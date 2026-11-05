León XIV y el algoritmo: el heredero inesperado de una estrategia que Francisco tardó años en construir

Gonzalo Fiore Viani y Nelson Specchia analizan en su libro La Cruz y el algoritmo la continuidad estratégica entre los pontificados de Francisco y León XIV.

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En 2009 Jorge Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires, visitó la cárcel de Devoto para celebrar misa con los presos. Era Jueves Santo. Años después, ya como papa, Francisco repetiría ese gesto en la cárcel romana de Regina Coeli —en sus últimas Pascuas antes de morir, su primera acción pública tras salir de una internación—. Gonzalo Fiore Viani y Nelson Specchia mencionan ese episodio casi de pasada en La Cruz y el algoritmo, pero lo usan para formular el argumento que sostiene todo el libro: que el pontificado de Francisco no fue una colección de gestos simbólicos sino una estrategia global, y que esa estrategia tiene ahora un heredero directo en León XIV.

El papa Robert Francis Prevost llega a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre en su primera gira apostólica fuera de Europa, con escala en Uruguay, Argentina y Perú —el país donde pasó décadas como misionero agustino y donde obtuvo la ciudadanía—. El libro de Fiore Viani y Specchia, que rastrea el hilo que une ambos pontificados americanos, llega a las librerías semanas antes del viaje.

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Prevost es presentado por los autores como una figura de equilibrio en una Iglesia profundamente dividida. El nombre elegido al asumir el pontificado remite a León XIII, autor de la Rerum Novarum de 1891, la encíclica que denunció la explotación laboral en la era industrial. El 25 de mayo de 2026 el nuevo papa publicó Magnifica Humanitas, a la que Fiore Viani y Specchia consideran el documento más importante emitido por cualquier institución de Occidente sobre inteligencia artificial hasta hoy.

Los investigadores Gonzalo Fiore Viani y Nelson Specchia analizan la transición del Vaticano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

León XIV no condena la inteligencia artificial ni llama a frenarla. Magnifica Humanitas hace algo distinto: cuestiona el marco desde el que el mundo la está pensando. Gobiernos, corporaciones y organismos multilaterales discuten productividad, gobernanza y riesgos operativos; el papa pregunta qué implica para la relación del ser humano con la verdad, el lenguaje, la memoria, la libertad y el sentido. Según los autores, Prevost razona desde la dignidad de la persona. “La auténtica sabiduría tiene más que ver con el reconocimiento del verdadero sentido de la vida que con la disponibilidad de datos”, dice la cita que abre el volumen.

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El papa y la periferia

El libro dedica su primera mitad al pontificado de Jorge Mario Bergoglio. Lo que interesa a los autores no es hacer un balance del papado anterior sino entender qué dejó construido. Los autores reconstruyen cómo Bergoglio acumuló un poder sin precedentes: líder espiritual de 1.500 millones de católicos, jefe administrativo de unos 430.000 hombres consagrados y autoridad política del Estado de la Ciudad del Vaticano, con representación diplomática en todo el mundo. Desde esa posición desplegó lo que Fiore Viani y Specchia llaman su “pastoral de paz”: acoger, proteger, promover e integrar, según enunció en la Jornada Mundial de la Paz de 2018, ampliada en enero de 2019 ante el cuerpo diplomático acreditado en Roma con cuatro principios rectores: la justicia y el derecho, la defensa de los débiles, la construcción de puentes y el desarme.

Francisco convirtió la palabra “periferia” en categoría política: “la realidad se ve mejor desde la periferia”, dice la cita que abre el volumen. Esa convicción lo llevó a elegir, en sus viajes apostólicos, países y escenarios que los paradigmas securitistas del Norte consideraban marginales: Ecuador, Bolivia, Cuba, Mozambique, Irak. En el corazón de Mosul, ciudad que el Estado Islámico había usado como capital de su proyecto de califato, el papa instaló su altar y declaró, ante las ruinas de mezquitas e iglesias destruidas por igual: “no es lícito matar en nombre de Dios”. Esas palabras eran casi idénticas a las que el gran ayatolá Ali Sistani, líder de la confesión chiíta del islam, había usado en sus fatwas para condenar la violencia extremista. Bergoglio había ido hasta allí precisamente para construir ese puente.

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Robert Prevost y el papa Francisco. (Foto: Vatican News)

Prevost, en la línea de Francisco

La segunda mitad del libro reconstruye cómo Francisco preparó la sucesión. Prevost llegó al pontificado con un perfil construido en el terreno: años de misión en Piura, Chulucanas, Trujillo y Chiclayo, la ciudadanía peruana como resultado de ese arraigo, el obispado de Chiclayo en 2014 por designación de Francisco y, desde 2023, la conducción del Dicasterio para los Obispos en el Vaticano —cargo desde el cual se relacionó con todas las jerarquías episcopales del mundo—. La conexión entre ambos viene de más atrás: Francisco lo conoció en Buenos Aires cuando Prevost era monje agustino y lo acompañó en su estrategia contra los abusos.

Su primera gira apostólica arranca en Sudamérica. La gira del 6 al 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú lleva al papa de regreso a la región donde construyó buena parte de su trayectoria, y llega semanas después de que La Cruz y el algoritmo sostuviera que ese recorrido explica buena parte de cómo Prevost entiende el lugar de la Iglesia en el mundo.

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Quiénes son los autores

◆ Gonzalo Fiore Viani (Laborde, Córdoba, 1991) es abogado, magíster y doctor en Relaciones Internacionales. Es becario posdoctoral del CONICET, autor de libros, docente universitario y analista internacional en distintos medios. Colabora con La Voz del Interior, Infobae, Perfil y France 24, entre otros medios. Es autor de Una globalización anti-globalista (2020), coautor de ¡Hagan lío! (2021) y autor de Moscú no cree en lágrimas y Murallas de Neón: Crónicas de Beijing.

◆ Nelson Specchia (Las Breñas, Chaco, 1964) es politólogo, escritor, periodista y profesor universitario. Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba, realizó estudios en Chile, España, Finlandia y Estados Unidos. Fundó la Editorial de la Universidad Católica de Córdoba (Educc) y dirigió durante más de una década la revista científica internacional Studia Politicæ, así como el diario Hoy Día Córdoba. Fue catedrático Jean Monnet de Unión Europea. Su obra abarca poesía, novela, ensayo y crónica, publicada en América y Europa. Entre sus reconocimientos figuran el Premio Internacional Max Aub (Valencia, España), el Premio Julio Cortázar (La Habana, Cuba) y el Premio Jerónimo Luis de Cabrera (Córdoba, Argentina).

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