Malditos Nerds

Capcom actualiza ‘Dragon’s Dogma 2′ con contenido de ‘Delicious in Dungeon’

El parche también resuelve bloqueos, fallos de misiones y problemas de los peones

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen presenta un nuevo tráiler.
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Capcom lanzó el 4 de noviembre de 2026 una actualización para Dragon’s Dogma 2 en PlayStation 5 Pro, PlayStation 5, Xbox Series y Steam, con dos atuendos basados en Delicious in Dungeon y una extensa lista de correcciones. La edición de Nintendo Switch 2 recibirá su correspondiente parche el 12 de noviembre, según la información publicada para esa plataforma.

Cómo conseguir los atuendos de Laios y Marcille

La colaboración incorpora conjuntos inspirados en Laios y Marcille, dos de los personajes principales del manga creado por Ryōko Kui. La obra, conocida también como Dungeon Meshi, cuenta con una adaptación al anime que tiene una segunda temporada en desarrollo.

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Los objetos no requieren completar una misión ni superar un desafío dentro del juego. Capcom indicó que se añadirán al inventario después de cargar datos guardados durante el periodo de disponibilidad. Esto significa que los jugadores deben iniciar su partida dentro del plazo fijado para reclamarlos.

La fecha límite cambia según la zona horaria y la versión. La página oficial de la actualización señala que los conjuntos estarán disponibles hasta el parche del 29 de enero de 2027. La información correspondiente a Nintendo Switch 2 menciona el 28 de enero. En ambos casos, se trata de contenido temporal y su entrega está ligada a la carga de una partida guardada.

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La publicación oficial menciona PlayStation 5 Pro, PlayStation 5, Xbox Series y Steam, pero no incluye a Nintendo Switch 2 entre las plataformas que reciben el parche ese día. Para la consola de Nintendo, la actualización está anunciada para el 12 de noviembre.

Bloqueos, enemigos y peones corregidos

Uno de los cambios principales afecta a la vocación Adalid, identificada como Guerrero Místico en otra localización del juego. Una secuencia concreta al equipar una Flecha de la Ruina podía hacer que el Arisen adoptara una pose en T y provocar el bloqueo de la partida. El parche elimina ese problema.

También se corrigieron dos fallos relacionados con enemigos. Algunos rivales podían quedar atrapados dentro de un Vórtice del Rencor sin posibilidad de ser derrotados, lo que impedía disipar el fenómeno. Otro error mantenía activo el efecto de barrera después de eliminar a un Mal de Ojo con una Flecha de la Ruina.

Los peones reciben varios ajustes de comportamiento. Antes del parche, un peón llamado desde el lado contrario de un acantilado podía intentar llegar hasta el jugador saltando al vacío. Los peones ladrones también podían seguir tirando de los cadáveres de enemigos grandes al utilizar Enredo, mientras que ciertas líneas de diálogo no se reproducían en algunas circunstancias.

La actualización resuelve además una condición que podía causar la muerte inesperada de Jiera. En la interfaz, desaparece un cuadro de diálogo sobre el almacenamiento del equipo que aparecía en momentos incorrectos. También vuelve a mostrarse la opción Cambiar equipo en la pantalla de resultados de la tasación cuando el Arisen utiliza la vocación afectada y lleva una o menos armas.

Dragon’s Dogma 2
Dragon’s Dogma 2

Misiones y problemas de exploración solucionados

Tres misiones podían quedar bloqueadas por errores específicos. En Adivina adivinanza, los peones llegaban a moverse hacia la entrada del santuario incluso después de haber sido colocados en el pedestal de la esfinge. En Buscando a la sabia, la forma de un acantilado no cambiaba durante el enigma del cuerpo y dejaba el camino intransitable. Tras la Noche del Juicio podía quedar sin completar porque determinados enemigos no morían.

El parche también atiende fallos capaces de encerrar al jugador o frenar la exploración. Al guardar cerca de la entrada de la Escarpa Sepulcral o el Cauce Anegado y cargar luego esos datos, la puerta podía aparecer cerrada e impedir la salida. Capcom corrigió además escaleras inutilizables en la Fortaleza Beorcán y pilares de hielo que no se rompían y causaban daño continuo al tocarlos.

La lista restante abarca el inventario, la presentación visual y el sonido. Las armas y armaduras entregadas a un peón al despedirlo podían permanecer de manera incorrecta en el inventario. Otros fallos impedían obtener las Llamas de Ofrenda al utilizar varios espacios de guardado o mostraban ciertas armaduras de forma anómala junto con la Máscara de Féride.

Algunos peinados desaparecían al equipar accesorios concretos para la cabeza, la música de fondo podía dejar de reproducirse y la boca del personaje no se movía al llevar la Babera de Cuero. El ajuste final modifica el comportamiento de la Salmuera en determinadas masas de agua, donde arrastraba al Arisen, pero no afectaba de la misma manera a peones y enemigos.

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