Economía

Binance tuvo un pico de retiro de fondos pero ya normalizó su funcionamiento: qué deben saber los usuarios

La mayor plataforma cripto del mundo rehabilitó la posibilidad de retirar fondos y ratificó que todos los usuarios podrán acceder a sus depósitos

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Guardar

Luego de haber sufrido un hackeo por más de USD 6.300 millones la semana pasada, Binance comenzó a normalizar su funcionamiento. De forma paulatina, la principal plataforma de criptoactivos del mundo rehabilitó desde ayer la posibilidad de que sus usuarios retiren los fondos de sus cuentas. “Tras un pico inicial, los volúmenes de retiro han disminuido y se están estabilizando como se esperaba, mientras que los volúmenes de depósitos han permanecido sustanciales”, explicó la empresa.

Durante la jornada de ayer, Binance “procesó USD 4.649 millones en retiros y USD 1.010 millones en depósitos, lo que resultó en un flujo neto de salida de aproximadamente USD 3.640 millones”. La empresa destacó que ese monto representa el 2,1% de los USD 171.000 millones en activos totales que administra. La empresa realizó una actualización de su “Prueba de Reservas” que estará disponible para los clientes en su sitio web hoy.

PUBLICIDAD

“Nuestro equipo continúa probando rigurosamente las redes y activos restantes. Sabemos lo importante que es el acceso seguro y confiable a tus fondos y compartiremos los detalles de la siguiente fase tan pronto como podamos. Tengan la seguridad de que las condiciones del mercado son estables. Gracias por tu paciencia y apoyo continuo”, publicó Binance en sus redes sociales.

De forma escalonada, Binance ya reanudó la posibilidad de retirar los fondos en Bitcoin y las principales criptomonedas, entre ellas las stablecoins como USDT y USDC. A ese proceso, en las últimas horas también añadió la posibilidad de retirar depósitos en decenas de monedas convencionales (“fiat”), entre ellas en dólares y en pesos argentinos. La disponibilidad de una moneda en una red determinada no implica que el activo quede habilitado para retiro en todas las cadenas compatibles. Por eso, los usuarios deben comprobar la red elegida antes de intentar el envío o el retiro de fondos.

PUBLICIDAD

La decisión fue acompañada de un mensaje claro de la compañía desde que trascendió la noticia del hackeo: responder por los fondos de sus clientes en el 100% de los casos. “Binance absorberá el impacto financiero de estos fondos robados, no nuestros usuarios”, señaló la compañía.

Al mismo tiempo, Binance anunció que implementará un sistema de bonos de recompensas por 20 millones de criptodólares (USDC) para premiar a quienes no retiraron sus fondos. De esa forma, algunos “usuarios elegibles” recibirán un bono de 100 USDC. También planea un premio para quienes hagan trading por cifras superiores a USD 10.000.

Lo que deben saber los usuarios argentinos

Según lo informado por Binance en las últimas horas y a la opinión de diversas fuentes del ecosistema cripto argentino consultadas por Infobae, los usuarios argentinos de Binance deberán tener en cuenta tres cuestiones.

La primera recomendación para los clientes es verificar el estado de sus activos desde los canales oficiales. Binance afirmó que absorberá el impacto del ataque y que ya repuso el 90% de los fondos comprometidos con recursos propios; el 10% restante se completará mediante compras de los activos con menor liquidez.

La plataforma anticipó además una actualización de su “Prueba de Reservas”, un mecanismo que permite contrastar los saldos de las cuentas con los activos informados por la empresa. Cuando esté disponible, los tenedores de Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB, Solana, USDC, XRP, USD1, Ripple USD, Zcash y muchas otras criptomonedas podrán revisar el respaldo de su cuenta en particular.

Bitcoin stack with Argentina flag in the background
Bitcoin stack with Argentina flag in the background

La segunda precaución apunta a posibles intentos de fraude. Después de incidentes de alto impacto como el de Binance suelen circular correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y publicaciones que aparentan provenir de la compañía y buscan obtener contraseñas, códigos de verificación o frases de recuperación. Los usuarios no deberían abrir enlaces recibidos de forma inesperada ni enviar fondos a direcciones sugeridas bajo la promesa de “proteger” sus tenencias. Para consultar novedades o realizar operaciones, conviene ingresar por la aplicación oficial o escribir directamente la dirección web de la plataforma. Ningún canal legítimo debe pedir claves, códigos de acceso o la frase de recuperación de una billetera.

