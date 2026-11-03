Malditos Nerds

FromSoftware ve crecer las ventas de ‘Bloodborne’ once años después de su estreno

Casi 500.000 personas jugaron durante octubre, mientras 5,7 millones habrían accedido mediante PlayStation Plus

Bloodborne
Guardar

Bloodborne, el juego de FromSoftware publicado para PlayStation 4 en 2015, vendió unas 251.000 copias en lo que va de 2026 y alcanzó un total estimado de 10,4 millones de unidades. Los cálculos pertenecen a Alinea Analytics y no son cifras oficiales de Sony, que todavía no anunció una remasterización, un remake ni una versión para PC.

Ventas sostenidas once años después

Rhys Elliott, responsable de análisis de mercado de Alinea Analytics, compartió las nuevas estimaciones sobre el rendimiento comercial del juego. Según sus datos, Bloodborne habría generado 317 millones de dólares desde su lanzamiento, mientras que las ventas registradas durante 2026 aportaron alrededor de 4,4 millones.

PUBLICIDAD

La diferencia entre unidades e ingresos recientes se explica, en parte, por las rebajas frecuentes. El juego ha estado disponible por 9,99 dólares en distintas promociones y llegó a ofrecerse por 4,99 dólares en la tienda digital de PlayStation. Ese precio permite que un lanzamiento de hace once años continúe sumando compradores pese a no contar con una edición actualizada.

El total estimado de 10,4 millones incluye las copias vendidas, pero Alinea Analytics también calcula que 5,7 millones de jugadores conocieron el título mediante PlayStation Plus, el servicio de suscripción de Sony. Esta vía de acceso no equivale a una venta individual, aunque amplía de forma considerable la cantidad de personas que pudieron jugarlo.

PUBLICIDAD

Bloodborne pertenece al género conocido como soulslike, una categoría de juegos de rol y acción marcada por combates exigentes, pérdida de recursos al morir y escenarios conectados que deben explorarse con atención. Su historia transcurre en Yharnam, una ciudad gótica afectada por una enfermedad y poblada por criaturas deformes.

Medio millón de jugadores regresó en octubre

Las ventas no fueron el único indicador de actividad. Cerca de 500.000 usuarios jugaron Bloodborne durante octubre, de acuerdo con la consultora. La cifra incluye tanto compradores como personas que pudieron acceder al juego mediante PlayStation Plus.

Alinea Analytics detectó, además, que una parte de esos usuarios alternó Bloodborne con otros títulos de FromSoftware. Un 12 % también jugó Elden Ring, un 6 % pasó por Dark Souls III y un 5 % utilizó Sekiro: Shadows Die Twice durante el mismo período.

“Hay un grupo de jugadores que no paran de saltar de un título a otro de FromSoftware. No se les puede culpar, sobre todo con este juego”, escribió Elliott al presentar los datos. Los porcentajes muestran que la actividad de Bloodborne convive con lanzamientos más recientes del estudio japonés, incluido Elden Ring, publicado siete años después.

El interés continuado también resulta particular por las restricciones técnicas. Bloodborne sigue siendo un juego exclusivo de PS4, aunque puede ejecutarse en PlayStation 5 mediante retro compatibilidad. Esa función permite usar juegos de una consola anterior en el hardware más nuevo, pero no modifica por sí misma sus características originales. En este caso, el límite permanece en 30 imágenes por segundo.

Bloodborne
Bloodborne es uno de los juegos más aclamados y exitosos de From Software.

Sin remasterización ni versión para PC

Sony no confirmó planes para actualizar Bloodborne. Tampoco existe una adaptación oficial para PC, una plataforma que recibió otros juegos de PlayStation durante los últimos años. La ausencia vuelve a generar reclamos cada vez que aparecen nuevos datos de ventas o actividad.

Parte de la comunidad sostiene que una edición a 60 imágenes por segundo podría encontrar un público amplio, especialmente en PC y PS5. Esa posibilidad, sin embargo, continúa en el terreno de las peticiones: las fuentes disponibles no incluyen anuncios, fechas ni declaraciones recientes de Sony sobre un relanzamiento.

Según información reciente, Bluepoint Games llegó a proponer un remake antes del cierre del estudio, pero FromSoftware no habría dado su aprobación. La iniciativa no avanzó y Sony tampoco presentó otro proyecto equivalente.

Mientras tanto, la única versión comercial disponible del juego sigue siendo la edición original de PS4, ejecutable en PS5 por retro compatibilidad y limitada a 30 imágenes por segundo.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingFromSoftwareBloodborne

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los derechos de ‘Dune II’ frenan uno de los relanzamientos más buscados por GOG

La tienda digital todavía no puede recuperar el clásico porque sus derechos están repartidos entre varias empresas y herederos

Los derechos de ‘Dune II’ frenan uno de los relanzamientos más buscados por GOG

REVIEW | Wildwood: El Bosque Salvaje - La película más ambiciosa del estudio Laika

Wildwood es la película más larga de la historia del cine en stop motion y funciona como un acto de resistencia que prioriza el trabajo humano por sobre todo lo demás

REVIEW | Wildwood: El Bosque Salvaje - La película más ambiciosa del estudio Laika

Nightdive fecha ‘Thief: The Dark Project Remastered’ para consolas y PC

La remasterización incluirá 15 misiones clásicas y una campaña nueva creada junto con aficionados de la saga

Nightdive fecha ‘Thief: The Dark Project Remastered’ para consolas y PC

Dafne Keen debuta como Artemisa en el tráiler de ‘Percy Jackson’ temporada 3

La serie regresará el 20 de noviembre con dos episodios y una temporada de ocho capítulos

Dafne Keen debuta como Artemisa en el tráiler de ‘Percy Jackson’ temporada 3

Suda51 prepara algo especial para los 20 años de ‘No More Heroes’

Goichi Suda aseguró que trabaja con Marvelous en una celebración prevista para 2027

Suda51 prepara algo especial para los 20 años de ‘No More Heroes’

ANIME

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

‘Dragon Ball Super: Beerus’ estrena tráiler y confirma su llegada el 11 de octubre

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

PELÍCULAS

REVIEW | Wildwood: El Bosque Salvaje - La película más ambiciosa del estudio Laika

REVIEW | Wildwood: El Bosque Salvaje - La película más ambiciosa del estudio Laika

Vincent Cassel protagoniza ‘Quasimodo: el alma de París’, el nuevo thriller de Netflix

Tony Gilroy regresa al cine con Pedro Pascal en el primer tráiler de ‘Behemoth’

La película de ‘Elden Ring’ costará hasta 200 millones y será el mayor proyecto de A24

El nuevo tráiler de ‘Duna: Parte Tres’ muestra a los herederos de Paul y Chani

SERIES

Dafne Keen debuta como Artemisa en el tráiler de ‘Percy Jackson’ temporada 3

Dafne Keen debuta como Artemisa en el tráiler de ‘Percy Jackson’ temporada 3

Debora Cahn continuará ‘La diplomática’ en Netflix con una quinta temporada

Hideo Kojima revela el primer adelanto del anime ‘Death Stranding Isolations’

‘Orgullo y prejuicio’ vuelve con Emma Corrin y Jack Lowden en una miniserie de Netflix

Entrevistamos a Jack Alcott, Nona Parker Johnson y Bokeem Woodbine, estrellas de Dexter: Resurrection