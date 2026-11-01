La lapidaria crítica a Lisandro Martínez por su presente en el Manchester United: “El peor jugador de la Premier League”

El portal The Athletic analizó el rendimiento de Lisandro Martínez con el Manchester United en la Premier League

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La expulsión de Lisandro Martínez ante Chelsea profundizó las críticas sobre su inicio de temporada en Manchester United. Una columna de opinión publicada por The Athletic, titulada “Lisandro Martínez ha sido el peor jugador de la Premier League esta temporada” y firmada por Michael Cox sostuvo que el defensor argentino acumuló errores determinantes en varios partidos y afirmó que atraviesa un presente que podría comprometer su futuro en Old Trafford.

El artículo situó a Martínez como el nuevo foco de las evaluaciones negativas dentro de la Premier League, luego de que su compañero de la selección argentina, Cristian Romero, hubiera recibido cuestionamientos similares durante la temporada 2025-26 por su desempeño en Tottenham. Romero dejó el club londinense para incorporarse al Atlético de Madrid, mientras que el central del United quedó bajo observación por sus fallas recientes.

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Cox fue categórico al describir el momento del ex Newell’s: “Martínez ha sido el peor jugador de la Premier League en lo que va de la temporada 2026-27”. La valoración se apoya en acciones puntuales ante Fulham, Tottenham, Bournemouth, Ipswich y Chelsea. Al mismo tiempo, ironizó: “Romero probablemente había sido el peor jugador de la Premier League la temporada pasada (...) Tras su marcha este verano al Atlético de Madrid, ¿quién heredaría su trono? Presentamos a su compañero en la defensa central internacional, Martínez".

Lisandro Martinez se fue expulsado en el último encuentro del Manchester United (Reuters)

El análisis comenzó con el 1-1 ante Fulham, partido en el que Martínez marcó en contra de su propio arco después de un rechazo del arquero Senne Lammens. Cox concedió que la acción pudo tener un componente fortuito, aunque consideró que el zaguero pudo haber reaccionado de mejor forma. El empate frente a Tottenham, también por 1-1, concentró una crítica más profunda. Manchester United tenía ventaja ante un rival que jugaba con 10 hombres, pero Dominic Solanke encontró espacios para igualar el marcador.

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Según el columnista, Martínez quedó mal ubicado en dos jugadas del delantero inglés. En la acción decisiva, el argentino permaneció de espaldas al balón y siguió de cerca a su marca mientras Solanke conectó de cabeza. “Fue extraño de ver”, resumió Cox sobre aquella secuencia.

La observación del periodista fue más allá de una equivocación aislada. Para él, el defensor priorizó el duelo con el atacante por encima de la lectura de la pelota, una conducta que, según planteó, volvió a aparecer en los encuentros posteriores.

La derrota por 3-0 ante Bournemouth en Old Trafford sumó otro episodio a la evaluación negativa. Cox describió una acción en la que el delantero brasileño Rayan atravesó la defensa del United y encontró a Martínez en su recorrido. El argentino intentó bloquear el avance del atacante, pero Rayan continuó con el balón y definió desviado. Para el periodista, la escena guardó semejanzas con el gol de Solanke ante Tottenham. “Al igual que en el caso de Solanke una semana antes, Martínez estaba más preocupado por su rival que por el balón”, escribió.

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El periodista afirmó que Martínez es el peor jugador de la Premier League esta temporada (Reuters)

También mencionó una falla ante Ipswich, pese a que Manchester United se impuso por 5-2. Chuba Akpom aprovechó una equivocación del central para marcar un gol del equipo visitante. La acción no modificó el resultado, aunque Cox la incluyó como una señal de un problema que luego tuvo mayor impacto. La columna remarcó que Martínez había tenido un buen partido contra Ipswich hasta esa acción, un contraste que profundizó la incertidumbre sobre la irregularidad de su desempeño.

El último partido en Stamford Bridge fue, para The Athletic, la expresión más clara del momento que atraviesa el defensor. Martínez tuvo responsabilidad parcial en el primer gol de Chelsea, marcado por Morgan Rogers, aunque Cox también incluyó a Harry Maguire entre los futbolistas que pudieron intervenir en la jugada.

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Después, el argentino recibió una primera tarjeta amarilla por sujetar a Rogers cerca del córner. Dos minutos más tarde, fue amonestado otra vez tras un choque con Wesley Fofana en un tiro de esquina. La segunda sanción derivó en expulsión, penal para Chelsea y el 2-0. “Segunda tarjeta amarilla para Martínez, tarjeta roja, penalti, 2-0, fin del partido”, sintetizó el columnista en uno de los pasajes más duros de la publicación.

Cox interpretó que, en esa jugada, el argentino volvió a relegar la atención sobre la pelota para concentrarse en el rival. “Decidió ignorar el concepto del balón al defender un saque de esquina”, afirmó sobre la acción que terminó con la infracción sobre Fofana.

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El análisis no estableció una causa definitiva para la baja en el rendimiento de Martínez. El periodista planteó la posibilidad de que exista una cuestión física, el cansancio después de un Mundial exigente o factores personales que no trascienden. La selección argentina disputó tres cruces de eliminación directa con tiempo suplementario, en los que Martínez completó los 90 minutos. En la final, fue sustituido antes del entretiempo por lesión. Este verano, además, integró el Equipo Ideal del Mundial.

Cox también aludió a los comentarios recientes del futbolista sobre la falta de refuerzos en Manchester United. Para el autor, esas declaraciones podrían reflejar desconfianza hacia algunos de sus compañeros, más allá de que no se pronunció sobre el contenido de esa postura.

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Sobre el final, el periodista fue tajante: “No puede continuar. El United no puede alinear a un jugador que constantemente les cuesta puntos con errores que, más que nada, demuestran su falta de compromiso”. Por último, agregó: “Parece poco probable que Martínez esté en el United el año que viene por estas fechas”. Entre los posibles destinos, mencionó al Atlético de Madrid, donde podría coincidir otra vez con Romero.