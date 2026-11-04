Ubisoft lanza ‘Echoes of Central Park’, la mayor expansión de ‘The Division 2′ desde 2020

The Division 2 presenta un nuevo tráiler.

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Ubisoft y Massive Entertainment lanzaron Echoes of Central Park, la nueva expansión de pago de The Division 2, en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC. El contenido ya está disponible y, según sus responsables, es la mayor incorporación que recibe el juego desde Warlords of New York, publicada en 2020. La aventura abre dos zonas de Manhattan, incorpora compañeros controlados por el juego y suma una actividad diseñada para quienes ya alcanzaron las etapas finales de la progresión.

Central Park después de la pandemia

La historia transporta a los agentes hasta Central Park y el Upper West Side, dos ubicaciones de Manhattan que no habían podido explorarse hasta ahora en el juego. Massive Entertainment presenta esta expansión como una experiencia de mayor tamaño que Battle for Brooklyn, con un recorrido centrado en uno de los lugares más solicitados por la comunidad.

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El parque fue utilizado como fosa común durante los primeros momentos del brote y ahora aparece cubierto por la vegetación. La zona está rodeada por rumores sobre una nueva variante del virus y una amenaza cuya identidad permanece oculta. Ese escenario sirve como base para una historia más oscura, con influencias del género de terror y situada después de los acontecimientos de Warlords of New York.

La narración tiene una estructura diferente a la de otras campañas de The Division 2. Los hechos se presentan mediante un flashback y son relatados por una narradora que ofrece su propia versión de lo ocurrido. El jugador reconstruye así los sucesos mientras avanza por el parque y las calles cercanas del Upper West Side.

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Compañeros, habilidades y una actividad sin GPS

Echoes of Central Park introduce tres compañeros: Brayleigh Callahan, Elwood Franklin y Morse Feeney. Cada personaje cuenta con una historia y un estilo de combate propios. Los jugadores deberán ganarse su confianza antes de elegir a uno para que participe en las misiones y aporte ventajas tácticas específicas.

El sistema permite adaptar la ayuda a las necesidades de cada recorrido, pero limita el grupo a un compañero. La expansión puede completarse en solitario o mediante el modo cooperativo, por lo que estos personajes agregan apoyo incluso cuando no hay otros usuarios en la partida.

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La otra incorporación principal es una actividad de contenido final, término que describe las misiones pensadas para continuar jugando después de completar la progresión principal. En este modo, los agentes deben sobrevivir en Central Park sin la asistencia del GPS, buscar equipamiento dentro del escenario y resistir encuentros con enemigos cada vez más peligrosos. La ausencia de navegación automática obliga a prestar atención al terreno y localizar los recursos durante cada intento.

El paquete incluye seis variantes de habilidades, un nuevo conjunto de equipo y un arma exótica llamada The Ratel. Estas herramientas amplían las opciones disponibles para preparar configuraciones de combate, aunque una decisión relacionada con el equipo de mayor nivel generó críticas desde antes del estreno.

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The Division 2: Battle for Brooklyn, de Ubisoft.

Las restricciones al equipo Prototype

Parte de los primeros comentarios negativos se concentra en el equipamiento Prototype. Algunos jugadores de Steam señalaron que estas piezas de nivel superior no pueden utilizarse con toda su potencia dentro de Echoes of Central Park. La versión Deluxe llegó a mostrar una valoración negativa basada en 12 reseñas de usuarios, una muestra pequeña pero marcada por quejas similares.

Ubisoft comunicó la limitación poco antes del lanzamiento, algo que también provocó malestar entre quienes habían preparado sus configuraciones alrededor de esas piezas. La explicación oficial es que la efectividad del equipo fue reducida temporalmente para conservar la dificultad y la tensión de la nueva experiencia. Ubisoft indicó que tiene previsto habilitar más adelante su uso sin esas restricciones, aunque las fuentes no detallan cuándo ocurrirá el cambio.

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La expansión incorpora una medida para quienes todavía no llegaron a la etapa avanzada de The Division 2: un salto automático al nivel 40. De esta manera, esos jugadores pueden acceder directamente a Central Park, elegir un compañero y comenzar las nuevas misiones sin completar previamente toda la progresión necesaria para alcanzar ese nivel.