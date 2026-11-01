Honduras

HISTORY y Honduras lanzan alianza internacional para promover al país como destino turístico

La campaña tendrá difusión en televisión, YouTube y redes sociales de América Latina e incluirá una docuserie de tres episodios sobre Copán, cuyo rodaje está previsto para noviembre.

La campaña internacional lleva por nombre “La H cuenta una historia” y busca presentar a Honduras como un destino turístico lleno de experiencias, tradiciones y lugares por descubrir. (Foto: HISTORY)
La campaña internacional lleva por nombre “La H cuenta una historia” y busca presentar a Honduras como un destino turístico lleno de experiencias, tradiciones y lugares por descubrir. (Foto: HISTORY)
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Honduras busca fortalecer su presencia en el mercado turístico internacional mediante una alianza estratégica entre HISTORY y el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), que impulsará una campaña para mostrar la riqueza natural, histórica y cultural del país ante millones de espectadores de América Latina.

La iniciativa fue presentada oficialmente este viernes 30 de octubre en Honduras, durante el lanzamiento del primer teaser de la campaña, que lleva por nombre “La H cuenta una historia”.

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El proyecto es resultado de siete meses de trabajo conjunto entre ambas instituciones y contempla la producción de contenidos audiovisuales originales, una docuserie y programación especial dedicada al patrimonio hondureño.

La propuesta busca acercar a las audiencias latinoamericanas a los principales atractivos del país, destacando destinos como Copán, Tegucigalpa y Roatán, además de las tradiciones, la gastronomía y las historias de las comunidades hondureñas.

La campaña estará estructurada alrededor de tres conceptos: Horizontes, Herencia e Historias, que servirán como ejes para presentar diferentes aspectos de la identidad nacional.

El primero, Horizontes, estará dedicado a los paisajes naturales de Honduras, sus playas, selvas y biodiversidad. La intención es mostrar la variedad de escenarios que ofrece el territorio hondureño y posicionarlo como una alternativa para los viajeros interesados en experiencias vinculadas con la naturaleza.

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Copán tendrá un papel protagónico en la iniciativa mediante una docuserie que recorrerá el legado de la civilización maya y la importancia histórica de uno de los principales sitios arqueológicos del país. (Foto: HISTORY)
Copán tendrá un papel protagónico en la iniciativa mediante una docuserie que recorrerá el legado de la civilización maya y la importancia histórica de uno de los principales sitios arqueológicos del país. (Foto: HISTORY)

El segundo eje, Herencia, destacará el patrimonio arqueológico e histórico del país, con especial atención al legado de la civilización maya y la importancia de sitios como el Parque Arqueológico de Copán.

Por su parte, Historias pondrá en primer plano a las personas, sus tradiciones, expresiones culturales, gastronomía y la calidez de las comunidades que forman parte de la identidad hondureña.

A través de estos tres enfoques, HISTORY y el IHT pretenden presentar una imagen integral de Honduras, más allá de sus destinos turísticos tradicionales, mostrando tanto sus atractivos naturales como el valor de su patrimonio cultural.

Uno de los principales proyectos de la alianza será “Expedición H”, una docuserie original de tres episodios dedicada a Copán, considerado uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de la civilización maya.

El rodaje está previsto para noviembre y la producción recorrerá los orígenes de esta antigua ciudad, su arquitectura y el legado histórico que permanece presente en las comunidades de la región.

La serie buscará conectar el pasado con el presente mediante una narrativa que permita a los espectadores conocer la importancia de Copán y comprender su valor dentro de la historia de la civilización maya.

Además de esta producción, la campaña incluirá los formatos originales “Destino H” y “Rutas H”, concebidos para mostrar los principales atractivos turísticos y las experiencias que pueden encontrar los visitantes en diferentes regiones del país.

HISTORY y el Instituto Hondureño de Turismo anunciaron una alianza estratégica para promover internacionalmente a Honduras mediante contenidos audiovisuales que destacarán sus atractivos naturales, históricos y culturales. (Foto: Cortesía)
HISTORY y el Instituto Hondureño de Turismo anunciaron una alianza estratégica para promover internacionalmente a Honduras mediante contenidos audiovisuales que destacarán sus atractivos naturales, históricos y culturales. (Foto: Cortesía)

La programación también incorporará contenidos especiales relacionados con la historia y el legado maya, con el propósito de despertar el interés de las audiencias internacionales por el patrimonio hondureño.

La estrategia de difusión será multiplataforma y combinará contenidos audiovisuales de corta y larga duración, programación temática y acciones promocionales.

Los materiales serán distribuidos mediante televisión lineal, YouTube y redes sociales de HISTORY en América Latina, lo que permitirá presentar los atractivos de Honduras a públicos de distintos países de la región.

Daniela Martínez, EVP de Programación y Ad Sales de A+E Networks Latin America, destacó la importancia de esta colaboración y el trabajo realizado durante los últimos siete meses para concretar la iniciativa.

“Para HISTORY es un enorme orgullo formar parte de esta iniciativa junto al Instituto Hondureño de Turismo. Después de más de medio año de trabajo conjunto, nos entusiasma comenzar a compartir con toda América Latina las riquezas de un país que tiene historias extraordinarias por descubrir”, expresó.

Martínez agregó que la alianza refleja el compromiso de la cadena con la creación de contenidos originales y su capacidad para conectar la historia, la cultura y el entretenimiento con las audiencias de la región.

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