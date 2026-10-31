Gobierno de Honduras destituye a tres funcionarios y Asfura no descarta más cambios en su gabinete

Nasry Asfura aceptó las renuncias de tres titulares de instituciones públicas. Luis Castro confirmó las decisiones y no descartó más cambios. (Foto: Cortesía)

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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, aceptó las renuncias de la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta; del titular del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Emilio Maldonado; y del director del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), Allan Castillo.

La decisión fue confirmada este viernes por el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, quien no descartó nuevas modificaciones en el gabinete.

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Castro explicó que los tres funcionarios presentaron sus renuncias y que el mandatario decidió aceptarlas en el marco de las evaluaciones permanentes que se realizan a los integrantes del Gobierno.

Según indicó, la continuidad de los titulares depende del cumplimiento de las metas establecidas, los tiempos de ejecución y los resultados alcanzados en sus respectivas instituciones.

El funcionario no detalló las razones específicas que motivaron la salida de cada uno de los titulares ni confirmó las calificaciones individuales que obtuvieron durante las evaluaciones. Tampoco anunció quiénes asumirán los cargos vacantes.

El secretario privado aseguró que todos los funcionarios están sujetos a una revisión constante y que los recientes movimientos responden al interés del presidente de mejorar la eficiencia de la administración pública.

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El semáforo de desempeño clasifica los resultados en verde, amarillo y rojo, aseguro el ministro de la Presidencia. (Foto: Casa Presidencial)

“El presidente sí tiene la potestad y lo que él desea es lo mejor para el pueblo hondureño y tal vez que avancemos con un poquito más de consonancia, tiempo y firmeza”, expresó Castro al referirse a las decisiones presidenciales.

Además, advirtió que la salida de los tres funcionarios no significa que el proceso de cambios haya terminado. Explicó que los integrantes del gabinete firmaron una renuncia al asumir sus responsabilidades y que el mandatario puede tomar decisiones sobre su permanencia de acuerdo con los resultados de gestión.

“No quiere decir que no puedan seguir otros movimientos dentro del gabinete”, señaló.

Castro también explicó que el Gobierno utiliza un sistema de gestión por resultados, que incluye un semáforo para evaluar el desempeño de los funcionarios y determinar el avance de sus compromisos.

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La metodología contempla tres categorías: verde, cuando se cumplen las metas; amarillo, cuando los objetivos continúan en proceso, y rojo, cuando se registran incumplimientos o retrasos.

Consultado sobre si los tres funcionarios salientes obtuvieron una calificación roja, el secretario privado respondió que podría tratarse de desempeños que pasaron de amarillo a rojo, pero no confirmó que esa fuera la evaluación definitiva de cada uno.

“Todos tenemos que estar en las últimas condiciones, todos tenemos que estar en ‘full time’, full trabajo y en verde”, manifestó.

El Gobierno evalúa a sus funcionarios mediante un sistema de gestión por resultados. (Foto: Archivo / REUTERS/Fredy Rodriguez)

Las renuncias aceptadas se suman a otros movimientos registrados durante la administración de Asfura. El pasado 12 de agosto, José Augusto Argueta, entonces ministro de Comunicaciones y Estrategia, dejó el cargo y fue reemplazado por Héctor Ordóñez.

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José Augusto Argueta es hermano de Ivette Arely Argueta, quien hasta este viernes se desempeñaba como ministra de Educación. Sin embargo, las declaraciones de Castro no establecieron que ambos movimientos estuvieran relacionados ni atribuyeron a esa relación familiar la salida de la funcionaria.

Otro antecedente ocurrió el 27 de mayo, cuando Elizabeth Rodríguez dejó la dirección de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Su salida fue reportada como la primera destitución de una funcionaria durante la actual administración. Posteriormente, Jorge Alberto Cálix fue nombrado para ocupar el cargo.

Con las nuevas renuncias, quedan pendientes los anuncios sobre los reemplazos en Educación, el IHTT y el IHMA. El Gobierno tampoco ha divulgado las evaluaciones individuales de los funcionarios salientes.

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