos que compartieron, como las tardes en las que jugaban al fútbol o cuando lo veía en la tribuna del estadio local, gritando sus goles.

“Él le prometió al abuelo que iba a seguir adelante”, contó.

Carlos Leandro Gómez, fallecido en un accidente durante un curso de buzo táctico en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Por su parte, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, visitó este miércoles a los familiares de los buzos fallecidos. “Cuando hablamos de estos procesos lo más importante es la familia. Hay que cuidar a las familias y eso es decirles en qué momento de las investigaciones estamos. Tuvimos una buena recepción”, expresó en una rueda de prensa.

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“Yo estoy acá para dar la cara y dar respuestas posibles a la familia”, remarcó la ministra, pero aclaró que la investigación no ha terminado.

Consultada sobre si hubo negligencia en este caso, señaló que eso lo determinará la Justicia. “No podemos dar información a la ligera en un caso tan serio”, apuntó.