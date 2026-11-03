Caputo respondió a los pedidos para inyectar pesos y reactivar el crédito en 2027: “Los bancos no prestan por incertidumbre”

Luis Caputo descartó ante los industriales que una emisión monetaria reactive el crédito bancario para empresas y familias. (Maximiliano Luna)

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El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó que una expansión de pesos sea la respuesta para reactivar el financiamiento a empresas y familias. Durante la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), sostuvo que la menor dinámica del crédito obedece a factores de riesgo, mora y expectativas, antes que a una falta de liquidez en el sistema financiero.

La intervención del funcionario puso en primer plano el debate que había abierto el economista Ricardo Arriazu sobre el efecto de la acumulación de reservas del Banco Central sobre el crédito interno. Caputo reconoció que el financiamiento avanza a un ritmo inferior al que busca el Gobierno, aunque cuestionó que la solución sea aumentar la cantidad de dinero disponible. “No se trata de tirar plata a la calle”, afirmó ante empresarios industriales.

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El ministro explicó que la decisión de prestar de una entidad depende de dos elementos centrales. “Cuando un banco da un crédito, esencialmente mira dos cosas: su tasa de fondeo y el crédito al que efectivamente está por darle el préstamo”, señaló. A partir de esa definición, distinguió entre la capacidad de pago concreta de quien pide fondos y el escenario macroeconómico que los bancos proyectan para los próximos meses.

En esa línea, Caputo planteó que una empresa puede reunir las condiciones para recibir un préstamo, pero que la incertidumbre sobre el rumbo económico puede modificar la evaluación de la entidad. “Un banco puede pensar que tal empresa es sujeta de crédito, pero dice: ‘¿Sabés qué? Si el año que viene volvemos al populismo y esta empresa, por más que hoy sea sujeta de crédito, si la inflación se va al 500 y Argentina defaultea, no va a andar bien’”, dijo.

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Para el titular del Palacio de Hacienda, esa previsión sobre la evolución macroeconómica explica parte de la cautela del sistema bancario. “Nuestra visión es que hoy el crédito está creciendo más lento de lo que a nosotros nos gustaría ver, porque estas dos últimas cosas son las que hoy frenan un poco a los bancos”, sostuvo, en referencia a la evaluación de los deudores y a las expectativas sobre la economía.

Caputo vinculó además la situación actual con el proceso de adaptación de las entidades a un esquema que, según su diagnóstico, dejó atrás la intermediación concentrada en el sector público. “Como parte de esta nueva reorganización de la economía, los bancos tuvieron que empezar a comportarse de bancos, cosa que no hacían hace muchísimo tiempo”, expresó.

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El ministro recordó que durante 2024 hubo una fuerte expansión de los préstamos y atribuyó parte de ese movimiento a las expectativas inflacionarias que predominaban entonces. “La gente tomó créditos también con la expectativa de lo que oía de muchos economistas, que esto no podía durar, que la inflación se iba a disparar y pensando que la inflación, como siempre, les iba a licuar el préstamo”, afirmó.

Según Caputo, el resultado fue el inverso al que esperaban varios tomadores de crédito. “Pasó exactamente lo contrario. La inflación bajó mucho más fuerte de lo que todo el mundo esperaba y para muchos entonces esos créditos se hicieron difíciles o imposibles de pagar”, señaló. Esa secuencia, agregó, elevó los niveles de incumplimiento: “Entonces subió la mora”.

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El ministro incluyó a la incertidumbre electoral entre los elementos que también afectan la decisión de las entidades. “Como consecuencia de la suba de la mora y esa incertidumbre electoral, justificada o no, no hago juicio de valor en ello, algunos ven, entonces, hoy el crédito crece menos de lo que, a nivel bancario, a nosotros nos gustaría ver”, dijo.

La postura fue una respuesta a los planteos del economista Ricardo Arriazu, quien había advertido que la compra de dólares por parte del Banco Central puede contraer el financiamiento disponible si no existe un aumento equivalente de la demanda de pesos. Caputo lo mencionó de forma directa y lo definió como uno de los economistas que “elevan el debate”. “El profe Arriazu es uno de esos”, señaló, antes de resumir su objeción: “No quiero que compren tantas reservas a expensas del crédito interno”.

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Sin embargo, el ministro sostuvo que el Gobierno no interpreta la desaceleración del crédito como un problema de liquidez. “Nosotros hoy no creemos que el crédito sea un problema de liquidez”, afirmó. Además, indicó que la demanda de dinero todavía no acompañó al nivel que esperaba el Ejecutivo: “De hecho, seguimos teniendo inflación porque la demanda de dinero no ha crecido como a nosotros nos hubiera gustado”.

En ese marco, cuestionó las propuestas que apuntan a liberar más fondos para impulsar los préstamos. Caputo afirmó que los bancos cuentan con mecanismos para incrementar sus colocaciones si encuentran proyectos y clientes con condiciones adecuadas. “Si los bancos quisieran dar crédito, es muy sencillo. En la próxima licitación, simplemente refinanciarían menos al Tesoro, les pedirían los pesos y los prestarían”, dijo.

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La afirmación condensa la mirada oficial: la disponibilidad de fondos no sería el obstáculo principal, porque las entidades podrían destinar una proporción mayor de sus recursos al sector privado en vez de renovar colocaciones vinculadas al Tesoro. El desafío, desde esa perspectiva, está en recomponer las condiciones para que las entidades consideren financiables a más empresas y hogares y reduzcan la percepción de riesgo sobre el futuro.

Durante su exposición, Caputo también defendió el carácter restrictivo de la política monetaria. Señaló que esa orientación contribuyó a bajar la inflación desde los niveles que, según indicó, recibió la actual administración. “Tenemos una política monetaria todavía restrictiva que nos ayudó a bajar la inflación”, dijo.

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El ministro ubicó esa estrategia dentro de un programa basado en el equilibrio fiscal, la baja de impuestos, la desregulación y la reducción de costos financieros y de infraestructura. Sobre este último punto, remarcó que el problema para las pequeñas y medianas empresas no se resuelve con una modificación del tipo de cambio. “El costo financiero es un problemón en Argentina, en particular para las pymes”, afirmó.

Caputo sostuvo que una reducción sostenida de ese costo tendría un efecto mayor sobre la competitividad que una devaluación. “Esto es diez veces más importante que el tipo de cambio”, planteó. Así, ante la industria, dejó una definición sobre el debate por el crédito: el Gobierno apuesta a que la consolidación de la estabilidad y la mejora de las condiciones de pago, más que una inyección monetaria, habiliten una expansión del financiamiento privado.

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