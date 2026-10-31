Panamá confirma tercera muerte por el terremoto del 9 de octubre

La paciente permanecía hospitalizada desde el 14 de octubre en la Ciudad de la Salud. El desastre también ha dejado 27 heridos y cientos de instalaciones educativas y sanitarias afectadas. Tomada de la CSS

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La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó la tercera muerte relacionada con el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre. Se trata de una mujer de 86 años que permanecía hospitalizada debido a las graves lesiones sufridas durante el movimiento sísmico que afectó principalmente a las provincias centrales del país.

La institución informó que la paciente falleció el viernes 30 de octubre, a las 10:45 de la mañana, después de permanecer internada desde el 14 de octubre en la Ciudad de la Salud, donde recibía atención especializada por la gravedad de su condición.

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Durante su hospitalización, la mujer estuvo bajo seguimiento de un equipo multidisciplinario de especialistas, que le proporcionó tratamiento de acuerdo con su evolución clínica. La CSS no ofreció detalles adicionales sobre las lesiones que presentaba ni precisó el lugar donde resultó herida.

Con este fallecimiento, se eleva a tres el número de víctimas mortales asociadas al terremoto, después de que las autoridades confirmaran previamente otras dos defunciones relacionadas con la emergencia. El nuevo deceso se produjo 21 días después del movimiento telúrico.

El terremoto de magnitud 7.5 del 9 de octubre provocó daños en viviendas, escuelas e instalaciones sanitarias de varias provincias de Panamá. Cortesía

La primera víctima mortal fue Elena Barría Vargas, de 68 años, quien falleció el 14 de octubre después de resultar gravemente herida en su vivienda de Macaracas, provincia de Los Santos. Durante el terremoto, una pared de la residencia se desplomó sobre ella y una estructura metálica le provocó graves lesiones abdominales.

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Barría fue rescatada por familiares y vecinos, quienes lograron sacarla de los escombros y trasladarla para recibir atención médica. Posteriormente fue intervenida quirúrgicamente en la capital, pero su condición se complicó. Sus familiares señalaron que falleció tras sufrir un paro cardíaco, mientras las autoridades médicas habían informado previamente que presentaba muerte cerebral.

La segunda víctima fue Regina Miranda, de 60 años, quien murió el 22 de octubre en el Hospital Luis Chicho Fábrega, en Santiago de Veraguas. La mujer realizaba labores administrativas en la escuela Rómulo Arrocha cuando ocurrió el terremoto.

Durante la evacuación, tropezó con una cuneta y sufrió un fuerte golpe en la cabeza, que le provocó un traumatismo craneoencefálico grave. Permaneció en coma hasta su fallecimiento.

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Las autoridades panameñas han inspeccionado 17,058 viviendas como parte de las evaluaciones de daños provocados por el movimiento sísmico. (Foto AP/Aris Mariota)

Las tres muertes reflejan las consecuencias que continúa dejando el terremoto más de tres semanas después de ocurrido, particularmente entre las personas que sufrieron lesiones graves.

El último informe del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) todavía contabilizaba dos fallecidos y 27 lesionados, por lo que la cifra de víctimas mortales deberá actualizarse tras el comunicado de la CSS.

El terremoto ocurrió el viernes 9 de octubre, a las 12:56 de la tarde, con epicentro localizado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos, y una profundidad de apenas cuatro kilómetros. La sacudida se sintió en gran parte del territorio nacional y provocó daños en viviendas, escuelas, instalaciones sanitarias e infraestructura pública.

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La magnitud del fenómeno quedó reflejada en los análisis del geofísico panameño Isaac Guerra Araúz, quien estimó que el terremoto liberó una energía equivalente a aproximadamente 367 bombas atómicas como la lanzada sobre Hiroshima, una comparación utilizada para dimensionar la fuerza del evento sísmico.

El movimiento sísmico tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, a una profundidad de cuatro kilómetros. Captura de video de la Estrella de Panamá

El investigador también identificó desplazamientos verticales del terreno de hasta tres metros en determinadas localidades de Tonosí y Mariato, mientras que los modelos preliminares señalan hundimientos de entre 15 y 30 centímetros en sectores de Isla Cañas, una de las comunidades costeras afectadas.

Las consecuencias materiales continúan bajo evaluación. Según el último informe del Sinaproc, 17,058 viviendas habían sido inspeccionadas y 55,245 personas registradas en las zonas afectadas, como parte de las acciones destinadas a determinar las necesidades de las familias y establecer las prioridades de asistencia.

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En el sector educativo, las autoridades contabilizan 853 centros inspeccionados, de los cuales 619 presentan afectaciones. El balance también incluye 120 instalaciones de salud con daños, lo que representa un desafío para la recuperación de los servicios públicos en las comunidades impactadas.

Las evaluaciones oficiales también identificaron 166 mujeres embarazadas y 2,244 personas con discapacidad que requieren atención prioritaria, mientras los equipos de respuesta mantienen las inspecciones y el seguimiento de las familias que perdieron sus viviendas o que no pueden regresar a ellas debido a los daños estructurales.

Las inspecciones oficiales identificaron afectaciones en 619 centros educativos, una de las principales consecuencias del terremoto sobre los servicios públicos. Cortesía

La respuesta humanitaria ha requerido la habilitación de 135 albergues, donde permanecen 4,428 personas que reciben atención y protección. Estos espacios forman parte de las medidas adoptadas para atender a quienes tuvieron que abandonar sus residencias mientras avanzan las evaluaciones de seguridad.

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Las operaciones de asistencia han permitido movilizar más de 208,317 libras de ayuda por vía aérea y 365 toneladas mediante transporte terrestre, además de atender 175 comunidades a través de 38 evacuaciones aéreas, facilitando el traslado de suministros hacia sectores de difícil acceso.

Mientras avanzan las labores de recuperación, la confirmación de una tercera víctima mortal amplía las consecuencias humanas del terremoto, cuyas afectaciones siguen presentes en numerosas comunidades de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, donde miles de familias enfrentan el proceso de reconstrucción y la incertidumbre sobre el estado de sus viviendas.