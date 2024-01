Histórico cambio en la NFL con la salida del legendario entrenador de los New England Patriots tras 24 años

Bill Belichick abandonaría la franquicia después de más de dos décadas en el cargo (AP)

Bill Belichick, el instructor que se convirtió en sinónimo del éxito de los New England Patriots, podría poner fin a su histórica era como entrenador en jefe después de 24 años al frente del equipo, marcando un cierre significativo para una de las dinastías más laureadas de la NFL en la era del Super Bowl. Una fuente cercana a la liga informó ayer a la agencia AP sobre esta decisión, preservando su anonimato ante la falta de autorización para abordar el asunto de forma pública.

El reconocido coach, de 71 años, dejaría un inigualable legado que incluye seis anillos de Super Bowl, los cuales cosechó con su estrella icónica Tom Brady. Con esa cantidad de títulos igualó a las figuras históricas previas a la fusión de la NFL, George Halas y Curly Lambeau.

Durante su gestión, Belichick se destacó como el tercer entrenador en jefe en alcanzar 300 victorias de temporada regular, situándose solo detrás de Don Shula y George Halas, integrantes del Salón de la Fama, con un récord de 333 triunfos contabilizando postemporada; y solo es superado por Shula, con 347 victorias.

A pesar de sus logros, la reciente campaña 2022-2023 de los Patriots terminó con una decepcionante marca de 4-13, la más baja para Belichick en sus 29 años como entrenador en jefe. Este registro contrasta marcadamente con los triunfos que le vieron ocupar un lugar prominente en la élite del fútbol americano. Para los aficionados, el cierre de esta temporada oscureció la norma de excelencia que han esperado de la franquicia durante más de dos décadas bajo su conducción.

Belichick comparte una parte de su ilustre carrera con el famoso Tom Brady, quien fue seleccionado por los Patriots en la sexta ronda del draft, y con quien logró una simbiosis que marcó una época en el deporte. Además, como coordinador defensivo con los New York Giants, Belichick también se adjudicó dos anillos de Super Bowl bajo el mando de Bill Parcells, evidenciando su versatilidad y muy destacada percepción estratégica del juego.

Con Brady como figura estelar, cosechó 6 títulos con los Patriots (Reuters)

Con su ciclo en los Patriots concluido, los rumores sobre su sucesor ya empiezan a circular, siendo Mike Vrabel, quien dejó de ser el coach de los Tennessee Titans recientemente y Jerod Mayo, quien desarrolló su carrera de jugador en New England bajo la tutela de Belichick y actualmente forma parte de su cuerpo técnico.

La atención se centra ahora en la conferencia de prensa programada, donde se espera que tanto Belichick como Robert Kraft, propietario del equipo, se pronuncien sobre lo que sería esta sorpresiva separación. La especulación sobre el futuro del entrenador es intensa, y la cadena ESPN apuntó a los Atlanta Falcons como un posible destino, agregando más interrogantes sobre el próximo capítulo de su carrera.

Con un inicio que se remonta a 1975 como asistente de los Baltimore Colts, Belichick construyó una trayectoria impresionante que incluye periodos en los New York Giants, un debut como entrenador en jefe en 1991 con los Cleveland Browns, una función como coordinador defensivo con los New York Jets y finalmente su emblemática presencia en New England, que inició en el año 2000. Su figura ha sido fundamental en el pintoresco lienzo de la NFL, y su próximo movimiento es uno de los más anticipados en el mundo del deporte.