Costa Rica

Dos ecuatorianos son detenidos en el Pacífico costarricense con más de 2.6 toneladas de marihuana

Los extranjeros, de 25 y 49 años, fueron capturados durante un operativo conjunto con Estados Unidos y Panamá, a 52 millas náuticas de Punta Burica. Las autoridades decomisaron 2,648 paquetes de droga y 11 estañones con combustible.

El Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica interceptó una embarcación que transportaba 2.648 paquetes de marihuana en aguas del Pacífico Sur. Crédito: MSP
El Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica interceptó una embarcación que transportaba 2.648 paquetes de marihuana en aguas del Pacífico Sur. Crédito: MSP
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Un operativo internacional contra el narcotráfico permitió a las autoridades de Costa Rica interceptar una lancha rápida que transportaba más de 2.6 toneladas de marihuana en aguas del Pacífico Sur. La intervención, realizada en coordinación con organismos de seguridad de Estados Unidos y Panamá, terminó con la detención de dos ciudadanos ecuatorianos y el decomiso de miles de paquetes de droga.

La operación comenzó el martes 3 de noviembre y concluyó este miércoles 4 de noviembre de 2026, luego de que los cuerpos policiales lograran ubicar e interceptar la embarcación sospechosa en aguas del océano Pacífico.

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De acuerdo con información del Ministerio de Seguridad Pública, el operativo se desarrolló a aproximadamente 52 millas náuticas al sureste de Punta Burica, en una zona marítima cercana a la frontera entre Costa Rica y Panamá.

La intervención estuvo a cargo de oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas, quienes interceptaron una lancha rápida de 38 pies de longitud, equivalente a unos 11,6 metros.

Según explicó el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, la embarcación era tripulada por dos hombres de nacionalidad ecuatoriana que fueron detenidos durante el procedimiento.

¿Quiénes son los extranjeros detenidos?

Las autoridades identificaron a los sospechosos como Trejos Domínguez, de 25 años, quien aparentemente desempeñaba las funciones de capitán de la embarcación, y Flores Bawi, de 49 años, quien viajaba como segundo tripulante.

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Ambos fueron aprehendidos después de que los oficiales de Guardacostas aseguraran la embarcación y verificaran la presencia de un cargamento sospechoso.

Apoyo aéreo de Estados Unidos y Panamá fue clave

Uno de los aspectos destacados de la operación fue la cooperación internacional que permitió desarrollar las labores de seguimiento e interceptación.

Según las autoridades costarricenses, la intervención contó con la coordinación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

También resultó fundamental el apoyo aéreo de la Dirección de Inteligencia del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (SENAN) y de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos (JIATFS).

A estas instituciones se sumaron unidades costarricenses de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).

La participación de los diferentes cuerpos policiales permitió coordinar las acciones necesarias para interceptar la embarcación y trasladarla a territorio costarricense.

La DEA, el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá y unidades de Estados Unidos brindaron apoyo para localizar e interceptar la embarcación sospechosa. Crédito: MSP
La DEA, el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá y unidades de Estados Unidos brindaron apoyo para localizar e interceptar la embarcación sospechosa. Crédito: MSP

Decomisaron 2,648 paquetes de marihuana

Después de asegurar la lancha, los oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas la trasladaron hasta Golfito, en la provincia de Puntarenas, donde se realizaron las diligencias judiciales correspondientes.

En ese lugar, agentes de la Policía de Control de Drogas, bajo coordinación del Ministerio Público, efectuaron una inspección del cargamento.

Como resultado, decomisaron 2,648 paquetes de marihuana, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo, para un total estimado de 2648 kilogramos de droga.

Durante la revisión también fueron encontrados 11 estañones con combustible, además de otros elementos considerados importantes para la investigación.

La intervención se desarrolló a 52 millas náuticas al sureste de Punta Burica, mediante una operación coordinada con autoridades estadounidenses y panameñas. Crédito: MSP
La intervención se desarrolló a 52 millas náuticas al sureste de Punta Burica, mediante una operación coordinada con autoridades estadounidenses y panameñas. Crédito: MSP

Sospechosos quedaron a disposición de la Fiscalía

Después del decomiso, los dos ciudadanos ecuatorianos fueron remitidos al Ministerio Público, institución encargada de determinar su situación jurídica y las actuaciones judiciales correspondientes.

Las autoridades no informaron si solicitarán prisión preventiva contra los sospechosos ni detallaron posibles vínculos con otras investigaciones internacionales.

El operativo constituye un nuevo decomiso de gran volumen realizado en aguas del Pacífico Sur costarricense, una región donde los cuerpos policiales desarrollan labores de vigilancia marítima y cooperación con otros países para combatir el transporte internacional de drogas.

La investigación continuará para establecer la procedencia del cargamento, su posible destino y las responsabilidades de las personas involucradas.

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