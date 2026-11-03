FromSoftware ve crecer las ventas de ‘Bloodborne’ once años después de su estreno

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Bloodborne, el juego de FromSoftware publicado para PlayStation 4 en 2015, vendió unas 251.000 copias en lo que va de 2026 y alcanzó un total estimado de 10,4 millones de unidades. Los cálculos pertenecen a Alinea Analytics y no son cifras oficiales de Sony, que todavía no anunció una remasterización, un remake ni una versión para PC.

Ventas sostenidas once años después

Rhys Elliott, responsable de análisis de mercado de Alinea Analytics, compartió las nuevas estimaciones sobre el rendimiento comercial del juego. Según sus datos, Bloodborne habría generado 317 millones de dólares desde su lanzamiento, mientras que las ventas registradas durante 2026 aportaron alrededor de 4,4 millones.

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La diferencia entre unidades e ingresos recientes se explica, en parte, por las rebajas frecuentes. El juego ha estado disponible por 9,99 dólares en distintas promociones y llegó a ofrecerse por 4,99 dólares en la tienda digital de PlayStation. Ese precio permite que un lanzamiento de hace once años continúe sumando compradores pese a no contar con una edición actualizada.

El total estimado de 10,4 millones incluye las copias vendidas, pero Alinea Analytics también calcula que 5,7 millones de jugadores conocieron el título mediante PlayStation Plus, el servicio de suscripción de Sony. Esta vía de acceso no equivale a una venta individual, aunque amplía de forma considerable la cantidad de personas que pudieron jugarlo.

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Bloodborne pertenece al género conocido como soulslike, una categoría de juegos de rol y acción marcada por combates exigentes, pérdida de recursos al morir y escenarios conectados que deben explorarse con atención. Su historia transcurre en Yharnam, una ciudad gótica afectada por una enfermedad y poblada por criaturas deformes.

Medio millón de jugadores regresó en octubre

Las ventas no fueron el único indicador de actividad. Cerca de 500.000 usuarios jugaron Bloodborne durante octubre, de acuerdo con la consultora. La cifra incluye tanto compradores como personas que pudieron acceder al juego mediante PlayStation Plus.

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Alinea Analytics detectó, además, que una parte de esos usuarios alternó Bloodborne con otros títulos de FromSoftware. Un 12 % también jugó Elden Ring, un 6 % pasó por Dark Souls III y un 5 % utilizó Sekiro: Shadows Die Twice durante el mismo período.

“Hay un grupo de jugadores que no paran de saltar de un título a otro de FromSoftware. No se les puede culpar, sobre todo con este juego”, escribió Elliott al presentar los datos. Los porcentajes muestran que la actividad de Bloodborne convive con lanzamientos más recientes del estudio japonés, incluido Elden Ring, publicado siete años después.

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El interés continuado también resulta particular por las restricciones técnicas. Bloodborne sigue siendo un juego exclusivo de PS4, aunque puede ejecutarse en PlayStation 5 mediante retro compatibilidad. Esa función permite usar juegos de una consola anterior en el hardware más nuevo, pero no modifica por sí misma sus características originales. En este caso, el límite permanece en 30 imágenes por segundo.

Bloodborne es uno de los juegos más aclamados y exitosos de From Software.

Sin remasterización ni versión para PC

Sony no confirmó planes para actualizar Bloodborne. Tampoco existe una adaptación oficial para PC, una plataforma que recibió otros juegos de PlayStation durante los últimos años. La ausencia vuelve a generar reclamos cada vez que aparecen nuevos datos de ventas o actividad.

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Parte de la comunidad sostiene que una edición a 60 imágenes por segundo podría encontrar un público amplio, especialmente en PC y PS5. Esa posibilidad, sin embargo, continúa en el terreno de las peticiones: las fuentes disponibles no incluyen anuncios, fechas ni declaraciones recientes de Sony sobre un relanzamiento.

Según información reciente, Bluepoint Games llegó a proponer un remake antes del cierre del estudio, pero FromSoftware no habría dado su aprobación. La iniciativa no avanzó y Sony tampoco presentó otro proyecto equivalente.

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Mientras tanto, la única versión comercial disponible del juego sigue siendo la edición original de PS4, ejecutable en PS5 por retro compatibilidad y limitada a 30 imágenes por segundo.