Como tercera medida, especialistas del sector recomiendan activar la autenticación de dos factores y revisar qué entidad supervisa a la plataforma en la que se opera. Esa capa adicional exige un segundo código para ingresar a la cuenta y puede impedir accesos no autorizados incluso si una contraseña queda expuesta. También resulta conveniente verificar la red elegida antes de enviar o retirar criptomonedas. En un contexto de restablecimiento gradual de los retiros, confirmar esos datos antes de validar cada operación evita errores que, en transferencias de criptoactivos, pueden ser irreversibles.

Temas Relacionados

BinanceCriptomonedasCiberseguridadúltimas noticiasretiro de fondoshackeo de Binance

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cavallo advirtió sobre un posible traspié electoral de Milei en 2027 si no cambia la política económica

El exministro cuestionó la estrategia oficial, alertó sobre amenazas internacionales y reclamó acelerar la compra de divisas, eliminar restricciones cambiarias y revisar decisiones que, a su entender, podrían comprometer la estabilidad y la continuidad de las reformas

Cavallo advirtió sobre un posible traspié electoral de Milei en 2027 si no cambia la política económica

CyberMonday 2026: cómo aprovechar los descuentos, las cuotas y el envío gratis a partir de hoy

El evento de comercio electrónico comienza este lunes y reúne cerca de 800 empresas, con 15.000 ofertas, promociones por horario y beneficios para comparar precios, financiar compras y reducir los costos de entrega

CyberMonday 2026: cómo aprovechar los descuentos, las cuotas y el envío gratis a partir de hoy

Dólar, plazo fijo, acciones o cripto: cuál fue la mejor inversión en octubre

Sólo una de las cuatro opciones dejó un rendimiento nominal positivo en el décimo mes del año. Cuáles fueron los resultados y cuánto dinero perdieron quienes tomaron malas decisiones

Dólar, plazo fijo, acciones o cripto: cuál fue la mejor inversión en octubre

Guerra, tasas y riesgo país: qué efectos pueden tener en la Argentina las elecciones de medio término de Estados Unidos

Este martes se renuevan los dos tercios del Congreso de Estados Unidos. Cómo cada resultado, a favor o en contra del partido de Donald Trump, puede afectar a la Argentina

Guerra, tasas y riesgo país: qué efectos pueden tener en la Argentina las elecciones de medio término de Estados Unidos

El Gobierno deberá cubrir hoy un vencimiento de USD 800 millones con el FMI

El equipo económico enfrenta un nuevo pago al organismo internacional. Con datos hasta el miércoles, el fisco contaba con depósitos suficientes para hacerlo, aunque podría comprar dólares para mantener liquidez en sus cuentas

El Gobierno deberá cubrir hoy un vencimiento de USD 800 millones con el FMI

DEPORTES

Arde la interna en Ferrari tras el incidente entre Hamilton y Leclerc en la largada del GP de México de Fórmula 1: "Una falta de respeto a la marca"

Arde la interna en Ferrari tras el incidente entre Hamilton y Leclerc en la largada del GP de México de Fórmula 1: "Una falta de respeto a la marca"

Una figura de la Premier League pasó “dos noches de fiesta” y recibió una sanción de su club: “Todos bebieron bastante”

AFA publicó los audios del VAR de las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate

Jack Alexy rompió el récord mundial de los 100 metros libre y pone la mira en Beijing

Pisada para dejar a dos rivales en el camino y gran definición: el espectacular gol de Messi en la victoria del Inter Miami

TELESHOW

Andy Kusnetzoff negó el consumo de cocaína y explicó a qué se deben los movimientos de su mandíbula: “Me pasa desde los 10 años”

Andy Kusnetzoff negó el consumo de cocaína y explicó a qué se deben los movimientos de su mandíbula: “Me pasa desde los 10 años”

El mensaje de Sergio Lapegüe tras conocer a Lionel Messi: “No puedo más de la emoción”

El gesto de Chano con José, el fanático de Tan Biónica que murió antes de lograr cumplir su último sueño

Emilia Mernes celebró su cumpleaños con una fiesta de disfraces y una torta inspirada en su figura: todas las fotos

Cris Morena celebró la primera victoria de Valentín Yankelevich en el TC2000 con un mensaje lleno de emoción

INFOBAE AMÉRICA

Taiwán exhibió drones marinos para enfrentar la presión del régimen de China alrededor de la isla

Taiwán exhibió drones marinos para enfrentar la presión del régimen de China alrededor de la isla

La brigada de la OTAN en Letonia realiza su mayor ejercicio de despliegue en una zona fronteriza con Rusia

El deporte uruguayo celebra el proyecto para que más jóvenes puedan representar al país

Gonçalo M. Tavares, Premio Formentor de las Letras 2026: “La literatura puede enseñar cómo una pequeña semilla se convierte en un arma violenta”

El Salvador exporta trabajadores de cuidados mientras crece la demanda interna