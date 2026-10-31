Honduras

Gobierno de Honduras destituye a tres funcionarios y Asfura no descarta más cambios en su gabinete

El Ejecutivo aplica un sistema de evaluación por resultados que clasifica el desempeño de los funcionarios con un semáforo de tres colores: verde, amarillo y rojo.

Nasry Asfura aceptó las renuncias de tres titulares de instituciones públicas. Luis Castro confirmó las decisiones y no descartó más cambios. (Foto: Cortesía)
Nasry Asfura aceptó las renuncias de tres titulares de instituciones públicas. Luis Castro confirmó las decisiones y no descartó más cambios. (Foto: Cortesía)
Guardar

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, aceptó las renuncias de la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta; del titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Emilio Maldonado; y del director del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), Allan Castillo.

La decisión fue confirmada este viernes por el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, quien no descartó nuevas modificaciones en el gabinete.

PUBLICIDAD

Castro explicó que los tres funcionarios presentaron sus renuncias y que el mandatario decidió aceptarlas en el marco de las evaluaciones permanentes que se realizan a los integrantes del Gobierno.

Según indicó, la continuidad de los titulares depende del cumplimiento de las metas establecidas, los tiempos de ejecución y los resultados alcanzados en sus respectivas instituciones.

El funcionario no detalló las razones específicas que motivaron la salida de cada uno de los titulares ni confirmó las calificaciones individuales que obtuvieron durante las evaluaciones. Tampoco anunció quiénes asumirán los cargos vacantes.

El secretario privado aseguró que todos los funcionarios están sujetos a una revisión constante y que los recientes movimientos responden al interés del presidente de mejorar la eficiencia de la administración pública.

PUBLICIDAD

El semáforo de desempeño clasifica los resultados en verde, amarillo y rojo, aseguro el ministro de la Presidencia. (Foto: Casa Presidencial)
El semáforo de desempeño clasifica los resultados en verde, amarillo y rojo, aseguro el ministro de la Presidencia. (Foto: Casa Presidencial)

“El presidente sí tiene la potestad y lo que él desea es lo mejor para el pueblo hondureño y tal vez que avancemos con un poquito más de consonancia, tiempo y firmeza”, expresó Castro al referirse a las decisiones presidenciales.

Además, advirtió que la salida de los tres funcionarios no significa que el proceso de cambios haya terminado. Explicó que los integrantes del gabinete firmaron una renuncia al asumir sus responsabilidades y que el mandatario puede tomar decisiones sobre su permanencia de acuerdo con los resultados de gestión.

“No quiere decir que no puedan seguir otros movimientos dentro del gabinete”, señaló.

Castro también explicó que el Gobierno utiliza un sistema de gestión por resultados, que incluye un semáforo para evaluar el desempeño de los funcionarios y determinar el avance de sus compromisos.

La metodología contempla tres categorías: verde, cuando se cumplen las metas; amarillo, cuando los objetivos continúan en proceso, y rojo, cuando se registran incumplimientos o retrasos.

Consultado sobre si los tres funcionarios salientes obtuvieron una calificación roja, el secretario privado respondió que podría tratarse de desempeños que pasaron de amarillo a rojo, pero no confirmó que esa fuera la evaluación definitiva de cada uno.

“Todos tenemos que estar en las últimas condiciones, todos tenemos que estar en ‘full time’, full trabajo y en verde”, manifestó.

El Gobierno evalúa a sus funcionarios mediante un sistema de gestión por resultados. (Foto: Archivo / REUTERS/Fredy Rodriguez)
El Gobierno evalúa a sus funcionarios mediante un sistema de gestión por resultados. (Foto: Archivo / REUTERS/Fredy Rodriguez)

Las renuncias aceptadas se suman a otros movimientos registrados durante la administración de Asfura. El pasado 12 de agosto, José Augusto Argueta, entonces ministro de Comunicaciones y Estrategia, dejó el cargo y fue reemplazado por Héctor Ordóñez.

José Augusto Argueta es hermano de Ivette Arely Argueta, quien hasta este viernes se desempeñaba como ministra de Educación. Sin embargo, las declaraciones de Castro no establecieron que ambos movimientos estuvieran relacionados ni atribuyeron a esa relación familiar la salida de la funcionaria.

Otro antecedente ocurrió el 27 de mayo, cuando Elizabeth Rodríguez dejó la dirección de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Su salida fue reportada como la primera destitución de una funcionaria durante la actual administración. Posteriormente, Jorge Alberto Cálix fue nombrado para ocupar el cargo.

