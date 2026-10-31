Pizza, canciones de Bad Bunny y amigos que viajaron desde México: así rindieron tributo a Komanche en El Salvador

Cumpliendo los deseos que dejó en vida, la familia y amigos compartieron pizza, escucharon música de Bad Bunny y proyectaron goles de Messi durante la velada (Cortesía: Noticias San Vicente).

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Una atmósfera de profundo afecto, nostalgia y celebración de vida envolvió la primera noche de ayer, 30 de octubre, conmemoración en memoria del creador de contenido salvadoreño Carlos Roberto Castro, conocido mundialmente en el entorno digital como Komanche.

Decenas de habitantes, familiares, seguidores y amigos cercanos se congregaron en San Sebastián, en el departamento de San Vicente, para rendir homenaje a la memoria de una figura que llevó con orgullo sus raíces cuscatlecas a las plataformas más vistas del habla hispana.

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A pesar de que el cuerpo del creador de contenido aún no se encuentra físicamente en territorio nacional debido a contratiempos logísticos con la aerolínea que gestiona el traslado internacional, la comunidad local no dudó en unirse desde las primeras horas de la noche.

Para sus seres queridos, la ausencia física momentánea de sus restos no impidió que su esencia, su carisma y su memoria se sintieran palpables en cada rincón del pueblo que lo vio nacer y crecer.

Lejos de una ceremonia tradicional marcada únicamente por la solemnidad del luto, la familia de Komanche decidió honrar al pie de la letra los deseos que el propio streamer había expresado en vida. La velación conmemorativa se transformó en un tributo a sus aficiones y gustos más genuinos.

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Durante la velada, los asistentes compartieron porciones de pizza —uno de sus platillos predilectos— mientras en los altavoces resonaban los temas de Bad Bunny, artista al que seguía fielmente.

Entre aficiones, risas y recuerdos, los habitantes de San Sebastián rindieron un tributo festivo y cercano a la memoria del creador de contenido.

En las pantallas habilitadas para el homenaje se proyectaron recopilaciones de goles y jugadas memorables de Lionel Messi, acompañadas de episodios y clips emblemáticos de Gokú y la saga Dragon Ball, serie de la que fue seguidor apasionado. Entre sonrisas que se mezclaban con el dolor de la partida, los presentes rememoraron a la persona detrás de la cámara: un joven alegre, espontáneo y generoso con su entorno.

El emotivo viaje de sus amigos desde México

El impacto de Komanche trascendió fronteras territoriales y consolidó lazos de hermandad en la comunidad de streamers latinoamericanos. Conmovidos por la pérdida, tres de sus más cercanos colegas y amigos personales:

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Diego Martín Balsa Rial (BarcaGamer)

Juan Guarnizo

Roberto Cein.

Emprendieron el viaje desde México hacia El Salvador para acompañar a los familiares en el sepelio y ofrecer su testimonio de cariño frente a la comunidad vicentina. Durante la reunión, Diego Balsa tomó la palabra visiblemente conmovido para dirigirse a los asistentes.

«Lo que le decía a mis amigos es: “¿De dónde saca tanta energía? ¿Cómo puede ser tan extrovertido? ¿Cómo puede tener tanta facilidad?”. Fue una persona que me marcó mucho.».

Un emotivo tributo a Komanche, lleno de admiración y recuerdos. Acompaña a un amigo en este homenaje especial, donde se comparten reflexiones sobre la energía y el espíritu de Komanche.

Minutos más tarde, Juan Guarnizo compartió con la concurrencia reflexiones íntimas sobre el respaldo incondicional que representaba la presencia de Komanche en los momentos difíciles:

«Él siempre fue una persona que estaba ahí todo el rato. Cuando algo muy feo me pasaba, o me iba a la casa de mi mamá o me iba a su casa, y siempre le dije que me sacaba mucho de onda porque tenía palabras muy parecidas a las de ella. Dejó amigos en España, dejó amigos en México, dejó amigos aquí. En cualquier lugar donde estuviera siempre dejaba amigos porque era único.

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Roberto Cein también permaneció junto a sus compañeros respaldando a la familia doliente en cada instante de la jornada, confirmando la solidez de una hermandad forjada a través de transmisiones conjuntas y proyectos compartidos.

Un video conmovedor donde Juan Guarnizo habla sobre Komanche, recordando su amistad y los momentos que compartieron.

Arribo de los restos y programa de las exequias

De acuerdo con lo informado por voceros familiares a las personas congregadas, se espera que el féretro con los restos de Komanche arribe al país en el transcurso de esta tarde, una vez resueltos los trámites y demoras de la aerolínea comercial.

A partir de su llegada a suelo salvadoreño, el cuerpo será trasladado directamente a San Sebastián para dar continuidad a los actos velatorios durante la noche de este sábado. La familia confirmó que el sepelio y entierro definitivo tendrán lugar el día de mañana domingo; no obstante, los horarios específicos del cortejo fúnebre y la ceremonia en el camposanto local serán dados a conocer públicamente en las próximas horas.

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El repentino fallecimiento del joven salvadoreño ha dejado una profunda herida en millones de seguidores y allegados que solían verlo radiante y contagioso de energía en sus directos.

Su cuerpo sin vida fue localizado el pasado 25 de octubre en su residencia, señalándose preliminarmente que presuntamente se quitó la vida. Tras confirmarse el suceso, su padre reveló a través de una emotiva publicación en su cuenta de Facebook que, detrás de la constante sonrisa y el humor con el que entretenía al público, su hijo llevaba años librando una difícil batalla contra una severa depresión, abriendo una profunda reflexión sobre la salud mental en los creadores digitales.

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