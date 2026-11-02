En fotos: El Salvador le da el último adiós a Carlos Rivera, “El Komanche”, en su tierra natal

El creador de contenido, conocido como “El Komanche”, fue despedido este domingo tras el traslado de sus restos desde el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero y una posterior ceremonia funeraria (Captura de video)

Guardar

Familiares y vecinos despidieron este domingo en San Sebastián, San Vicente, a Carlos José Rivera Alfaro, conocido como “El Komanche”, cuyos restos fueron enterrados en su pueblo natal. Era conocido por su actividad como creador de contenido y tenía cerca de 500 mil seguidores en YouTube y 881.000 en Instagram.

El cuerpo fue trasladado desde el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero y recibido con aplausos y vivas mientras recorría la calle principal del poblado. Después permaneció en una funeraria, donde fueron colocados varios arreglos florales.

PUBLICIDAD

La misa de cuerpo presente preparó el féretro previo a la despedida del querido salvadoreño (Captura de video)

Los familiares y vecinos sepultan a Carlos José Rivera Alfaro en su pueblo natal de San Sebastián (Captura de video)

La figura salvadoreña, conocida como “El Komanche”, contaba con una audiencia de 881.000 en Instagram y fue enterrada en San Sebastián, San Vicente, tras el traslado desde el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero (Captura de video)

Los restos del joven de 30 años ya descansan en paz en su distrito natal (Captura de video)

Con música de la época fue homenajeado y despedido el salvadoreño (Captura de video)

La llegada al país desde México

31/10/2026.- Familiares y amigos del creador de contenido salvadoreño Carlos José Rivera, conocido como El Komanche, fallecido el 25 de octubre en Monterrey, México, cargan el féretro que contiene sus restos este sábado en San Sebastián (El Salvador). EFE / Rodrigo Sura

Decenas de personas de la localidad de San Sebastián, a 51 kilómetros al este de San Salvador, recibieron el sábado los restos del ‘streamer’ salvadoreño (EFE / Rodrigo Sura)

Carlos José Rivera Alfaro, conocido por el nombre de Komanche, fallecido a la edad de 30 años en México. (EFE / Rodrigo Sura)

El cuerpo del salvadoreño llegó desde el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero y fue enterrado el domingo en su localidad natal, entre muestras de cariño de quienes siguieron su trayectoria digital (EFE / Rodrigo Sura)

El pueblo se reunió para esperar el féretro desde Comalapa al distrito de San Vicente. (EFE / Rodrigo Sura)

Flores blancas y veladoras esperan al creador de contenido en el pueblo salvadoreño que lo vio crecer. EFE / Rodrigo Sura

Tras su llegada el sábado, la familia pidió estar un momento a solas con el féretro del ‘streamer’. (EFE / Rodrigo Sura)