Catamayo: las huellas de una antigua civilización ecuatoriana que conectó los Andes y la Amazonía hace 4.000 años

Este proyecto investiga el surgimiento de las primeras sociedades agro-alfareras de Loja y su desarrollo social, económico y religioso. (INPC)

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Mucho antes de que los incas extendieran su dominio sobre los Andes, en el sur de Ecuador existían comunidades que cultivaban la tierra, elaboraban cerámica y construían estructuras de piedra. Sus habitantes no dejaron documentos escritos que permitan conocer sus nombres o la lengua que hablaban. Sin embargo, bajo el suelo de Catamayo, en la provincia de Loja, permanecieron durante milenios vestigios de una historia que los arqueólogos intentan reconstruir.

Las primeras evidencias de ocupación agroalfarera estudiadas en este valle se remontan aproximadamente al 2000 antes de Cristo, una antigüedad cercana a los 4.000 años. Los hallazgos corresponden a sociedades anteriores al Imperio inca que habitaron un territorio conectado con distintas tradiciones culturales de los Andes, la Costa y la Amazonía.

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Parte de esa historia emerge en Trapichillo, un sitio arqueológico donde las excavaciones han identificado estructuras arquitectónicas, fragmentos cerámicos, restos animales y evidencias de enterramientos humanos. Los descubrimientos plantean nuevas preguntas sobre la organización de aquellas comunidades y la posible función ceremonial del asentamiento.

En agosto de 2026, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) anunció la ampliación de las investigaciones en Trapichillo hasta julio de 2027. Los trabajos permitirán profundizar en el estudio de los materiales encontrados y precisar la cronología de las ocupaciones.

La reconstrucción científica de este pasado comenzó décadas atrás. Entre 1979 y 1983, la Misión Arqueológica Loja, integrada también por investigadores franceses, realizó excavaciones y prospecciones en el sur ecuatoriano. Uno de sus principales responsables fue el arqueólogo Jean Guffroy, quien sistematizó sus investigaciones en el libro Catamayo precolombino: investigaciones arqueológicas en la provincia de Loja, publicado en 2004.

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Estanislao Pazmiño, director del proyecto dijo que el estudio preliminar determina que las primeras sociedades se desarrollaron en el valle alrededor de 2000 a.C y a partir de ese entonces incrementaron sus contactos con otras sociedades de la Amazonía, la costa y el norte del Perú. (INPC)

Guffroy identificó cuatro fases culturales, denominadas Catamayo A, B, C y D, diferenciadas principalmente mediante el análisis de materiales cerámicos. La primera, situada aproximadamente entre el 2000 y el 1400 antes de Cristo, corresponde a una de las tradiciones alfareras más antiguas documentadas en el valle.

Las fases posteriores muestran transformaciones en las técnicas de fabricación, las formas de los recipientes y sus decoraciones. Estos cambios permiten estudiar las relaciones culturales y la evolución de las comunidades durante el período Formativo.

Pero ¿quiénes eran aquellos habitantes? Los investigadores todavía no disponen de evidencias suficientes para establecer su identidad étnica o determinar qué idioma utilizaban. Los objetos recuperados permiten reconstruir aspectos de su tecnología y sus actividades, aunque numerosas preguntas permanecen abiertas.

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Durante las excavaciones de 2025, el equipo encabezado por el arqueólogo Estanislao Pazmiño identificó en Trapichillo muros, plataformas y terrazas construidas mediante modificaciones deliberadas del terreno. Estas estructuras evidencian una intervención planificada del paisaje que requirió conocimientos constructivos y coordinación colectiva.

Según información publicada por el diario local Crónica en julio de 2025, también se recuperaron fragmentos cerámicos, restos de fauna y evidencias óseas humanas, incluida una osamenta infantil. Su estudio podría aportar información sobre las prácticas funerarias y las condiciones de vida de aquellas poblaciones.

El INPC, dentro de los ámbitos de su competencia, ha realizado el seguimiento y acompañamiento para que el estudio se cumpla, conforme a lo que determina la Ley y con ello contribuir a proporcionar mayor claridad a la historia prehispánica de la región

Otra hipótesis plantea que Trapichillo pudo funcionar como un espacio ceremonial donde interactuaban distintas comunidades. El INPC ha destacado su posible importancia para comprender las relaciones rituales y simbólicas de los Andes meridionales, aunque esta interpretación requiere nuevas comprobaciones arqueológicas.

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La ubicación de Catamayo resulta fundamental. Sus valles y conexiones naturales favorecieron potencialmente los contactos entre poblaciones de diferentes ambientes ecológicos.

Las investigaciones de la Misión Arqueológica Loja identificaron más de 250 sitios arqueológicos en la región. Los análisis cerámicos permitieron reconocer semejanzas con tradiciones como Cerro Narrío y Chorrera, además de posibles vínculos con el norte peruano.

También se investigan conexiones con la Alta Amazonía. El arqueólogo Geoffroy de Saulieu ha estudiado posibles relaciones entre las antiguas poblaciones de Catamayo y las sociedades amazónicas, cuestionando interpretaciones que atribuían exclusivamente a los Andes la difusión de innovaciones culturales.

Los restos de camélidos, cérvidos, roedores y crustáceos reportados en Trapichillo ofrecen pistas sobre el aprovechamiento de recursos, aunque todavía no permiten reconstruir completamente la alimentación ni demostrar rutas comerciales específicas.

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La investigación enfrenta además amenazas relacionadas con el crecimiento urbano, las intervenciones sobre el suelo y el saqueo arqueológico. Cada objeto extraído sin documentación pierde información esencial sobre su contexto.

Con los estudios previstos hasta 2027, los arqueólogos esperan precisar la antigüedad de los vestigios y comprender mejor las actividades desarrolladas en Trapichillo. La identidad de sus habitantes sigue siendo una incógnita, pero sus construcciones, cerámicas y enterramientos revelan una historia milenaria que antecede ampliamente a la expansión incaica.