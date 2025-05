La historia de amor entre un legendario entrenador y su novia 49 años menor: la entrevista que abrió la polémica

ARCHIVO - Bill Belichick, ex entrenador en jefe de los Patriots de Nueva Inglaterra, y su novia Jordon Hudson, posan en la alfombra roja de la ceremonia de premiación de NFL Honors previo al Super Bowl 59 (AP Photo/Brynn Anderson, Archivo)

Bill Belichick no necesita presentación. Para muchos, su nombre es sinónimo de fútbol americano, estrategia impenetrable y seis anillos de Super Bowl. Pero desde 2023, su apellido apareció en una columna muy distinta: la de espectáculos. A los 73 años, el legendario ex entrenador de los New England Patriots ocupa titulares por una razón que nada tiene que ver con su libreta de jugadas. Su nueva pareja, Jordon Hudson, tiene 24 años.

La diferencia de edad —49 años— se convirtió en el primer foco de atención. La noticia no llegó como una confirmación oficial, sino como una sospecha amplificada por el eco de los medios: TMZ, el Boston Globe, Vanity Fair, todos coincidiendo en un mismo dato incuestionable. A la pareja se la vio junta por primera vez en público en noviembre de 2023, durante un evento vinculado al mundo del fútbol americano. El vínculo entre Belichick y Hudson —ex animadora universitaria— fue tomando forma bajo los reflectores, sin declaraciones, sin comunicados.

“Se conocieron después de la ruptura de Belichick con Linda Holliday”, puntualizó Vanity Fair. Esa fue otra capa añadida a la historia: la anterior relación del coach, que duró años y terminó sin aspavientos públicos, quedó como telón de fondo ante una nueva narrativa que dividía opiniones y acumulaba clics.

A Belichick y a Hudson los une la universidad

Luego vino el anillo. Un diamante en el dedo anular izquierdo de Hudson bastó para desatar rumores de compromiso. Las imágenes circularon rápido: la joya relucía en su mano izquierda, justo donde la tradición —y la prensa del corazón— sitúan las promesas formales. “¿Están comprometidos?”, se preguntó Us Weekly en Español. La respuesta no tardó: no están comprometidos, aseguró una fuente cercana a la pareja. “Ese anillo no es de compromiso”, zanjó la misma voz. Se trata solo de un regalo lujoso, de una confirmación del lazo.

El revuelo, sin embargo, ya estaba instalado. El anillo, la diferencia de edad, el hermetismo. Tres ingredientes suficientes para que el romance entre Belichick y Hudson dejara de ser una curiosidad y se convirtiera en tema de conversación nacional. A falta de declaraciones, el misterio se volvió parte del relato.

No hay escenas documentadas de cómo comenzó la relación. No hay confesiones en entrevistas ni publicaciones conjuntas en redes. Solo imágenes aisladas, como piezas sueltas de un rompecabezas que el público y los medios se empeñan en completar. Y, en los últimos días, una enrevista le inyectó controversia al romance.

Bill Belichick y su ex pareja, Linda Holliday, en el festejo de los Patriots tras imponerse en el Super Bowl LIII, en 2019 (Reuters)

Desde que el nombre de Jordon Hudson apareció por primera vez vinculado al de Bill Belichick, la cobertura mediática se volvió constante, voraz, quirúrgica. La relación no fue anunciada por ellos. Fue, más bien, desnudada por terceros.

Todo ocurrió sin que Belichick —acostumbrado a contestar con monosílabos en las ruedas de prensa de la NFL— emitiera palabra. Pero el silencio, lejos de calmar las aguas, avivó la fiebre. La diferencia de edad, la carrera universitaria de ella, la ruptura reciente de él con Linda Holliday: eran elementos suficientes para armar un guion sin necesidad de invención. Belichick, una figura ligada al deporte y la disciplina, y Hudson, animadora universitaria de sonrisa impecable y juventud sin dobleces. El relato se construía con tensión.

Luego vino el incidente. Un reportero (Tony Dokoupil), durante una entrevista conjunta en CBS Sunday Morning, le preguntó a la influencer por el inicio de la relación.

Vanity Fair reconstruyó así el episodio: “La pareja se mantuvo en silencio tras la pregunta incómoda que surgió durante una conversación informal con la prensa. El momento se volvió viral. No por lo que dijeron, sino por lo que no dijeron”. La frase, aunque sencilla, condensaba todo.

“Nunca me preocupé demasiado por lo que digan los demás”, soltó ella, aunque la escena la afectó, al punto que pasó varias horas en las redes sociales respondiéndoles a sus seguidores. “Veo a una mujer que se preocupa por su hombre y no quiere que los medios lo perjudiquen”, rezaba uno de los mensajes que Hudson decidió republicar.

Hudson fue animadora

Belichick, quien había concurrido al show para promocionar su flamante libre, defendió a su pareja mediante un comunicado. El entrenador universitario en la UNC señaló que “sólo estaba haciendo su trabajo”.

Durante más de una década, Bill Belichick compartió su vida con Linda Holliday, una presencia constante en su entorno, tanto profesional como personal. Holliday solía asistir a los partidos de los Patriots, posaba con los trofeos, era figura frecuente en galas benéficas y eventos sociales del círculo deportivo de Nueva Inglaterra. La pareja nunca oficializó su relación con casamiento ni declaraciones ampulosas, pero su vínculo estaba visiblemente consolidado. Antes, el coach había tenido tres hijos con su ex esposa, Debby Clarke.

“Hudson llegó después de que Belichick rompiera con Linda Holliday, su anterior pareja de larga data”, describió Vanity Fair. No hubo drama público, pero el cambio fue notorio. Una mujer de 62 años, elegante y segura, reemplazada por una joven universitaria de 24 con pasado en la animación competitiva. Para los tabloides, fue una invitación a editorializar.

No quisieron revelar cómo se conocieron

Hudson acompañó a su pareja en la conferencia en la que lo anunciaron como coach de la UNC (Mandatory Credit: Jim Dedmon-Imagn Images)