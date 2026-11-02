Sociedad

La Plata homenajeó el legado de Francisco con una jornada de diálogo interreligioso

La actividad reunió a referentes del IDI, la UNLP, la Fundación Nexum y autoridades bonaerenses en encuentros institucionales, una plantación de olivo y un debate sobre ética e inteligencia artificial

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO EN HOMENAJE AL LEGADO DEL PAPA FRANCISCO
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La Plata reunió a referentes religiosos, universitarios y políticos en una jornada dedicada a la paz y al legado del papa Francisco. La Fundación Nexum, el Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) organizaron el 30 de octubre una agenda que incluyó encuentros con autoridades académicas, judiciales, legislativas y municipales, además de un debate sobre inteligencia artificial y ética.

Los copresidentes del IDI, el presbítero Guillermo Marcó, el rabino Daniel Goldman y el profesor Omar Abboud, participaron de las actividades junto a integrantes de la Fundación Nexum y representantes de distintas instituciones de la ciudad. La convocatoria puso en el centro la convivencia entre credos, la educación pública y los principios éticos ante los cambios tecnológicos.

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La UNLP abrió la agenda con un encuentro sobre educación y convivencia

La jornada comenzó en el Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, donde la delegación fue recibida por el vicepresidente académico de la casa de estudios, Fernando Tauber. Participaron el presidente de la Fundación Nexum, Pablo Carrera; Agustín Hankovits, Martín Zuliani, Hernán Eizaguirre Pistorio y Andrés Prieto Fasano, entre otros integrantes de la comitiva.

Durante la reunión se abordó el papel de las universidades en la formación de ciudadanos, el pensamiento crítico y la construcción de ámbitos democráticos capaces de albergar distintas tradiciones culturales y religiosas. El encuentro situó a la educación como uno de los espacios para promover acuerdos básicos en una sociedad plural.

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La comitiva fue recibida en la Suprema Corte bonaerense

Luego, los representantes del Instituto de Diálogo Interreligioso visitaron el Palacio de Justicia de La Plata, donde fueron recibidos por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan.

La reunión incluyó una presentación sobre las tareas del IDI vinculadas con la convivencia, el respeto por las diferencias y la búsqueda de consensos. También hubo una recorrida por las instalaciones del tribunal.

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO EN HOMENAJE AL LEGADO DEL PAPA FRANCISCO

El municipio distinguió a los integrantes de la delegación

En el Palacio Municipal, los participantes fueron reconocidos como Visitas Ilustres de La Plata. La iniciativa fue impulsada por Sabrina Morales y distinguió el trabajo de los copresidentes del IDI en favor del diálogo entre comunidades.

Del acto participaron el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland, y el jefe de Gabinete municipal, Carlos Bonicatto, entre otras autoridades. La distinción se incorporó a una agenda institucional centrada en la promoción de la paz y la fraternidad social.

Diputados plantaron un olivo como símbolo de paz

Uno de los actos centrales se desarrolló en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Allí, la delegación fue recibida por el diputado Ariel Archanco, junto con sus pares Lucía Iáñez, Juan Martín Malpeli, Andrés Daniel Lipovetzky y Gustavo Soos.

En ese ámbito se plantó un olivo, que fue bendecido por Marcó y quedó identificado como el tercer ejemplar de esta clase plantado por los copresidentes del IDI. Según se informó durante la actividad, los otros dos se encuentran en la Ciudad del Vaticano y en el Congreso de la Nación.

La plantación buscó representar la paz, la convivencia y la fraternidad entre pueblos y comunidades. El árbol quedó como una referencia material de la jornada en la capital bonaerense.

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El debate vinculó el mensaje de Francisco con la inteligencia artificial

El cierre tuvo lugar en el edificio Sergio Karakachoff de la UNLP, con el conversatorio “El legado de Francisco: Diálogo Interreligioso y Ética en la Inteligencia Artificial”. Prieto Fasano moderó la actividad, que reunió a autoridades, docentes, estudiantes y referentes de diversos sectores.

Marcó, Goldman y Abboud analizaron los desafíos sociales y humanos asociados al desarrollo tecnológico, con foco en la necesidad de incorporar criterios éticos en las decisiones vinculadas con la inteligencia artificial.

El panel contó con la presencia del exrector de la UNLP y decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Martín López Armengol; la diputada Lucía Iáñez; el juez de Casación Manuel Alberto Bouchoux; y los fiscales Mariano Sibuet, Martín Chiorazzi y Juan Menucci.

La agenda articuló a la sociedad civil, la universidad pública y organismos estatales alrededor de un mensaje compartido sobre el diálogo y la convivencia, con el legado de Francisco como marco para discutir los desafíos contemporáneos.

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