Hackers proucranianos y bielorrusos atacaron la agencia de estadísticas de Rusia y robaron datos sobre las bajas de la guerra

El portal de Rosstat y sus páginas regionales mostraron un mensaje en bielorruso: “Nadie escapará a la responsabilidad”. (Captura de pantalla)

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La agencia rusa de estadísticas, Rosstat, reconoció este domingo que sufrió un ciberataque que se prolongó desde el 29 de octubre, mientras dos grupos de hackers aseguran haber tomado el control de unas 25.000 computadoras de su red y haberse llevado 23 terabytes de información, incluidos datos sobre las bajas rusas en la guerra de Ucrania.

La agencia, que publica las cifras oficiales de población, economía y precios de Rusia, dijo que los ataques fueron “cuidadosamente planificados” y se ejecutaron en varios frentes entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre. Según el servicio de prensa, participaron “un número significativo de especialistas de diversos campos” y tuvieron “una amplia cobertura geográfica de fuentes”. Rosstat prometió restablecer el servicio y negó que se hayan sustraído bases de datos o información protegida por la ley, según los medios rusos RBC y Kommersant.

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Qué dicen los hackers

Los hackers difundieron un video de una página alterada y capturas de pantalla. (Captura de pantalla)

El grupo proucraniano Silent Crow, en alianza con Ciberpartisanos BY, una organización bielorrusa de oposición, aseguró en Telegram que “aniquiló” la infraestructura informática de Rosstat. Según su comunicado, accedieron a la dirección central, a las oficinas regionales y al centro interregional de procesamiento de datos estadísticos.

Los hackers afirmaron haber descargado documentos del sistema de gestión electrónica, bases de datos estadísticas y económicas, información personal, censos y datos sobre las bajas rusas. Para respaldar la afirmación difundieron un video de una página alterada y capturas de pantalla.

El portal de la agencia y sus páginas regionales mostraron un mensaje en bielorruso: “Nadie escapará a la responsabilidad”. Al momento de publicarse esta nota, el sitio principal seguía sin funcionar.

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Un tema sensible

Silent Crow se describe como proucraniano y Ciberpartisanos BY surgió como grupo de resistencia bielorruso contra el gobierno de Alexandr Lukashenko (en la foto junto a Vladimir Putin). (Sergei Ilnitsky/REUTERS)

El posible acceso a datos sobre las bajas es delicado. Rosstat, cuya metodología oficial incluye las muertes por acción militar, dejó de publicar desde 2024 las estadísticas definitivas de causas de muerte, y otros datos que permitían calcular el impacto de la guerra desaparecieron del acceso público. Moscú no publica cifras completas de sus bajas.

Silent Crow se describe como proucraniano y Ciberpartisanos BY surgió como grupo de resistencia bielorruso contra el gobierno de Alexandr Lukashenko. En julio de 2025 se atribuyeron el ataque contra Aeroflot, que paralizó los sistemas de la mayor aerolínea rusa. Provocó la cancelación o el retraso de cientos de vuelos y caos en el aeropuerto de Sheremétievo, en Moscú. Las pérdidas por vuelos cancelados superaron los 260 millones de rublos (unos 3,3 millones de dólares), y los daños totales se estimaron en decenas de millones de dólares.

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En enero de 2025, Silent Crow dijo haber robado datos del Registro de la Propiedad ruso (Rosreestr), que la entidad negó. El Tribunal Supremo de Rusia declaró “organizaciones extremistas” a los dos grupos el 21 de julio, a pedido de la Fiscalía General. El tribunal sostiene que buscan desestabilizar a Rusia y Bielorrusia y cambiar sus gobiernos por la fuerza.