Con las nuevas renuncias, quedan pendientes los anuncios sobre los reemplazos en Educación, el IHTT y el IHMA. El Gobierno tampoco ha divulgado las evaluaciones individuales de los funcionarios salientes.

Temas Relacionados

HondurasGobiernoGabinete Nasry AsfuradestituciónministrosEducaciónIHTTIHMA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alajuelense vence al Motagua y clasifica a la final de la Copa Centroamericana: el título se disputará entre dos equipos costarricenses

Los rojinegros derrotaron 2-1 al conjunto hondureño y enfrentarán al Club Sport Cartaginés en diciembre. Costa Rica tendrá asegurado el campeonato regional, mientras que los manudos buscarán su cuarto título consecutivo.

Alajuelense vence al Motagua y clasifica a la final de la Copa Centroamericana: el título se disputará entre dos equipos costarricenses

Cancillería de Honduras confirma investigación sobre cinco posibles connacionales fallecidos tras viajar a Rusia por falsas ofertas de trabajo

La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un registro oficial de 33 hondureños que viajaron a ese país bajo engaños laborales, 12 consiguieron regresar sanos a Honduras y ya están con sus familias.

Cancillería de Honduras confirma investigación sobre cinco posibles connacionales fallecidos tras viajar a Rusia por falsas ofertas de trabajo

Declaran culpable por homicidio a expolicía por la muerte de Keyla Martínez en Honduras

El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque ordenó investigar a la cadena de mando de la UDEP-10 que estaba en funciones en febrero de 2021, cuando la estudiante de enfermería murió bajo custodia policial en La Esperanza, Intibucá

Declaran culpable por homicidio a expolicía por la muerte de Keyla Martínez en Honduras

Dos taxistas son asesinados en distintos hechos violentos registrados en Honduras

Los ataques armados dejaron también a una mujer herida en Comayagua, mientras que en Olanchito las autoridades investigan el asesinato de un conductor que murió dentro de su unidad de transporte público.

Dos taxistas son asesinados en distintos hechos violentos registrados en Honduras

El FBI alerta sobre posibles atentados con explosivos en un puerto de Honduras

Las alertas proporcionadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) advertían sobre posibles ataques contra puentes e instalaciones portuarias de la zona norte del país, según las investigaciones preliminares

El FBI alerta sobre posibles atentados con explosivos en un puerto de Honduras

TECNO

Bitcoin hoy: cuánto cuesta, gráficos y estadísticas de BTC

Bitcoin hoy: cuánto cuesta, gráficos y estadísticas de BTC

Nvidia retiró la RTX 5080 de su tienda en Estados Unidos y la tarjeta gráfica ya cuesta más del doble que al lanzarse

Bitcoin: cuál es su precio este sábado

Criptomonedas: cuál es el valor de ethereum este sábado<br>

Alphabet apuesta por los robotaxis de Waymo, pero el negocio todavía representa menos del 1% de sus ingresos

ENTRETENIMIENTO

La confesión de Kristin Davis sobre Cynthia Nixon en ‘Sex and the City’: “Al principio no hablaba mucho con ella”

La confesión de Kristin Davis sobre Cynthia Nixon en ‘Sex and the City’: “Al principio no hablaba mucho con ella”

El regalo de HBO en Halloween: un episodio sorpresa de ‘It: Bienvenidos a Derry’ con nuevos secretos del pueblo maldito

Siete películas que trazaron el ascenso de Pixar en el cine animado

Vuelve ‘Big Little Lies’, vuelven Nicole Kidman, Laura Dern y Reese Witherspoon: así arranca el rodaje de la aclamada serie de HBO

Martin Scorsese asegura que iba a hacer una película de Cleopatra con Angelina Jolie: esta es la razón por la que fracasó el proyecto

MUNDO

La embajada de Estados Unidos alertó sobre una amenaza de atentado terrorista en Moscú

La embajada de Estados Unidos alertó sobre una amenaza de atentado terrorista en Moscú

Nuevas protestas en Francia: el Gobierno estima que unas 70.000 personas se movilizaron en todo el país

La actividad industrial de China registró en octubre su tercera contracción en cuatro meses

El régimen de Irán cerró las puertas a las negociaciones con EEUU: “No hay planes de reunión”

Zelensky llegó a Estambul para abordar con Erdogan la seguridad en el Mar Negro y la diplomacia en torno a la guerra